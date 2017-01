Es la renta bsica universal la respuesta a la pobreza, la inseguridad y la desigualdad en materia de salud?

A mediados de la dcada de 1970 tuvo lugar, durante cuatro aos, un inslito experimento en la pequea ciudad canadiense de Dauphin. Entre los beneficios estadsticamente significativos para quienes participaron en l se incluye la disminucin de los contactos con mdicos en relacin con la salud mental y de los ingresos hospitalarios por accidente y lesin. Tambin disminuyeron los diagnsticos de salud mental en Dauphin. Una vez concluido el experimento, estos beneficios en materia de salud pblica desaparecieron/1. Cul fue el tratamiento ensayado? Fue lo que ha venido en llamarse una renta bsica: un pago regular e incondicional desembolsado a cada habitante. Este experimento pionero, un temprano ensayo aleatorizado en la esfera de la poltica social, tuvo que suspenderse al agotarse el presupuesto y debido a la prdida de inters poltico antes de que pudiera realizarse una evaluacin estadstica completa.

La relacin entre desigualdad y mala salud est establecida desde hace tiempo/2. Los mecanismos reales que subyacen a esta relacin no se conocen tanto. Los datos del estudio de Dauphin, vueltos a examinar por un equipo de la Universidad de Manitoba en la dcada de 2000, indican que podra haber una asociacin entre inseguridad de los ingresos y mala salud/1. Todos los adultos de Dauphin que ganaban menos de 13 800 dlares (13 000 euros) tenan derecho a percibir la subvencin de 4 800 dlares al ao. Los investigadores compararon Dauphin con otras ciudades similares y buscaron mejoras relativas del uso de los servicios de salud pblica y datos de escolarizacin de la poca.

Recientemente han proliferado los llamamientos al dilogo sobre una renta bsica universal (RBU) por parte de partidos polticos, institutos de estudios (incluida la Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures, and Commerce (RSA)), activistas, sindicatos y directivos de empresas como el director general de Tesla, Elon Musk. Estos llamamientos son una respuesta a la creciente inseguridad de los ingresos, cierta sensacin de que los sistemas de bienestar pueden estar fallando, y como preparacin para los efectos potenciales de la automatizacin y la inteligencia artificial en las perspectivas de empleo en sectores que podran operar mejor con mquinas/3. Hay proyectos de pruebas piloto de algn tipo de RBU en Finlandia, los Pases Bajos y Canad como respuesta potencial a estas cuestiones y preocupaciones/4.

Pese a que el estudio de Dauphin solamente incluy a los habitantes ms pobres de una pequea ciudad, si partimos de que revela un vnculo causal entre una mayor disponibilidad de dinero y la mejora de la salud, cabe suponer que habran intervenido tres efectos. En primer lugar, la propia cantidad de dinero disponible habr reducido directamente la desigualdad econmica. En segundo lugar, el carcter incondicional del pago habr reducido la inseguridad de los ingresos. Y en tercer lugar, existe un multiplicador social positivo por el que los comportamientos positivos asociados a una mayor seguridad econmica suelen reforzarse recprocamente; por ejemplo, aumenta el nmero de adolescentes que no abandonan la escuela porque ven que sus compaeros tampoco lo hacen. En conjunto, estos efectos podran indicar que la inseguridad econmica es un vector clave por el que la desigualdad agrava el estado de salud de los ms desfavorecidos. Se trata sin duda de una hiptesis til.

El de Dauphin no fue un estudio aislado. En Carolina del Norte (EE UU) tuvo lugar, en la dcada de 1990, un programa piloto de renta bsica poco conocido y no intencionado. En el cuarto ao de un estudio comparativo longitudinal de salud mental entre menores indios cheroquis estadounidenses y menores indios no estadounidenses en edades comprendidas entre los 9 y los 16 aos, se construy un casino en territorio cheroqui. El acuerdo estableci que todos los adultos cheroquis recibiran una parte del beneficio, aproximadamente 4 000 dlares al ao cada uno. Los resultados tambin fueron asombrosos. Los menores cuyas familias recibieron los pagos mostraron, a la edad de 16 aos, una salud emocional y del comportamiento significativamente mejor que sus homlogos ajenos a la tribu, que no recibieron ningn pago. Los padres tambin informaron de que el consumo de drogas y alcohol de su entorno tambin disminuy al iniciarse los pagos/5. Estos cambios descritos entre los adultos eran observaciones no controladas, pero los investigadores no detectaron ningn otro cambio de poltica importante durante el estudio.

Mullainathan y Shafir describen un proceso de escasez de ancho de banda cognitiva, por el cual la escasez de recursos impide una toma de decisiones racional con un claro potencial de consecuencias negativas para la salud/6. Los estudios de casos de Canad y Carolina del Norte indican que la escasez de ancho de banda podra contrarrestarse mediante una renta bsica universal incondicional. Los sistemas complejos de crditos fiscales y seguridad social, como lo que se utilizan actualmente en el Reino Unido, envan seales confusas, en buena parte debido a unas condiciones y sanciones poco comprendidas y en ocasiones arbitrarias que generan nuevas penurias para los afectados.

Los profesionales de la salud deberan tomar cartas en el asunto. Las pruebas indican que una renta bsica universal podra ayudar a mejorar la salud mental y fsica de los beneficiarios. La RSA ya ha propuesto realizar un ensayo de renta bsica universal en el Reino Unido/7. Proporcionara a las personas un sustento mejor y un mayor control de sus propias vidas en el trabajo o al margen del mismo. El hecho de no llevar a cabo esta intervencin prometedora de una manera rigurosa constituira un fallo del gobierno y una oportunidad perdida para invertir en la salud y el bienestar de una sociedad cada vez ms insegura y desigual.

Notas:

Anthony Painter es director del Action and Research Centre, RSA, Londres, WC2N 6EZ, Reino Unido

Fuente: http://vientosur.info/spip.php?article12078