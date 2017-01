La Lista Negra de Clinton amenaza a dos diarios panameos

Tiempo Argentino

"Estamos viviendo una situacin kafkiana", dice Eduardo Quiros, presidente del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE), que publica el tabloide de mayor tiraje y el diario ms viejo de Panam, con 163 aos de vida. Ahora corren el riesgo de desaparecer por la aplicacin de una ley estadounidense.En mayo pasado el dueo del paquete accionario de GESE, Abdul Waked, uno de los empresarios ms ricos de Panam, fue acusado en EE UU de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotrfico y qued inscripto en la Lista Clinton -por la Orden Ejecutiva del expresidente Bill Clinton de 1995- que establece fuertes penas a quienes hagan negocios con quien figure en esa nmina. Esta lista negra es elaborada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, (OFAC por sus siglas en ingls), del Departamento del Tesoro de EE UU pero, como se ver, puede tener alcance global. Waked es to de Nidal Waked, detenido en Colombia bajo cargos de narcotrfico y lavado de dinero y a punto de ser extraditado a EE UU. En el grupo editorial suponen que esa relacin estara en la base de la acusacin contra el dueo de GESE.Sucede que este sera el segundo gran escndalo del ao en el castigado pas centroamericano luego de la difusin en abril de los Panam Papers, una filtracin de documentos que involucran en maniobras de evasin y lavado a centenares de lderes polticos y empresarios de todo el mundo, incluido el presidente Mauricio Macri y su familia. Y quizs el viejo La Estrella no sea ajeno a esta movida.El bufete de abogados especializado en crear empresas fantasmas, Mossack-Fonseca, ya vena en picada en febrero pasado, con las esquirlas del Lava Jato brasileo. El fundador del estudio y asesor presidencial Ramn Fonseca Mora acudi prontamente a La Estrella en marzo, y en un crudo reportaje apunt a Paul Singer como el prestidigitador detrs de escena. Abri el paraguas porque saba que se vena la tormenta?En mayo, como un mecanismo de relojera, Waked tuvo que comenzar a desprenderse de algunas de sus 68 empresas en el marco de la Ley Clinton. Arm un fideicomiso para alejarse de las cadenas Flix B. Maduro, con 138 aos de historia, y Soho Mall, presente en el rea duty free de los aeropuertos ms importantes de Amrica Central y con proyectos de expansin al resto del continente.Tiene algo que ver el escndalo de los Papers con esta ofensiva? Los diarios tienen relacin con lavado de dinero o narcotrfico? "Decididamente no", se defiende Quirs ante. "De hecho es probable que al incluir al grupo en la Lista no hayan tenido idea de que hay dos diarios". Puede ser, porque el Tesoro de EE UU dio inmediatamente una licencia para que el grupo editorial siguiera funcionando. Pero esa licencia finaliza el 6 de enero.Para Quirs, el grupo es desde mayo una empresa bloqueada. La restriccin impide las actividades financieras en cualquier costado del mundo ya que obstaculiza el uso de cuentas de entidades con sede en EE UU, que son todos los bancos conocidos. Tampoco pueden usar tarjetas de crdito -todas de EE UU- lo que no permite cobrar la publicidad, la venta o las suscripciones, adems de que los anunciantes no pueden pautar campaas por disposiciones en las casas matrices, que tambin estn en el Norte.Hubo marchas y pedidos de todos los actores sociales, culturales, religiosos y polticos en favor de la libertad de prensa, afectada por una medida administrativa de una nacin extranjera. El presidente panameo, Juan Carlos Varela, hizo un reclamo formal a las autoridades pero la solucin que ofrece el embajador John Feeley, es por lo menos extraa. Que Waked venda GESE o que arme un fideicomiso para el 51% de las acciones. O sea, que pierde el control de los medios.El empresario se niega porque dice que as le birlaron algunas de sus empresas ms valiosas. Y, asegura que est dispuesto a negociar cualquier cosa, menos los diarios. "Vendo mi hijo, pero no los peridicos. Que eso lo entienda todo Panam. No voy a vender los peridicos mientras viva."Por qu tanto inters en el cambio de dueo, qu mano oculta podra estar detrs de esta maniobra administrativa de EE UU? No hay una certezas. El diario se ubica en el centro y no es especialmente antinorteamericano. Hay algn competidor deseoso de llevarse un capital simblico a precio de ganga? En el terreno de las especulaciones algunos sealan a la competencia. El propio Waled desliza que en el caso de las cadenas de perfumera, cosmticos y licores, podra estar el grupo Motta, que tambin tiene medios como La Prensa y un canal de tev y participa en Copa Airlines.Para Quirs, seguir con licencias y prrrogas "es insostenible", por lo que se impone, dice, liberar al grupo de las consecuencias de la lista. En GESE trabajan 250 personas pero hay otros cientos de empleos indirectos en la cadena proveedores, distribuidores y agencias publicitarias, recalca.Para el Ministro de Economa y Finanzas Dulcidio de la Guardia, "La Estrella de Panam no es solamente el peridico ms antiguo del pas, tambin es parte de nuestra identidad nacional y una fuente de gran orgullo para todos los panameos". El futuro de ambos diarios se juega el da de Reyes.Fuente: http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/63560/la-lista-negra-de-clinton-amenaza-a-dos-diarios-panamea-os