El grafeno y sus implicancias en los proyectos mineros cuprferos

El ao 2004 dos cientficos rusos de la Universidad de Manchester, Andrei Gueim y Konstantin Novioslev (ganadores del Premio Nobel de Fsica 2010), obtuvieron a partir del grafito una forma de carbono que se conoce como grafeno, en la que los tomos estn agrupados en molculas organizadas de forma hexagonal, formando una delgadsima lmina del grosor de un tomo, parecida a un panal de abejas. Este material es por lo menos 100 veces ms resistente que el acero (algunas fuentes consultadas dicen que 200), ms duro que el diamante, mucho ms ligero que el aluminio, tan flexible como una hoja de papel, de transparencia casi total y conduce la electricidad mejor que el cobre.

Por estas y otras propiedades se lo considera como el material del futuro (algunos lo califican como el material de Dios). Ya se han hecho miles de investigaciones en los ltimos aos en varios pases sobre sus posibles aplicaciones, por las que algunos futurlogos llegan a la conclusin as tambin lo creo de que implicar una profunda revolucin tecnolgica e industrial, porque con el grafeno se podrn fabricar cables de fibra ptica cientos de veces ms veloces que los actuales, circuitos integrados de aparatos electrnicos, superbateras y acumuladores elctricos que se podran cargar en poqusimo tiempo y que suministraran electricidad largamente, pantallas tctiles flexibles, mejores auriculares y altavoces, cmaras fotogrficas mucho ms sensibles, mejores desalinizadores de agua, etc., adems de ciertas aplicaciones en medicina (por ejemplo el xido de grafeno para atacar clulas cancerosas) y en otros campos.

Desde el punto de vista ambiental, el grafeno constituir un material mucho ms amigable con el medio ambiente, y, para los ecologistas que defienden la intangibilidad de las cabeceras de cuenca que an quedan y que luchan contra los proyectos cuprferos como Conga, El Galeno y otros, la buena noticia es que dentro de pocos aos (algunas proyecciones indican que alrededor del 2025) la produccin de cables y otros materiales a base de grafeno sera tan masiva que sustituira al cobre y al silicio (o, al menos, reducira su demanda industrial). Por eso, los nuevos proyectos mineros cuprferos podran quedar definitivamente inviables econmicamente si llegara el momento en que quedara obsoleta la metalurgia del cobre. Esto, desde luego, no significa que los ambientalistas deban cruzarse de brazos, sino, por el contrario, argumentar una razn adicional para exigir a Newmont-Yanacocha, a las empresas chinas dueas de El Galeno y de otros proyectos mineros ubicados en cabeceras de cuenca y zonas frgiles, la retirada definitiva de los territorios concesionados. Al Gobierno Peruano debe exigrsele que en vez de apoyar proyectos mineros ecocidas, dedique recursos para que el Per comience a desarrollar investigaciones tecnolgicas sobre el grafeno y no se quede a la zaga en este campo.

Vanse los siguientes vdeos relacionados:

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch? v=FeCOro1-ONA

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch? v=FNJRXYc3xSQ

