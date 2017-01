Declaraciones de Michael Hartmann, director de la Oficina de la UNAMA en Kabul

Son serias o est tomndole el pelo al pueblo afgano?

Una de las consecuencias de las invasiones de EEUU y la OTAN es la instalacin en el poder de los personajes y fuerzas ms corruptos que quepa imaginar, as como la promocin de la cultura de la corrupcin. Tambin en Afganistn, tras la invasin de EEUU y la OTAN, la corrupcin y el soborno han hundido bien sus races en todo el gobierno-ttere, convirtiendo Afganistn en uno de los pases ms corruptos del mundo. El gobierno de la mafia yihadista, las organizaciones gubernamentales y la sociedad civil han abordado este problema de vez en cuando, pero en cada ocasin se ha acabado arrestando a unos cuantos funcionarios pobres y de escaso nivel, mientras los culpables reales, Sayyaf, Yunis Qanuni, Atta Mohammad, Ismail, Faruq Wardak, Fawzia Kufi, Zia Masud, Wali Masud, Omar Zakhilwal, Suraya Dalil, Qadir Fitrat, Zahir Qadir y otros capos criminales de la droga gozan de total inmunidad y libertad para dirigir sus redes de contrabando y meter en nmina a gnsteres analfabetos para que realicen sus actividades.

Recientemente, incluso los patrocinadores extranjeros del gobierno de Ghani y Abdullah no pudieron tapar los escndalos y enormes malversaciones del gobierno-ttere. Michael Hartmann, de la oficina de la UNAMA (siglas en ingls de la Misin de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistn) en Kabul, destroz su pluma de ira al hablar de la corrupcin en los ms altos niveles del gobierno afgano diciendo: Hasta ahora no se ha procesado por corrupcin a ningn antiguo ni actual ministro, ni siquiera a un viceministro.

S, Mr. Hartmann, esos ministros y viceministros no han sido procesados hasta ahora, ni lo sern tampoco en el futuro, porque han sido siempre leales servidores de EEUU y han actuado para asegurar sus intereses en nuestro pas. Por este motivo, no slo no han sido procesados por su corrupcin y malversaciones, sino que tambin se han ocultado los cientos de traiciones perpetradas por todos ellos.

Resulta divertido que se ponga ahora a manifestar su ira aunque sin hacer nada ms- despus de quince aos de atropellos de la mafia yihadista en Afganistn, que UNAMA, EEUU y sus aliados conocan a la perfeccin. Saba que Qadir Fitrat, del partido Asamblea Islmica (Yamiat Islami) escap a EEUU cuando estall el escndalo de sus malversaciones en el Banco de Afganistn y en el Banco de Kabul, pas en el que contina viviendo plcidamente sin enfrentar procesamiento ni rendicin de cuentas alguno? No saba acaso UNAMA que Yunis Qanuni haba malversado 25 millones $USA de la ayuda internacional donada para el sector de la educacin de Afganistn? Malalai Joya mencion el tema frente a ese mismo criminal en el Parlamento, sin embargo tuvimos que ver cmo Qanuni se converta en el primer vicepresidente. Ninguna organizacin internacional, incluida UNAMA, protest por el hecho de que un asesino y ladrn se convirtiera en la segunda figura ms poderosa del gobierno. Siddique Chakari, que tiene un conocido pasado quemando bibliotecas y libros y malversando millones de dlares, como era un agente y ciudadano ingls, nadie le ha hecho rendir cuentas hasta ahora. Cuando SIGAR (siglas en ingls de Inspector General Especial para la Reconstruccin de Afganistn) revel los millones de dlares malversados por Faruq Wardak y Suraya Dalil en las clnicas y escuelas fantasmas, todo sigui como siempre. UNAMA y otras organizaciones no cuestionaron que a esta mujer se le diera un puesto en la embajada suiza. El famoso traidor y corrupto Omar Zakhilwal se convirti en embajador en Pakistn despus de que estallara el escndalo de su malversacin de un milln de dlares. UNAMA, y la denominada comunidad internacional, han mantenido un silencio cobarde respecto a capos de la droga como Atta Mohammad, Ismail, Gul Agha Sherzai, Mahmud Karzai, Fahim, Zia Massoud, Wali Massoud y otros. Creemos que mientras estos traidores mafiosos, que cuentan con el apoyo de EEUU, controlen nuestro pas, ningn ministro, ningn otro funcionario, sern procesados por corrupcin.

No, Mr. Hartmann, si de verdad quiere ser serio y no tomarle el pelo a nuestro dolorido pueblo, debera investigar los casos aqu mencionados, entre cientos de casos parecidos, para que el pueblo de Afganistn pueda creer que se siente verdaderamente indignado.

(Rawa son las siglas en ingls de la Asociacin de Mujeres Revolucionarias de Afganistn)

