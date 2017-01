Cuando Elizabeth Gmez Alcorta decidi asumir la representacin de Milagro Sala no se detuvo en posibles costos personales. Soy una militante del campo popular que trabajo de abogada, no soy una abogada que milita. Los costos los pagamos siempre, o corremos riesgos, responde despus de una semana en la que el diario Clarn la descalific como una chica de San Isidro, como una forma de combatir lo que no se puede refutar en los estrados. Porque Elizabeth, antes de defender a Milagro, pidi copia de las causas y corrobor que estaban armadas. Desde su lectura feminista, la persecucin a la lder jujea tiene reminiscencias medievales: Milagro es la gran bruja del siglo XXI y hay que quemarla en la hoguera.Para Gerardo Morales es la ofrenda, ofrenda la detencin, en trminos de lapidacin pblica, describe lo que pasa en Jujuy, donde Milagro est cumpliendo un ao presa. Cuando la lder de la organizacin social termin de declarar en el juicio que le siguen por instigar un escrache contra el gobernador de su provincia, se abraz con su abogada. A los 44 aos, Elizabeth tiene un currculum que incluye haber sido cuadro de honor de su promocin en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, haber representado a la Secretara de Derechos Humanos de la Nacin en la causa por el encubrimiento del atentado contra la Amia, y haber sido querellante en distintas causas por delitos de lesa humanidad. Fue subcoordinadora del Programa Verdad y Justicia impulsado por el anterior gobierno nacional. Actualmente, es vicepresidenta del Movimiento de Profesionales por los Pueblos.Su vocacin es trabajar en derecho indgena pero cuando se le pregunta si a Milagro la persiguen por coya, ella est convencida de que lo determinante es que sea mujer.En principio porque me pareca que era una causa paradigmtica en la defensa de los derechos humanos en esta poca, en la poca del macrismo, por decirlo de alguna forma. Algo que yo digo siempre es que a m me dijeron que las causas estaban armadas, que estaban mal hechas, eso es algo que te dicen, pero yo no acept el cargo hasta que vi las causas. Cuando me vine a Jujuy, la primera vez, me dieron copia, me las llev de vuelta a Buenos Aires, vi las causas, y vi que efectivamente lo que decan los compaeros hasta entonces yo no conoca a los compaeros de la Tupac, los conoc ac en Jujuy una vez que vine a eso, y me pareci que s, que haba una grave violacin, que haba que denunciarlo, que haba que trabajar fuertemente en otro sentido.Primero, el trabajo es muy fuerte porque es un trabajo jurdico pero con un acompaamiento poltico que es poner de manifiesto todas las maniobras que se llevaron adelante. Y algo que yo digo y esto para m es importante, es que si hay alguna denuncia sobre corrupcin, no me gusta usar el trmino de corrupcin porque me parece que es maniqueo, pero digamos cuando hay alguna denuncia sobre mal uso de los fondos pblicos, yo creo que el estado es donde ms tiene que investigar. Yo no digo que no haya que investigar todo pero lo que me parece que es clave ac es que no se investigan hechos sino que se investiga a Milagro.Lo que investigan es a Milagro, pero No se investigan personas en nuestro sistema, sino lo que se investigan son hechos. Por eso yo digo, que investiguen todos los hechos. Cuando vos ves que la plata sala de Nacin, iba a las provincias, de las provincias iba a los municipios y de ah iba a las cooperativas, que Milagro no estaba en ninguna de esas cadenas, ni en Nacin, que no firm nada y no recibi ninguna plata, y la nica que est detenida es ella y que no est detenido ninguno de los otros de la cadena, uno empieza a pensar que efectivamente lo que necesitaban era convertirla a ella en el chivo expiatorio. Que investiguen lo que tienen que investigar pero que investiguen bien, que investiguen con las reglas del derecho.Cuando uno ve que la detienen por el acampe, que es una monstruosidad, es monstruoso. Es una detencin por un acampe pacfico, te das cuenta de que la necesitaban presa. Ese es el punto, que la necesitaban presa. La detienen por lo nico que ella estaba haciendo, que era manifestarse. Cuando se dan cuenta de que era insostenible, la causa por corrupcin no se inicia antes, se inicia el da previo a que la detengan... con tantas irregularidades, que uno lo que empieza a pensar es que necesitaban mantenerla presa. Despus, que investiguen todo, que investiguen bien, que investiguen todo lo que tengan que investigar, pero no ste mamarracho jurdico, que es lo que te mueve a decir que no puede estar pasando esto.La imputaron de una incitacin a una manifestacin, con un nico testigo que fue aportado por Morales. Hay una subversin de las reglas del juego, que realmente a lo largo del ao se fue viendo en todo Creo que el clmax, realmente el clmax del escndalo, fue el proyecto de ley de consulta (presentado por diputados del Frente Primero Jujuy, que responde a Morales), pero ese es el clmax. Uno viene viendo, en trmino polticos, cmo intentan hacer las cosas, esto llega a un nivel que es inaudito. Cuando fue la presentacin de la consulta, yo estaba trabajando en el alegato, y en un momento pens: Soy docente hace 30 aos, y con esto no puedo dar ms clases, cmo le explico a los alumnos las garantas, el derecho constitucional, las reglas del juego del cdigo penal, cuando diputados presentan esto, que es pre estado, pre constitucin, pre 1853. En serio, tuve angustia, no lo poda creer, porque no me haba pasado en todo el ao, sent angustia. En un punto hay que quemar la constitucin. Es como rompieron todas las reglas del juego. Esto es Jujuy.En el tribunal oral que est llevando adelante el juicio, en una de las jornadas, el juez Mario Marcelo Jurez Almaraz me grit de una forma escandalosa, pero adems me denunciaron penalmente, esto fue en el mes de mayo. Una locura, me denunciaron por usurpacin de ttulo.Yo me ro. La denuncia fue archivada inmediatamente, pero yo adems denunci penalmente a los denunciantes en el Consejo de la Magistratura. Los costos que estn pagando todos los abogados del equipo son muy altos. Inicialmente, yo no tena conciencia, porque en el mes de febrero uno en lo que estaba pensando era en dos causas, una no iba a suponer que la escalada de violencia en Jujuy iba a tener los ribetes que en su momento tuvo ni tampoco podamos tener idea de que Milagro iba a estar presa un ao, que es lo que se va a cumplir en unos das. De todas formas, soy una militante del campo popular que trabajo de abogada, no soy una abogada que milita. Los costos los pagamos siempre, o corremos riesgos. Cuando vamos por un desalojo en Capital, que este ao fuimos a varios, y la polica est por reprimir y voy como abogada, ah hay un costo que estoy dispuesta a pagar. Igual lo de Jujuy... Digamos... A m no me amedrenta, no me amedrenta que me denunciaran, no me amedrenta que me grite el presidente del tribunal, no me amedrenta la nota de Clarn. Creo que cada una de esas acciones habla de Jujuy, del poder poltico de Jujuy, de los mtodos que tiene. Pero s cada una de las cosas las hacemos saber a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, porque es importante que se vea al cuadro general.La conoc cuando ella ya estaba presa, as que es una relacin que fuimos construyendo a lo largo de este ao, cada vez que la vine a ver. Al principio yo iba siempre con Luis Paz, que es el abogado, y en determinado momento decid ir sola a verla, porque no quera mediatizar el vnculo. Y el vnculo se construy. La verdad que tengo un vnculo personal muy fuerte con Milagro, y creo que ella lo tiene conmigo. No quiero hablar por ella, pero... Como no la conoca antes a Milagro, saba de su obra, pero no tena vnculo o relacin en particular. Me parece que es una relacin muy llana. Ella siempre me dice que soy muy clara. Ella me dice: Vos nunca me ments. Y a m me parece que eso es muy significativo. Le explico cada uno de los pasos jurdicos a seguir. Soy docente pero adems me parece que a Milagro le sirve, le hace bien. Incluso, cuando ella termin de declarar, yo la abrac. Tengo un vnculo muy fuerte, y ella ha pasado momentos difciles. Ah la veo a ella como una mujer, como una madre, como una abuela, porque ella me habla desde ese lugar tambin, es una abuela que me est contando qu le pasa a un nieto con la Navidad. Yo le puedo hablar de un lugar de una mujer, madre, que tiene un nio chiquito. Le cuento cosas de mi hijo, tengo una relacin.Estuve en Jujuy, viaj bastante, pero adems estuve en un caso que realmente para m es muy importante en trminos de mi vocacin. Represent a Facundo Jones Huala, que es un lonco indgena, de una comunidad mapuche de Esquel. El estado chileno lo quera extraditar con un pedido de pena de 26 aos de prisin en Chile. Hicimos un juicio en Esquel con Sonia Ivanoff, que es una colega y amiga, y logramos la primera nulidad en un juicio de extradicin en la historia de la Argentina, porque estaba vinculado con tareas de inteligencia ilegal, torturaron para que declarara a un joven mapuche, todo esto lo pudimos demostrar en el juicio. Para m, que trabajo temas indgenas, y es un tema que me apasiona, que hago por militancia. De hecho, presentamos por correo, mientras yo estaba ac, una peticin por este caso a la CIDH. Fue un ao intenso. En general, nunca viaj ms de dos das, estoy separada, trat siempre de viajar los das que no me tocaba estar con l. Pobre mi hijo, tambin, le toc una madre as, y un padre que tambin trabaja en casos similares, as que est acostumbrado.S, enorme. Me invitaron a dar una charla por la noche del apagn, y comparar el caso con el de Milagro, en la Facultad de Filosofa, entonces me detuve a pensar y trabajar en patrones comunes entre los dos casos y vi que hay una cantidad de prcticas terroristas, porque no hay que decirlo de otra manera, en trminos del estado con prcticas de terror en los dos casos, salvando todas las diferencias del mundo. S, por ejemplo, en trminos de la detencin para delacin, en el caso de Milagro, en cada uno de los casos, se detiene o se presiona a una persona para que declare en contra, y en caso de que no declare en contra, cae en las garras del sistema penal. As lo demostraron las notas que escribi Alejandra Dandn para PginaI12 en el caso de Alberto Cardozo. Es muy paradigmtico, pero tambin est el caso Mabel Balconte, en cada una de las causas tenemos una situacin as. La aplicacin desmedida de la violencia En abril hubo una serie de allanamientos, hubo 60 allanamientos, pero hubo un da muy particular, que fue el da que se hizo la marcha del 1 de mayo en Capital, que se hicieron 25 allanamientos en el Alto Comedero, con un nivel de violencia, con grupos especiales, de la polica, que adems tiene una implicancia que todos los que trabajamos temas de lesa humanidad sabemos, que el terror no cae directamente, no es el nico destinatario la familia o la vctima directa, sino que en un barrio, esto tiene una implicancia muy fuerte de generar temor. De hecho, el 11 de junio tuvimos un congreso refundacional de la Tupac y un viejo dirigente, un tipo grande de la Tupac, dijo: Yo nunca pens que iba a llegar el da que iba a tener miedo de salir a la calle y ese da lleg. Y para m fue muy fuerte escuchar eso en democracia. Que un tipo tenga miedo de salir a la calle a militar. Hoy pasa eso, el que tiene algo de la Tupac es detenido, es demorado, hay casos de violencia institucional al por mayor. La persecucin a los abogados, porque a Luis Paz lo detuvieron y est imputado en la causa, los multaron a Paula lvarez Carreras y a Ariel Ruarte... La persecucin a los abogados es prototpico de las prcticas del terrorismo de estado, porque es el modo de dejar indefensas a las vctimas y que nadie reclame por ellas. Hay demasiadas similitudes, sobre todo en esto, en distintas prcticas del estado de hoy de Jujuy al estado terrorista de los 70.Creo que la principal caracterstica que subvierte todos los rdenes y que es imposible de sostener para el poder poltico, econmico, para el poder fctico es que ella es mujer, ms que coya. Si uno lo piensa, todos los estereotipos de mujer para una sociedad oligrquica, machista, clasista, conservadora como la de Jujuy los desafa Milagro. Que una mujer desafe al poder en todo sentido: es negra, es pobre, es coya. Tiene todo... No hay un solo estereotipo con el que ella cumpla, es una mujer a la que se ve aguerrida, combativa. Efectivamente, en una charla por el da Contra la violencia hacia las mujeres, el 25 de noviembre, dije que Milagro es la gran bruja del siglo XXI y hay que quemarla en la hoguera. Para Gerardo Morales es la ofrenda, ofrenda la detencin, es una ofrenda en trminos de lapidacin pblica. Llevarla, trasladarla, no dejarla hablar, ponerle un bozal, que cada vez que se mueva est rodeada de 75 policas, fuerzas especiales. Eso es, hay que ofrendrsela, hay que ofrendrsela a quin?, a esta sociedad que se siente pacificada. Si uno lee la historia de la persecucin a las brujas es Milagro. Para m es absolutamente reivindicatorio decir que Milagro est presa por ser mujer. No est presa solamente por ser mujer, pero no hay ninguna duda de que es un rasgo que ninguno puede dudar cuando habla de Milagro.