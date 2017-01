El novelista y crtico de arte John Berger fallece a los 90 aos

El escritor, historiador y crtico de arte britnico, fallecido este lunes a los 90 aos en su residencia en Francia, fue uno de los escritores ms influyentes de su generacin y ganador del Premio Booker, uno de los ms prestigiosos en lengua inglesa por la novela(1972).Berger, tambin pintor, naci el 5 de noviembre de 1926 en Highams Park, en Londres, y, tras servir en el Ejrcito britnico de 1944 a 1946, estudi arte en la Central School of Art y la Chelsea School of Art de la capital britnica.

En 1952 comenz a colaborar con el semanario de izquierdas New Statesman y se convirti muy pronto en uno de los ms famosos crticos marxistas teidos por el humanismo. En 1972 public su libro de ensayo ms famoso, Los modos de mirar, que luego sera convertido en una serie de televisin para la BBC.



El polifactico artista tambin colabor como guionista con el director de cine suizo Alain Tanner en algunas pelculas, entre ellas La Salamandre (1971), y Jons que tendr 25 aos en el ao 2000 (1976).



Con el fotgrafo Jean Mohr public el libro Another Way of Telling, sobre la tcnica documental y la teora de la fotografa. Otros libros suyos fueron Arte y Revolucin, El momento del cubismo y otros ensayos, xito y fracaso de Picasso, Sobre el mirar, Fotocopias, La forma de un bolsillo y La Triloga: De sus fatigas, sobre la experiencia de los campesinos europeos emigrados a la ciudad.



Por su libro de ficcin From A to X, a Story in Letters fue candidato a la edicin de 2008 del premio Man Booker.



Berger comenz, sin embargo, su carrera literaria no como ensayista sino con una novela, A Painter of Our Time, que escribi en 1956, public en 1958 y que fue muy polmica.



En una entrevista con el diario The Guardian, el propio Berger explicara que el libro haba sido fruto de su convivencia con un grupo de refugiados polticos del fascismo cada uno de los cuales tena su historia que contar sobre Budapest, Berln y Viena.

El mismo ao que public(1972), Berger regres a la ficcin con, novela picaresca de carcter experimental con la que gan el premio Booker y el James Tait Black Memorial Prize.Escribi tambin obras de carcter sociolgico, entre ellas(1967) y(1975). Durante la dcada de los ochenta public la famosa triloga, en la que abord el cambio social provocado por el paso de lo rural a lo urbano.fue una serie de cuentos sobre los muertos y que el autor articul en su relato, publicado en 1995, cuando desvel que su nuera era seropositiva.