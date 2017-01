Anonymous hackea y amenaza al club Bilderberg

Mensaje que los hackers de Anonymous han colgado en la pgina web del club Bilderberg.

Los ciberactivistas de Anonymous han hackeado la pgina web dely han amenazado a sus miembros y a sus familias si no cumplen una serie de reivindicaciones.

Los hackers han colgado en la pgina del selecto, opaco y poderoso grupo un comunicado en el que les dan el plazo de un ao para que cumplan sus reivindicaciones.



"Queridos miembros de Bilderberg: a partir de ahora cada uno de vosotros tiene un ao (365 das) para trabajar verdaderamente a favor de la gente y no en aras de sus intereses privados", han publicado. "Cada tema del que hablen o el trabajo que cumplan por medio de sus reuniones ms que privadas tendrn que beneficiar a partir de ahora a la poblacin mundial y no a un grupode la gente".En el texto los hackers han advertido los miembros de Bilderberg: ". De lo contrario, vamos a encontrarles y a hackearles"."Vamos a vigilarles, porque a partir de ahora tienen que trabajar para nosotros, para la humanidad y para la gente", han concluido en el escrito los piratas informticos, que aseguran haberse hecho con elde sus casas conectadas", as como de "las computadoras porttiles de sus hijas y los mviles de sus esposas".Fuente: http://www.publico.es/internacional/anonymous-hackea-y-amenaza-al.html