La TV Pblica cede espacio a Monsanto mientras crecen las intoxicaciones por plaguicidas

La multinacional lder en agronegocios Monsanto sigue ganando espacios de poder de la Argentina. La empresa denunciada por glifosato en todo el mundo sum en los ltimos das su presencia en programas de televisin de canales pblicos. Al mismo tiempo, un dato aportado por el Boletn Epidemiolgico del Ministerio de Salud de la Nacin genera alarma: los intoxicados por plaguicidas aumentaron un 26% este ao.

La TV Pblica arranc sin muchos anuncios un nuevo programa llamado Locos por el campo los domingos a las 14. El detalle es que tiene el auspicio central de Monsanto, quien se encarg de promocionar el envo en su Twitter. El protagonista central es Fernando Entn, galerista de arte que visita establecimientos rurales y conoce cmo producen leche, carne, soja y trigo.



Aparte de Monsanto (cuyo representante de Asuntos Legales habla en el canal de Youtube del programa), tambin los acompaa la Asociacin Argentina de Consorcios Regionales de Experimentacin Agrcola (CREA), de donde proviene Luis Mara Urriza, subsecretario de Agricultura del Ministerio de Agroindustria. Desde la productora Comando TV anunciaron que el producto "pretende ser un certero reflejo de lo que es la actividad agropecuaria".

El director del canal, Horacio Levin, admiti a Pgina/12 que desconoca los auspiciantes aunque no cree que "afecte a la artstica del programa".

Y cont: "En mayo me vino a ver Nicols Borenstein, de Comando TV, y me mostr el programa. Me encant. Me dijo que me lo daba gratis a cambio de tres chivos. Como no tena ninguna erogacin para el Estado dije que s."

Durante la semana pasada, Canal Encuentro tambin le dio lugar a Monsanto en el programa "Qu piensan los que no piensan como yo?" El tema de debate era el agro y los transgnicos. Y ah Dardo Lizrraga, ingeniero, lder de Operaciones de Semillas de la compaa, afirm que "si eliminamos el glifosato no se resuelven ninguno de los otros problemas: la desnutricin, el hambre mundial, etctera".

Cuando se habla de Monsanto hay que referirse a la mayor empresa multinacional del agronegocio y la biotecnologa del planeta, lder en el desarrollo de la soja transgnica y el herbicida glifosato, "probablemente cancergeno" segn dictamin la OMS. Pero lo suyo no es slo la soja. En septiembre fue adquirida por la farmacutica Bayer en 66 mil millones de dlares.

El mdico Damin Verzeassi, subsecretario acadmico de la Facultad de Ciencias Mdicas de la Universidad Nacional de Rosario, lleva realizados 28 campamentos sanitarios en localidades rurales, donde evalan el estado de sus habitantes. "Que Monsanto-Bayer tenga la posibilidad de financiar y estar presente en la TV pblica de nuestro pas no es pluralidad de voces sino habilitar los espacios que son del pueblo a quienes estn daando, enfermando y matando al pueblo", asegura a Tiempo.

En el rubro "Intoxicacin aguda por agentes qumicos" del Boletn Epidemiolgico del Ministerio de salud el tem que ms creci es el de plaguicidas (un 26%). De 1315 casos en 2015, a 1659 este ao.

"A partir de la instalacin del modelo de produccin de transgnicos en nuestra regin han cambiado las formas de enfermar y morir de las poblaciones: cada vez tenemos mayores problemas de salud vinculados al sistema endocrino, a problemas respiratorios, de abortos espontneos, de malformaciones congnitas, y tambin enfermedades oncolgicas. Esto pudimos evidenciarlo con nuestro trabajo de campo", resalta Verzeassi. Segn sus relevamientos en la zona que rodea a Rosario "se increment un 848% el uso de venenos". Al regresar de La Haya, donde testimoni contra Monsanto para que sea incorporada la figura de "ecocidio" como delito penal, Verzeassi se encontr con que la universidad le haba clausurado sus oficinas con cadenas.

La insercin de Monsanto en la TV Pblica "tiene que ver con estrategias de legitimacin que fueron encontrando para justificar los efectos nocivos que ya se hacen ms que evidentes", subraya Tamara Perelmuter, integrante del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani de la UBA. Al ser constitutivos los agrotxicos del modelo agrario que tiene el pas desde hace 20 aos, propone como salida cambiar el modelo: "Cerca del 60% de la superficie cultivada del pas tiene soja transgnica. Cada vez es necesaria ms cantidad de glifosato para misma cantidad de superficie."

Ms fondos para la soja en el norte

Tras la quita de retenciones, devaluacin, modificacin de Ley de Semillas y compra de tierras por extranjeros, el sector de agroindustria sigue recibiendo beneficios por parte del Ejecutivo. El presupuesto nacional aprobado en el Congreso prev una partida extra de 4.500 millones de pesos para el Ministerio de Agroindustria, de los cuales 1000 millones irn como compensacin a la produccin de soja en las provincias comprendidas por el Plan Belgrano. Esos 4500 superan en ms de seis veces los 700 millones que el gobierno decidi otorgarle como refuerzo al presupuesto de Ciencia, y que fuera anunciado en todos los medios afines.

