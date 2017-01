Empezarn por Madrid, donde buscarn el apoyo de los familiares de los 550 madrileos deportados y del Ayuntamiento de la capital

El homenaje a las vctimas del nazismo ms extendido del mundo quiere llegar a Espaa

"Una persona solo es olvidada cuando su nombre es olvidado". Esta cita es la que inspira al artista alemn Gunter Demnig desde 1993. Fue entonces cuando comenz a idear un proyecto para recordar a las vctimas del nazismo. Bajo el nombre stolpersteine (en alemn, piedra en el camino), empez a fabricar unos pequeos adoquines cuadrados de cemento, coronados por una placa de latn. En ella inscriba el nombre de la vctima, su ao de nacimiento, la fecha de su deportacin y de su muerte.

Hoy su iniciativa se ha convertido en el mayor monumento global a las vctimas del nazismo del planeta. En ms de 1.800 localidades repartidas por una veintena de pases europeos se han instalado ms de 60.000 piedras de memoria, que se instalan en el pavimento de la calle, como un adoqun ms, frente al lugar en que vivi o muri el homenajeado.

Unos 9.300 espaoles y espaolas fueron deportados a campos de concentracin nazis, pero aqu solo se han colocado cinco, todas en el municipio barcelons de Navs. A finales de enero se instalarn tres ms tambin en distintas localidades de la provincia catalana.

Pero el aterrizaje masivo de stolpersteine en Espaa puede venir de la mano de un grupo de historiadores y activistas que se ha conjurado para importar el proyecto a nuestro pas a gran escala. El objetivo ms inmediato es llenar Madrid. De hecho, a principios del ao que viene presentarn el proyecto a los grupos municipales del ayuntamiento.

Lo harn coincidiendo con el 20 aniversario de la instalacin de la primera stolperstein en Alemania a manos de su creador Gunter Demnig. L a coloc en 1997, sin permiso municipal, en el distrito berlins de Kreuzberg.

"Sera una buena forma de hacer pedagoga y de conseguir que la gente se entere, de una vez por todas, de nuestra verdadera Historia " , afirma Jess Rodrguez, uno de los activistas que lideran la iniciativa. Junto a l estn embarcados en el proyecto, entre otros, el historiador y periodista Ingo Niebel y el historiador alemn especializado en la resistencia contra el nazismo Ulrich Eumann.

Cuentan ya con el apoyo del creador de las stolpersteine, Gunter Demnig, que en conversacin con eldiario resume desde Berln la importancia de que su proyecto se extienda a toda Espaa: " Estos hombres y mujeres a los que los SS llamaban Rotspanier (rojos espaoles) fueron vctimas directas de los nazis " y por ello merecen este homenaje. Este comprometido artista alemn es hijo de uno de los aviadores de la Legin Cndor, enviada por Hitler para apoyar la sublevacin franquista.

La primera opcin que barajan los promotores de la iniciativa para materializarla es la bsqueda de apoyo institucional en el consistorio madrileo. "Doy por hecho que los cuatro grupos municipales aplaudiran la iniciativa. Se trata de una accin a nivel europea y que ya es una realidad en naciones tan diversas como Bielorrusia, Francia, Noruega, Alemania, Austria, Italia o Grecia. Cmo podra alguien negarse a formar parte de un memorial paneuropeo?", seala Rodrguez.

An as el apoyo que ms buscarn es el de los familiares de los cerca de 550 madrileos que fueron enviados a campos de concentracin nazis por decisin consensuada entre Franco y Adolf Hitler: "Sin duda, eso ser lo ms bonito, que los descendientes hagan suya esta iniciativa y participen en la colocacin de la stolperstein frente a la casa en la que vivi el deportado o la deportada", concluye.

"Tienen que reconocerles de una vez, no pueden seguir permaneciendo en el olvido". Quien as habla es Josefa Fontanet, hija de un madrileo asesinado en el campo de concentracin nazi de Mauthausen. "No me acuerdo de l porque yo era muy pequea cuando se fue a la guerra. Sin embargo siempre ha estado muy presente en mi vida. No le he olvidado ni le olvidar jams".

Jos Fontanet vivi con su esposa e hija en el madrileo Paseo de Extremadura y en un humilde piso del barrio del Carabanchel. Su historia es similar a la del resto de deportados espaoles: defendi la democracia durante la Guerra Civil, huy a Francia tras el triunfo franquista, se alist en las filas del ejrcito francs, fue capturado por los nazis y enviado a morir en el infierno de Mauthausen.

Josefa creci pensando que su padre estaba vivo, haba rehecho su vida en Francia y la haba abandonado. El Estado espaol no se preocup ni siquiera de informarle sobre el verdadero destino que haba sufrido Jos. No fue hasta marzo de 2014, a travs de un periodista, cuando supo la verdad.

"Al principio, cuando recib la noticia, me sent muy mal. Se me puso la piel de gallina. Sin embargo, muy pronto me invadi una sensacin de paz. Despus de 70 aos supe que mi padre no nos haba abandonado. No volvi no porque no nos quisiera, no regres porque no le dejaron, nos lo mataron. Para m sera una gran alegra que se le recordara con una de estas piedras".

Jess Rodrguez, que tambin encabeza la lucha para crear un museo de la Memoria en el recinto donde se erigi la crcel de Carabanchel, se top con la primera stolperstein en Freiburg: "Al principio pens que la iniciativa estaba encaminada solo a recordar a vctimas judas. Luego descubr que no era as, que haba placas dedicadas a represaliados de todo tipo, desde vctimas de experimentos clnicos y eutanasia a homosexuales y pacifistas. Fue entonces cuando pens: Por qu no en Espaa? Por qu no en Madrid?".

