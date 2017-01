Entrevista a Joaqun Miras Albarrn sobre Praxis poltica y Estado republicano. Crtica del republicanismo liberal

La poltica es fuerza y lucha, si una posicin renuncia a organizarse o a adoptar medidas a partir de su capacidad, la representacin no representa nada

Entre otras muchas cosas, algunas de ellas recordadas y comentadas en anteriores conversaciones, Joaqun Miras Albarrn es miembro fundador de Espai Marx y autor de Repensar la poltica y Praxis poltica y Estado republicano.

Nos habamos quedado en las citas a pie de pgina de este apartado. Te decia que me estaba fijando mucho en esas notas. Citas a E.P. Thomson y a La formacin de la clase obrera en Inglaterra nada menos. Le conociste personalmente cuando estuvo en Espaa?

No estuve en ninguna de las conferencias o de las charlas pblicas que pronunci Thompson en Espaa. Pero s le con mucho detenimiento la obra publicada por l. Y sobre todo, sus cuatro grandes obras publicadas en castellano, la que t citas, el conjunto de artculos Tradicin, revuelta y consciencia de clase, y su continuacin Costumbres en comn, adems de su obra contra el althusserianismo, mordaz, acerada y excelente, magnfica tambin, Miseria de la teora.

Paco Fernndez Buey tambin hablaba muy bien de ese libro

Con razn. Posteriormente se editaron en libro otros artculos de l, y su obra sobre William Morris, pero son esas cuatro obras las que fueron fundamentales para m. La que t citas es el ejemplo ms claro y ms preclaro- de que el ser humano es autocreacin de s mismo. No creacin mtica, verbal, imaginaria, giro-lingstica, sino creacin prxica, autocreacin prxica a partir de la puesta en obra, en comn, de actividad nueva, generada por la razn prctica intersubjetivamente elaborada. Y que si el ser humano es ser social-cultural autocreado, tambin la clase, la clase social, es autocreacin, praxis, creacin de ethos, por parte de los subalternos, de los explotados. La formacin de la clase obrera, ms all de ser una obra historiogrfica formidable, escrita, adems, de forma bellsima, briosa, como si fuese literatura de creacin, adems de eso, es un texto de pura teora poltica, de filosofa poltica, sobre lo que es la clase social: sobre la gnesis histrica, material, de un sujeto poltico, de un sujeto social histrico, que es, como toda autocreacin humana, autocreacin en comunidad, realidad autocreada cuya materia es la actividad, actividad creadora de un vivir, de un ethos, y de un proyecto poltico orgnico. La capacidad de dar explicacin de la gnesis de nuevas realidades sociales, donde antes stas no existan, la explicacin de cmo se van autocreando, esto es el gran historicismo. Ese trabajo magistral de Thompson, esa capacidad de presentarnos una realidad social, un sujeto social, en su proceso de gnesis, de autognesis, es impensable, imposible, fuera del marxismo, fuera de la heurstica marxista, la que se elabora a la luz de las reflexiones sobre las experiencias revolucionarias, de las reflexiones sobre el emerger, el constituirse de sujetos sociales nuevos, revolucionarios. Esto es la muestra de que el marxismo va ms lejos, ve ms, comprende mejor que las otras teoras historiogrficas, algunas de las cuales, desde luego, proporcionan detalladsimos y muy bellos, excelentes, estudios de momentos del ser humano, de mentalidades, etc. Un marxismo, hay que aadir, como el de Thompson, o como el del grupo de historiadores marxistas britnicos de Past and Present, Christopher Hill, Erick Hobsbawm, Rodney Hilton Lectores de Marx.

Los sujetos de la poltica son para nosotros, privilegiadamente afirmas, "la totalidad de los sujetos de las clases subalternas". Dos preguntas: quines formaran parte de esas clases subalternas en la Espaa del siglo XXI o en pases de nuestro entorno?

Como siempre en la historia, la mayora social, la inmensa mayora no capitalista, con toda su heterogeneidad de experiencias. Es un "sujeto" no sujeto, es una sociologa desorganizada, atomizada, constituida por los explotados, tanto los asalariados manuales como los intelectuales. Tanto los trabajadores por cuenta ajena como los trabajadores por propia cuenta -autnomos-, los parados, los pequeos tenderos, con formacin intelectual o sin ella, que se consideran "clases medias", los emigrantes, americanos, magrebes, pakistanes, chinos, las mujeres que hacen trabajo domstico.

Un mundo heterogneo

Un mundo heterogneo, pero no ms que el mundo heterogneo que constituye la clase obrera a comienzos del siglo XlX en Inglaterra, para poner como ejemplo a Thompson, desde los cuchilleros metodistas a los obreros de trabajo a domicilio textil y los trabajadores del barro para utensilios domsticos, los zapateros, los aguadores, los afiladores y laadores, los mineros, los que crean en el ingls libre por nacimiento y los que plantaban rboles de la libertad, O que el mundo heterogneo que se homogeneiza mediante las luchas y la praxis y da lugar a la Revolucin Francesa. O que los dos mundos sin cuya conexin no hubiese sido posible la Revolucin Rusa, obreros y campesinos. A tener en cuenta una cosa sobre la que nos advierte el propio Marx, tal como ya hemos referido, en el captulo ltimo de su obra clsica: tener propiedad privada no es ser capitalista; el capitalismo no es poseer los medios de produccin que permiten trabajar sin estar inmediatamente supeditado a los capitalistas. El capitalismo es un proceso en que el poseedor de los medios de produccin los emplea como recursos para comprar una mercanca llamada fuerza de trabajo. Y para ello, necesita liquidar la otra forma de propiedad, dado que mientras esa existe, no hay fuerza de trabajo disponible. Un tendero es, tambin, un subalterno, aunque l no se quiera concebir como tal y la envidia ajena de los otros subalternos lo hostilice.

La segunda pregunta que te anunciaba: muchas de esas personas, en numerosas ocasiones, estn muy alejadas (por razones ms que comprensibles en ocasiones) de la accin, de la praxis poltica. No resulta un poco paradjico entonces? Sujetos de la poltica que no intervienen en poltica?

Tienes razn, es una paradoja. En realidad la frase que pronuncias expresa dos. En primer lugar, nos debe hacer reflexionar a quienes hemos estado en la poltica durante aos. Porque algo debemos haber hecho mal.

Y qu es lo que hemos hecho mal o muy mal en tu opinin?

Dejamos de entender la poltica como actividad organizada de la gente, para dedicarnos a la poltica como representacin electoral y como accin institucional.

Estabas en la segunda acepcin de la frase. Te he interrumpido

En segundo lugar habla de una cultura de atomizacin y vida privada, que ha sido el modelo de vida generado por el capitalismo, que ha tenido prestigio. Se abre una nueva poca, sin embargo. Poco a poco, desde el 2008, todo va mostrando ser nuevo; y hay que tener esperanza en que se recobre la iniciativa poltica de los subalternos. Sin ellos, sin todas esas gentes no activas polticamente ahora, no podr haber una praxis poltica liberadora, porque los necesitamos, nos necesitamos, todos a todos, si queremos tratar de crear una alternativa de mundo, de cultura de vida. Pero adems, y esa es otra parte de la paradoja, no se puede denominar poltica a una actividad de ingeniera institucional, desarrollada por una minora, que se elabora al margen de la deliberacin e intervencin poltica de la mayora. Si la mayora de la gente no es, no son sujetos polticos porque no intervienen en la poltica, y dejan, adems, fuera de deliberacin tanto las decisiones sobre el gasto institucional, como la vida cotidiana y su vivir en comn, en ese caso, la actividad de gestin institucional, a falta de sujetos sociales que intervengan, eso, no es poltica. Porque donde no hay actividad de ciudadanos, deliberacin, accin en comn, no hay ciudadanos, y donde no hay actividad de los polites es el trmino griego para "ciudadano"- , no hay poltica. Es un embeleco. No existen sujetos de poltica donde los sujetos no intervienen en poltica y no existe poltica si los sujetos no intervienen y actan dando lugar a lo que es poltica: praxis ciudadana en comn, praxis intersubjetiva.

Quiero aadir aqu la opinin de un gran clsico.

Adelante con ella

"El pueblo ingls piensa ser libre y se engaa: lo es solamente durante la eleccin de los miembros del parlamento: tan pronto como estos son elegidos, vuelve a ser esclavo, no es nada. El uso que hace de su libertad en los cortos momentos que la disfruta es tal, que bien merece perderla. La idea de los representantes e moderna, nos viene del gobierno feudal, bajo cuyo sistema la especie humana se degrada y el hombre se deshonra. En las antiguas repblicas y an en las monarquas jams el pueblo tuvo representantes". Esta frase puede ser considerada pensamiento de algn protervo ultrarrevolucionario marxista comunista. No. Es de Jean Jacques Rousseau, est en El Contrato social. Sin actividad poltica constante, no hay poltica; ni libertad.

Pero, si me permites, para captar mejor. Y si la cosa estuviera diseada, abonada, estructurada, como quieras decirlo, por las clases hegemnicas, con muchos medios a su alcance, tambin con muchas experiencias acumuladas de mando en plaza, para impedir esa participacin, para impedir la actividad poltica constante de los subalternos? No hablo de la suya por supuesto. No se tratara entonces de una tarea imposible la que t apuntas como condicin sine qua non? Puestos en ello, se podra argumentar tal vez:, mejor una poltica institucional -que no es poltica en el sentido pleno del trmino- que, cuanto menos, haga algo, resista un poco, proteja a la gente ms desfavorecida en lo ms bsico. O eso o la nada o, si lo prefieres, o eso o la lucidez quimrica, muy interesante pero poco prctica.

En ese caso, nada se puede lograr. La poltica es fuerza, y lucha a partir de esa fuerza. Si una posicin renuncia a organizarse, y/o renuncia a adoptar las nicas medidas que puede adoptar a partir de su capacidad de hacer, la representacin no representa a nada, no tiene capacidad coercitiva de negociar, de amenazar. El mejor ejemplo es el caso griego; ya puede ms del 60 por ciento de la poblacin decir que no quiere algo, que el poder del capital, Bruselas, lo machacar. Es el ejemplo griego, y nosotros podemos ser el siguiente.

Pongamos an otro ejemplo

Adelante

El siguiente: que en una ciudad hay un monolito o pagoda en expiacin de la bomba orsini lanzada por un anarquista contra el emperador, su divinidad Hiro Hito, comendador de los creyentes; y que la pagoda, en cuya fachada se ve esculpido cmo el mal entrega la bomba al obrero anarquista, est en construccin. Pongamos que ese monumento sea famoso y que lo visiten cada ao un par de millones de turistas, que se concentran, ellos y sus autocares, en un entorno de una docena de manzanas que all se llamaran lotos-. Pongamos que el vecindario se queja a su ayuntamiento y espera que sea la honorable shogn del ayuntamiento la que les resuelva la cosa. Y que el ayuntamiento quiere meter eso en cintura. Pero el ramo de la hostelera que tiene en esa pagoda una atraccin que trae muchos clientes, amenaza con no pagar impuestos municipales Pongamos que la ciudad se llamaVenezia, y no existe BatmanMal lo tienen los venecianos

Pero, tras esta broma, s me gustara que sometiramos a consideracin, un poco ms en detalle, el ejemplo que t imaginas a ttulo de pregunta retrica. Porque ese ejemplo construido "per impossibile", es sin embargo, asumible por el tipo de anlisis social propuesto por el pensamiento posmoderno: el del panptico, o el mito de la sociedad totalitaria, donde nada podra ser hecho. La sociedad sera un sistema estructural funcional retroalimentado: mejor dicho, un sistema funcional autoinformado y retroalimentado. Pero ah la experiencia, ni tan siquiera la de la clase dominante, tendra cabida, porque no existira...

Qu no existira?

No existira la subjetividad que es la que autogenera experiencia, dado que, de existir, incluso subjetividades burguesas de los que mandan podran cambiar de bando, con toda su experiencia, con todo su saber, por buen corazn o por prdida de estatus y ruina. Por eso debemos suprimir en ese modelo autosostenido todo elemento referencial a la subjetividad y la experiencia. Declarar que eso son "narrativas". Ese sistema tendra como fundamento tomos individuados; como mucho, multitudes negrianas, protestatarias a veces y reintegrables a la funcin por parte del sistema.

Pero estos modelos no tienen nada que ver con lo que explica la historia. En general, toda la historia y, en particular, la historia social que es la que explica adecuadamente las luchas y las transformaciones sociales.

Sobre el mito del totalitarismo ha escrito bien Moshe Lewin. l afirma que no ha habido nunca ninguna sociedad totalitaria. Por supuesto esto no gusta a los que hablan de la historia de la URSS para elaborar pensamiento de propaganda. Lewin, que dice que la URSS era una sociedad de clases, explica tambin que siempre la gente reconoce sus intereses, reconoce a los suyos y encuentra formas de luchar, de coordinarse, de protestar. Que quien niega esto es que hace, si hace algo de historia, historia poltica, de prncipes y jefes, e ignora la sociedad. Nos recuerda que una sociedad totalitaria, sistema autoinformado retroalimentado, no puede implotar y desaparecer. Siempre en todas partes la gente se expresa, murmura, boicotea al poderoso, acta en contra

Vale, vale. Sealas a continuacin que se han ensanchado el objeto de la poltica, que ahora es la "totalidad cultural". Qu significa esta categora para ti? Ms en general: cuando en el marxismo de inspiracin hegeliana se habla de totalidades, a qu refiere esta nocin?

Totalidad es la denominacin que se da a entidades que poseen organicidad, entidades cuyas partes o subsecciones estn integradas, subsumidas bajo un proyecto que hegemoniza el conjunto, ahorma los elementos constituyentes. Es trmino privilegiadamente usado para tratar de la sociedad humana. La sociedad, que no es un objeto, no es cosa, no es instituciones inamovibles. La sociedad, la totalidad social, es la actividad que va siendo generada por la interaccin en proceso, en movimiento, de la totalidad de las subjetividades constituyentes, junto con el saber hacer necesario para esa actividad, tambin constantemente creado, por esas mismas subjetividades en comn. A esta forma verdadera de entender lo que es la sociedad humana, sociedad como intersubjetividad humana, como totalidad de subjetividades humanas en praxis comn, es a lo que Hegel le denomina "verdad real" o "verdad efectiva" "Wirklichkeit"-. A la interpretacin de la sociedad humana que resulta de entendernos a nosotros mismos como sujeto diferenciado y enfrente de la sociedad, sujeto que la observa como si ella, la sociedad, fuera una cosa que no tiene que ver con nuestra actividad, o sea segn el "entendimiento", a esa interpretacin de la realidad, que es objetivante, le llama Hegel, "Realitt", "realidad". O sea, y referido, por ejemplo, a la democracia: es Realitt decir: "existe una democracia", o sea, pensar la democracia como cosa, institucin, ley. Es Wirklichkeit, verdad real all donde se diese- denominar democracia a la comunidad de intersubjetividades, socialmente relacionadas como iguales, entre las que yo soy coparte activa participante, que estn puestas a la accin de deliberar sobre su sociedad y de ejecutar prxicamente lo deliberado, y a ese su proceso activo de creacin y de destruccin, de creacin de nuevo ethos democrtico, de creacin de costumbres materiales de vida, nuevas, democrticas; de destruccin de viejo ethos capitalista. Esa es la "verdadera realidad" o "realidad efectiva". Bueno, ahora ya se puede entender qu es para un hegeliano la totalidad.

Pues eso, qu es, repito la pregunta

Es esa praxis productora de mundo que est en constante proceso de generacin por parte de una comunidad de intersubjetividades. Toda sociedad, sea o no democrtica, es eso, no es sino ese proceso intersubjetivo de praxis y de creacin intersubjetiva de nuevo saber hacer. La Totalidad, esto es, la actividad total, posee coherencia, al menos durante un tiempo, hasta que el proyecto caduca, entra en decadencia como consecuencia de su desarrollo. Entonces, las subjetividades que lo generan y lo padecen, comienzan a desdoblarse respecto de su propia forma de hacer en comn mediante la que ellos mismos producen y reproducen, crean, ese mundo que las haces sufrir. Ese desdoblamiento subjetivo mediante el que niegan su vivir en su consciencia, convierte en arena las bases antes slidas como cemento sobre las que se asienta todo orden social, pues todo orden social Realitt-, es un fetiche, dado que no es sino la ordenacin que nosotros le vamos dando a nuestro hacer en comn mientras lo estamos creando Wirklichkeit-. Precisamente porque nosotros somos los creadores en comunidad de la actividad que objetiva nuestro mundo social, precisamente por eso, podemos revolucionarlo.

Antes de adelantar un poco ms en mi respuesta a tu pregunta, quiero dejar claro un punto.

De acuerdo pero tomemos un descanso si no te importa. Continuamos en breve

Vale, vale pero que conste que estaba lanzado.

