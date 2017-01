Invitacin

Nace 2017 en Estados Unidos bajo una larga y tenebrosa sombra de la monstruosa expresin histrica e infantil de fuerzas que, como dijo Chvez, huelen a azufre. Peor an, como ha sido el caso desde que arranc el proceso electoral que culmin con el triunfo obsceno que ahora tendr que aguantar no slo este pueblo sino todo el mundo, se escuchan cada vez ms fuerte las carcajadas luciferianas.Pero 2017 nace tambin con otros sonidos y colores que son antdoto al veneno que ha infectado a la ltima superpotencia. Dentro de la nubes oscuras hay relmpagos de luz que iluminan el panorama; truenos de ira y resistencia frente al que pretende ser el nuevo jefe del Ejecutivo/comandante en jefe de este pas.Mientras contina el debate sobre qu sucedi en este proceso electoral y algunos sobre todo los que viven del juego poltico institucional buscan cmo adaptarse a la nueva realidad, las expresiones de repudio, condena y rebelin ya se expresan en diferentes planos y en diferentes grados por todo el pas.Miles, tal vez decenas de miles, prometen que la ceremonia y festejo de inauguracin del nuevo gobierno no proceder sin relmpagos y truenos de resistencia. El 20 de enero, da de la ceremonia en que se coronar el magnate de bienes races frente al Capitolio antes de mudarse a la mxima vivienda pblica del pas (la Casa Blanca) varias agrupaciones manifestarn su repudio durante el desfile de celebracin, as como en varios puntos de la capital. Algunos prometen acciones directas de protesta pacfica, otros, actos de desobediencia civil.Para el da siguiente est programada la Marcha de un Milln de Mujeres en Washington (con actos paralelos en decenas de ciudades dentro y fuera de Estados Unidos: www.womensmarch.com) en protesta por las posturas del hombre que asumir la presidencia, contra los derechos de las mujeres. Tambin se ha convocado a una marcha de milenians, entre otros actos de protesta.Mientras los organizadores de los festejos oficiales enfrentan dificultades para contratar actos artsticos (pocos desean participar), hay disidencia entre los que ya aceptaron. Jan Chamberlin, integrante del antiguo y legendario grupo coral Mormn Tabernacle Choir, renunci porque ste acept cantar en la toma de posesin de Trump (el coro tambin cant en la de Lyndon Johnson, Richard Nixon y los dos Bush) al afirmar que participar significa respaldar la tirana y el fascismo. Agreg, segn The Guardian: lo nico que s es que nunca podra ofrecer rosas a Hitler y, ciertamente, nunca podra cantar para l.Las famosas bailarinas The Rockettes, del Radio City Music Hall, en Nueva York, tambin fueron contratadas para el festejo oficial, pero tan pronto se anunci su participacin surgieron expresiones disidentes de varias integrantes que indicaban que no estaban dispuestas de participar. Phoebe Pearl public una foto con el lema no es mi presidente y coment que encontraba odioso que tuvieran que bailar para un hombre que representa todo a lo que nos oponemos.Mas all de manifestaciones y actos de protesta en los primeros das del gobierno, algunos activistas jvenes de diversas partes del pas estn montando un cuartel dentro de la capital para tener presencia permanente durante los primeros meses, y tal vez aos, del nuevo gobierno, lo van a bautizar Distrito 13, en referencia al barrio rebelde de las pelculas de Los juegos del hambre. Otros se preparan para una larga lucha de resistencia por todo el pas; o, como dicen algunos, la continuacin de luchas que han surgido aun en el gobierno liberal de Barack Obama.Entre algunas de ellas est el combate a la violencia oficial contra minoras encabezada por el movimiento Black Lives Matter, la continuacin de la lucha por los derechos de pueblos originarios y la proteccin de sus tierras, que estall con la convergencia ms grande de pueblos indgenas en la historia reciente del pas, en Standing Rock (el prximo ocupante de la Casa Blanca era accionista en la empresa que busca construir el oleoducto que deton la resistencia en dicha reserva).Organizaciones de inmigrantes y defensores de sus derechos siguen redoblando esfuerzos para proteger a los ms vulnerables, mientras comunidades musulmanas se preparan para enfrentar las amenazas anunciadas por el nuevo gobierno, encontrando aliados en varios sectores, incluido el menos esperado: parte de la comunidad juda (ya se han establecido alianzas formales entre organizaciones nacionales musulmanas y judas).A la vez, el movimiento Santuario para ofrecer proteccin a inmigrantes, sobre todo a indocumentados, ante posible persecucin por el gobierno federal, se ha multiplicado con la participacin de por lo menos 450 iglesias de todo el pas (sanctuarynotdeportation.org) y ms de 500 universidades se han declarado en favor de proteger a sus estudiantes indocumentados.Gobiernos locales y algunos estatales tambin se han proclamado santuarios y en resistencia a polticas contra mujeres, gays y minoras. Por ejemplo, el senado estatal de California emiti un manifiesto de desafo inmediatamente despus de la eleccin federal en el cual declar: California defender a su pueblo y su progreso. No permitiremos que una eleccin revierta generaciones de progresoAlcaldes y jefes de polica de las principales ciudades del pas, como Nueva York, Los ngeles, Chicago y Houston, han declarado que sus gobiernos no colaborarn con el gobierno federal en acciones de persecucin y deportacin contra migrantes o el registro y vigilancia de musulmanes.A la vez, organizaciones de defensa de derechos civiles de afroestadunidenses y latinos, agrupaciones antiguerra, movimientos ambientalistas locales y nacionales por los derechos laborales, como la campaa nacional para elevar el salario mnimo a 15 dlares la hora, junto con los que defienden las libertades civiles y los derechos constitucionales, afirman que se preparan para una resistencia a largo plazo.Aunque hay respuesta, todo sigue fragmentado, y la derrota en tantas dimensiones no ser superada rpidamente, pero a veces la oscuridad es, entre otras cosas, una invitacin a la luz. En este ao nuevo, todo depende de la respuesta.Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/01/02/opinion/021o1mun