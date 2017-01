Las 10 victorias del presidente Maduro en 2016

Todo se presentaba muy complicado, a inicios de 2016, para las autoridades de Caracas. Principalmente por tres razones : 1) la oposicin neoliberal haba ganado las elecciones legislativas de diciembre 2015 y controlaba la Asamblea Nacional ; 2) los precios del petroleo, principal recurso de Venezuela, haban cado a su nivel ms bajo en los ltimos decenios ; 3) el presidente estadounidense Barack Obama haba firmado una orden ejecutiva en la que declaraba que Venezuela representaba una inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional y la poltica exterior de Estados Unidosi.

O sea, en tres campos decisivos el poltico, el econmico y el geopoltico-, la revolucin bolivariana pareca estar a la defensiva. Mientras que la contrarevolucin, tanto interna como externa, pensaba tener, por fin, el poder en Venezuela al alcance de la mano.

Y todo esto en un contexto de guerra meditica de larga duracin contra Caracas que comenz con la llegada al poder de Hugo Chvez en 1999 y se intensific a partir de abril de 2013. Alcanzando unos niveles inauditos de violencia despus de la eleccin del presidente Nicols Maduro.

Esta atmosfera de agresivo y permanente acoso meditico produce una insidiosa desinformacin sobre Venezuela que confunde hasta a muchos amigos de la revolucin bolivariana. En particular porque, en esta era de la post-verdad, la prctica de la mentira, del fraude intelectual y del engao descarado no es sancionado por ninguna consecuencia negativa, ni en trminos de credibilidad, ni de imagen. Todo vale, todo sirve en esta era del relativismo post-factual, y ni siquiera los hechos o los datos ms objetivos son tomados en consideracin. Tampoco se acepta el argumento tan obvio en el caso de Venezuela- del complot, de la conjura, de la conspiracin. De antemano, el nuevo discurso meditico dominante denuncia y ridiculiza el pretendido complotismo como un inaceptable argumento de una vieja narrativa que no es de recibo...

Todo pues, a principios de 2016, apareca muy cuesta arriba para el presidente de Venezuela. Hasta el punto de que el achacoso opositor neoliberal Henry Ramos Allup, pasablemente embriagado por su mayora parlamentaria, se permiti asegurar, en enero de 2016, en su primer discurso como presidente de la Asamblea Nacional, que en un lapso no mayor a seis meses sacara del poder a Nicols Maduro. Inspirndose sin duda en el golpe de estado institucional contra la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, y apostando por una victoria en un eventual referendo revocatorio.

As estaban las cosas cuando el presidente Maduro, en una magistral secuencia de jugadas de ajedrez que nadie vio venir perfectamente legales segn la Constitucin-, sorprendi a todo el mundo. Renov, como era su derecho, a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), rgano superior del poder judicial, cuya Sala Constitucional tiene la ltima palabra en materia de interpretacin de la Constitucin.

Saturada de soberbia, la oposicin cometi entonces dos errores maysculos :

Decidi ignorar las advertencias del TSJ y sesionar con tres diputados del estado Amazonas cuya eleccin, en diciembre de 2015, estaba bajo suspensin cautelar por irregularidades. Ante esa afrenta, el TSJ dictamin obviamente que la incorporacin de los tres diputados no electos regularmente retiraba toda validez a las decisiones de la Asamblea Nacional. De hecho, el TSJ declar en desacato (desobediencia) a la Asamblea y determin que se considerarn nulas todas sus decisiones . De tal modo que, por sus propios errores, la Asamblea no solo no consigu legislar, ni controlar al gobierno, sino que, como lo reconocen prestigiosos especialistas en derecho constitucional, se anul a si misma, dilapid su poder y se autodisolvi ii . Esta fue la primera gran victoria de Nicols Maduro en 2016. En su obsesivo afn de derrocar al presidente, la oposicin antichavista tambin decidi ignorar los requisitos legales (art. 72 de la Constitucin), en trminos de etapas imprescindibles y de pasos exigidos por los reglamentos jurdicos, para lanzar un referendo revocatorio en 2016iii. Ah los opositores fracasaron igualmente de manera estrepitosa.

Y ello constituy otra gran victoria de Nicols Maduro.

An as, lleg un momento, hacia marzo-abril de 2016, en que todo se complic enormemente. Porque, a las embestidas habituales de las fuerzas hostiles a la revolucin bolivariana, vinieron a sumarse una impresionante sequa, la segunda ms grande desde 1950, y calores extremos causados por el fenmeno El Nio. En Venezuela, el 70% de la energa se genera por hidroelectricidad y la principal central hidroelctrica depende del embalse Guri. Al reducirse las lluvias, los niveles de este embalse disminuyeron casi al nivel mnimo.

La contrarevolucin trat de aprovechar esta circunstancia para multiplicar los sabotajes elctricos, buscando a crear caos energtico, enojo social y protestas. El peligro era maysculo porque al problema elctrico se sumaba, por efectos de la persistente sequa, la falta de agua potable...

Pero el Presidente Maduro actu de nuevo con celeridad y adopt medidas drsticas : decidi la sustitucin de millones de bombillos incandescentes por ahorradores ; orden el reemplazo de los viejos acondicionadores de aire por otros de nueva tecnologa ahorradora ; estableci el medio da laboral en la administracin pblica ; y decret un plan especial de ahorro nacional del consumo elctrico y de agua.

Gracias a estas audaces medidas, el Presidente consigui evitar el colapso energticoiv. Y obtuvo as una de sus ms populares victorias del ao 2016.

Otro de los problemas importantes (quizs el ms grave) que tuvo que enfrentar el Gobierno consecuencia en parte de la guerra econmica contra la revolucin bolivariana- es del abastecimiento alimentario. Hay que recordar que antes de 1999, el 65% de los venezolanos vivan en situacin de pobreza y que slo el 35% poda disfrutar de una alta calidad de vida. O sea, de cada diez venezolanos slo tres consuman regularmente carne, pollo, caf, maz, leche, azucar... Mientras que, en los ltimos diecisiete aos, el consumo alimentario (gracias a la inversin social masiva de la revolucin) se dispar en un 80%.

En s, este cambio estructural, explica por qu, de pronto, la produccin nacional de alimentos, mucho ms importante de lo que se creev, result insuficiente.

Como la demanda aument masivamente, tambin se dispar la especulacin. Y ante una oferta estructuralmente limitada, los precios se elevaron vertiginosamente. Y se expandi el fenmeno del mercado negro o bachaqueo . Muchas personas compraban los productos subvencionados por el Gobierno a precios inferiores al del mercado para venderlos a precios superiores al mercado. O los exportaban masivamente a los pases vecinos (Colombia, Brasil) donde los revendan por el doble o el triple de su precio subvencionado. De tal modo que Venezuela se desangraba de sus dlares - cada vez ms escasos por el derrumbe de los precios del petroleo- para alimentar a unos vampiros que le arrebataban los productos de primera necesidad a los ms humildes, a la vez que se enriquecan de manera excepcional. Semejante inmoralidad no poda continuar.

Una vez ms, el Presidente Maduro decidi actuar con mano firme. Primero -muy importante- cambi la filosofa de la ayuda social. Y corriji un error maysculo que se llevaba cometiendo en Venezuela desde haca lustros. Decidi que el Estado, en vez de subvencionar los productos, deba subvencionar a las personas. Para que slo los pobres, los que realmente lo necesitan, tuvieran acceso a los productos subvencionados por el Gobierno. Para todos los dems, el producto se vende a su precio justo establecido por el mercado. Lo cual evita la especulacin y el bachaqueo.

Y segunda medida decisiva, el Presidente anunci que, a partir de ahora, el Gobierno pondra todo su empeo en cambiar el carcter econmico del pas para pasar de un modelo rentista a un modelo productivo. A este respecto, el Presidente defini quince motores vi para reanimar la actividad econmica tanto del sector privado, como del sector pblico y de la economa comunal.

Esas dos medidas esenciales convergen en una original creacin imaginada por el Presidente Maduro : los CLAP (Comits Locales de Abastecimiento y Produccin) que constituyen una nueva forma de organizacin popular. Hogar por hogar, los representantes de las comunidades organizadas entregan, a precio regulado, bolsas repletas de alimentos. Muchos de estos alimentos son de nueva produccin nacional. Los CLAP deberan abastecer, en los prximos meses de 2017, a unas cuatro millones de familias humildes. Garantizando la alimentacin del pueblo. Y rubricando as una nueva gran victoria del Presidente Maduro.

Otra victoria no menor, este ao 2016 tan dificil, la constituye el record obtenido en materia de inversin social que alcanz el 71,4% del presupuesto del pas. Es un record mundial. Ningn otro Estado en el planeta dedica casi las tres cuartas partes de su presupuesto a la inversin social.

En materia de salud, por ejemplo, el nmero de establecimientos hospitalarios se multiplic por 3,5 desde 1999. Y la inversin en un nuevo modelo humano de salud pblica se multiplic por diez.

La Misin Barrio Adentro, cuyo objetivo es atender a los enfermos en las areas urbanas ms humildes del pas, ha realizado casi 800 millones de consultas y salvado la vida de 1.400.000 personas. Las universidades de medicina han formado a 27.000 nuevos mdicos. Y otros treinta mil deben obtener su diploma en 2017. Ocho Estados han alcanzado una cobertura de Barrio Adentro 100% en 2016, cuando la meta era de seis.



Otra victoria social fundamental, no mencionada por los grandes medios dominantes, es la alcanzada en materia de adultos mayores que reciben una pensin de jubilacin. Antes de la revolucin apenas el 19% de los jubilados reciban una pensin, el resto subsista a menudo en la miseria o a cargo de sus familiares. Este ao 2016, el porcentage de personas jubiladas que reciben una pensin (aunque no hayan podido cotizar a la seguridad social durante su vida activa) alcanz el 90%. Un record en Suramrica.



Otra victoria espectacular y que tampoco mencionan los grandes medios dominantes- es la conseguida por la Misin Vivienda encargada de construir viviendas sociales, a precio regulado, para las familias venezolanas humildes.

En 2016, esta Misin entreg nada menos que 359.000 viviendas (a ttulo de comparacin, un pas desarrollado como Francia apenas construy, en 2015, 109.000 viviendas sociales).

Desde que inici su mandato, en 2013, el Presidente Maduro ya ha entregado cerca de un milln y medio de viviendas a familias modestas. Otro record mundial pasado bajo silencio por todos los medios hostiles a la revolucin bolivariana. Y que hasta muchos amigos omiten a veces de mencionar.



Recordemos, para terminar, algunas de las brillantes victoras conseguidas en el mbito geoplitico. Por ejemplo, haber impedido que la Organizacin de Estados Americanos (OEA), dominada por Washington, condenase a Caracas como lo pretenda el secretario General de esta organizacin, Luis Almagro, quien invocaba la Carta Democrtica contra Venezuela.

O el xito de la XVII Cumbre del Movimiento de los Pases No Alineados (MNOAL) realizada en septiembre de 2016 en el Centro de Convenciones Hugo Chvez de la isla Margarita con la presencia de numerosos jefes de Estado y de Gobierno y de representantes de ciento veinte pases que aportaron su solidaridad a Venezuela.

Enfin, en esta campo, la principal victoria del Presidente Maduro, que efectu varias giras internacionales con ese objetivo, fue el logro inaudito de un acuerdo entre pases OPEP y no-OPEP para la reduccin concertada de las exportaciones de petroleo.

Este acuerdo histrico, firmado en noviembre de 2016, fren de inmediato el deterioro de los precios de los hidrocarburos que se desplomaban desde mediados de 2014 cuando sobrepasaban los cien dlares por barril.

Gracias a esta victoria capital, los precios del petroleo que estaban en 24 dlares en enero- sobrepasaban los 45 dlares a final de diciembre 2016.



As pues, en el ao ms duro y ms largo, en el que tantos apostaron por su tropiezo, el Presidente Nicols Maduro, sorteando todos los escollos, todas las trampas y todas las dificultades, ha demostrado su talla excepcional de hombre de Estado. Y de lder indestructible de la revolucin bolivariana.

Notas:



i Lase Ignacio Ramonet, Venezuela candente , Le Monde diplomatique en espaol, enero de 2016. http://www.monde-diplomatique.es/?url=editorial/0000856412872168186811102294251000/editorial/?articulo=2ebf5b30-e930-4492-971c-2fb37aa6e443

ii Lase BBC Mundo , 24 de octubre de 2016. http://sumarium.com/se-ha-vuelto-irrelevante-la-asamblea-nacional-en-venezuela/

iii El artculo 72 de la Constitucin de Venezuela seala que el referendo revocatorio puede realizarse una vez cumplida la mitad del perodo presidencial. En el caso de Nicols Maduro, ste inici el 10 de enero de 2013 y finalizar el 10 de enero de 2019, es decir, que los tres aos se cumplieron el 10 de enero de 2016. La confusin con respecto a cundo arranca el derecho para convocar el referendo podra partir de que, en abril de 2013, fue necesaria una nueva eleccin para terminar el perodo a raz de la muerte de Hugo Chvez el 5 de marzo de 2013. Pero, de acuerdo al artculo 231 de la Constitucin el actual perodo inici el 10 de enero de 2013 y no el 19 de abril de ese ao. Cf. declaracin de Tibisay Lucena, rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), 9 de agosto de 2016. http://albaciudad.org/2016/08/cne-referendo-revocatorio-para-2017/

iv Con la llegada progresiva de las lluvias, a partir del finales de mayo, el nivel del embalse Guri ascendi, y el presidente Maduro pudo por fin informar que a partir del 4 de julio se suspenda el racionamiento elctrico.

v Desde 1999, el Gobierno bolivariano ha invertido en la agricultura como ningn otro, priorizando levantar la produccin local. Venezuela se abastece al 100% de papa, pimentn, cebolla, tomate, apio, ame, ocumo, yuca, auyama, lechuga, repollo, aj, cilantro, perejil, limn, parchita, guayaba, meln, cambur, pltano y dems hortalizas y frutas. En arroz, el 80% es de cosecha nacional. En quesos y embutidos tambin el 85% es de produccin local. Incluso en pollo, cochino y carne, las importaciones representan apenas el 24%. Y el porcentaje referente a caraotas, lentejas y garbanzos no alcanza el 15%.

vi Los 15 motores son : 1 Agroalimentario ; 2 Farmacutico ; 3 Industrial ; 4 Exportacin ; 5 Economa comunal, social y socialista ; 6 Hidrocarburos ; 7 Petroqumica ; 8 Minera ; 9 Turismo nacional e internacional ; 10 Construccin ; 11 Forestal ; 12 Militar industrial ; 13 Telecomunicaciones e Informtica ; 14 Banca pblica y privada ; 15 Industria bsica.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.