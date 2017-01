La autogestin en la mira

Los vetos PRO ya afectaron a ms de 30 recuperadas

Tiempo Argentino

El veto a la ley de expropiacin del hotel Bauen es el ltimo de una serie que el hoy presidente de la Nacin Mauricio Macri viene aplicando desde su gestin al frente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que ya afect a ms de 30 cooperativas creadas para impedir el vaciamiento empresarial y recuperar las fuentes laborales. En 2016, adems, se sumaron vetos de los dos funcionarios del PRO con mayor responsabilidad ejecutiva: la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Mara Eugenia Vidal, y el actual jefe de Gobierno porteo, Horacio Rodrguez Larreta, cuyas decisiones impidieron la expropiacin de otras cuatro empresas recuperadas. En un contexto de fuerte destruccin de empleos y aumento del costo de vida, la administracin Cambiemos tambin les cierra las puertas a los trabajadores que se organizan para autogestionarse y garantizar as su sustento.

Macri adquiri una triste costumbre en los ltimos tiempos: vetar leyes que protegen a las empresas recuperadas en poca estival. Las primeras veces fue en su rol de alcalde porteo, y la ltima, esta semana, como presidente. Su historia anti-autogestin arranc el 23 de diciembre de 2011, cuando decidi vetar la Ley 4008, sancionada un mes antes por la Legislatura portea con el apoyo de todos los bloques (incluido el PRO), que prorrogaba por seis aos la proteccin a 29 empresas que haban sido recuperadas por sus empleados desde finales de los noventa. La norma original (238/99) vena de la gestin de Anbal Ibarra y declaraba de utilidad pblica a todas esas unidades productivas para expropiarlas con fondos de la Comuna. Adems, ordenaba al Estado porteo que, para garantizar ese mandato, se presentara en todos los juicios de quiebra contra esas fbricas para evitar su cierre y el despido de sus trabajadores.

La ley haba sido prorrogada en 2004 y otra vez en 2008. Al vencer el ltimo plazo, los legisladores promovieron una nueva extensin, que fue la que Macri vet. La respuesta del movimiento de empresas recuperadas fue volver a la carga en la Legislatura al ao siguiente, pero la Ley 4452, sancionada por unanimidad el 13 de diciembre de 2012, volvi a ser vetada por Macri el 24 de enero de 2013.

Ante el destrato por parte del Ejecutivo porteo, las recuperadas buscaron cambiar de jurisdiccin. As fue como, aun con dificultades y demoras, IMPA (Industrias Metalrgicas y Plsticas Argentina), un smbolo del movimiento a nivel nacional, obtuvo en noviembre de 2015, a travs del Congreso de la Nacin, la expropiacin definitiva de la fbrica y la cesin en comodato para la Cooperativa 22 de Mayo, que la gestionaba desde 1998. Los trabajadores del Bauen intentaron hacer lo mismo: obtuvieron la aprobacin de Diputados, pero no llegaron a conseguir el voto favorable en el Senado antes del cambio poltico. Luego vino la historia conocida: 12 meses ms de lucha para lograr que en la ltima sesin de la Cmara Alta se tratara su proyecto sobre tablas y se aprobara el sueo de la expropiacin. Das despus, un nuevo veto con la firma de Mauricio Macri.

No est solo

La modalidad de vetar iniciativas de empresas recuperadas se extendi entre los referentes del PRO con cargos ejecutivos. El primero en hacerlo fue Rodrguez Larreta, cuyo segundo veto, fechado el 4 de febrero de 2016, fue destinado a la ley 5500/15, aprobada en diciembre del ao anterior, que permita a los trabajadores del viejo restaurante La Robla, organizados en cooperativa, quedarse con los muebles del local vaciado por la patronal. Sus fundamentos fueron la ausencia de una audiencia pblica previa y el planteo de que no hay utilidad pblica cuando se beneficia a un grupo privado de personas, lo que desconoce el rol social y cultural de las empresas recuperadas.

Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, frustr tres expropiaciones en territorio bonaerense con la misma metodologa. La ms recordada es de la fbrica de acoplados Petinari, recuperada como Cooperativa Acoplados del Oeste, cuya expropiacin haba sido votada por unanimidad tanto en la Legislatura provincial (incluido nuevamente el PRO). Poco despus, vet la expropiacin de la fbrica de cierres de cremallera Depende y del hospital de Llavallol.

A qu se debe esta posicin del macrismo? Hay un cuestionamiento ideolgico y poltico, pero tambin cierto temor a este proceso, explica Andres Ruggeri, antroplogo y titular del Programa Facultad Abierta de la UBA, que desde 2002 investiga la situacin de las recuperadas. Piensan que los negocios son para los empresarios y, en ese marco, las empresas recuperadas son una anomala que no tiene que existir. Cada uno tiene su papel y el de los trabajadores no es gestionar. Eso se ve tambin en los fallos judiciales. Mientras que antes los jueces abran las puertas a las fbricas recuperadas, ahora las cierran en la cara del trabajador. Tiene que ver con el clima actual, explica.

Precisamente, en el ltimo informe de Facultad Abierta se advierte de un creciente registro de causas penales por usurpacin contra los trabajadores que ocupan las plantas, incluso en funcionamiento con permisos de juzgados comerciales. Algo que, por los mecanismos vigentes a partir de la reforma de la Ley de Quiebras, no debera suceder.

Este clima de poca, marca el mismo informe publicado a mediados de ao, tambin se puede ver en las intervenciones judiciales que privilegian el inters de posibles inversores por encima del sostenimiento de la fuente laboral. Slo en cuatro meses de 2016, tres cooperativas de trabajo sufrieron esa visin. En el partido de San Martn estn los casos de Forja San Martn y 2 de Diciembre (antigua Coventry), cuyo inversor no apost a la continuidad productiva. En Berazategui, el juez de la quiebra de la metalrgica Acrow permiti un cambio de la composicin societaria de la cooperativa Crometal y un comprador se qued con el predio a cambio de una suerte de indemnizacin.

Es la economa

Ms all de esta agresividad poltica, lo que ms afecta a las recuperadas son las condiciones generales de la economa, aclara Ruggeri. Este es un plan econmico contra el mercado interno, que apunta a bajar los salarios mediante el desempleo. Entonces, las recuperadas no tienen lugar ah. Porque si los desocupados recuperan fbricas y empresas no sirven. Hay que anular esa va, explica.

Eduardo Mura, trabajador de IMPA y referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), comparte el diagnstico. Devaluacin, tarifazo y baja de consumo es un cctel explosivo para cualquier pyme, pero repercute ms en las recuperadas, donde no hay ajuste de personal y la cada va directo a los ingresos de los trabajadores. A la clase trabajadora le sacaron de su bolsillo un 30% del poder adquisitivo y a los recuperados, un 50 por ciento, seala. Con aos de experiencia en el sector, Mura pinta el panorama y traza un camino a seguir: Hay muchas recuperadas que no pueden pagar la luz, y ahora viene el aumento de gas. Sabemos que la continuidad del ajuste es un hecho; por eso vamos a movilizarnos el 17 de enero contra las polticas econmicas del gobierno. Ya estuvieron en el fondo del mar y saben cul es el camino para salir a flote.

