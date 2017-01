Linconao: La Machi de la autodeterminacin

El Desconcierto

La Machi Francisca Linconao y otros cinco prisioneros mapuche, todos procesados por el caso Luchsinger Mackay, iniciaron una nueva huelga de hambre. Sin embargo, a pesar que algunos piensen que est es una ms, desde mi perspectiva adquiere ribetes distintos y dimensiones insospechadas: todos -y sobre todo la machi-, portan creencias cosmovisionarias.

El creciente deterioro de su estado de salud, la convierten en un smbolo en las luchas tnicas del tiempo presente. En su figura se desarrolla una amplia gama de vulneraciones a los derechos humanos. El primero, ser una autoridad tradicional de uno de los pueblos originarios ms numerosos en Chile, los que, en base a los convenios internacionales ratificados por la Repblica criolla, deben buscar otros mecanismos que no sea la crcel para afrontar causas relacionadas con la conquista de los derechos fundamentales como pueblo. No obstante de violentar la Declaracin de los derechos de los pueblos indgenas del ao 2007, las crceles de Chile no estn condicionadas para que los presos de origen indgena puedan llevar adelante sus tradiciones y costumbres, estas ltimas, patrimonio de la humanidad. En una tercera variable, las dos anteriores afectan el derecho a la identidad, pues la machi, no solo no puede desarrollar sus tradiciones, tampoco puede desarrollarse ntegramente como ser humano que ocupa un rol central en las creencias del pueblo mapuche. Impedirle estar en su espacio natural y su rewe, ha sido sealado por sus cercanos como la razn principal del deterioro de su salud.

Honestamente, la muerte de la machi Francisca Linconao podra abrir una cadena de radicalizacin con consecuencias tectnicas. Religin y poltica juntas, son ccteles explosivos que han generado importantes heridas en la humanidad, difciles de reconciliar una vez iniciadas. En ese mbito, la ceguera de la clase poltica gobernante, la actitud racista de fiscales, en espacial de Luis Troncoso, as como del conjunto del del poder judicial, han puesto a la Machi al centro de sus disputas de poder, lo que demuestra la cadena de intereses asociadas de parte de las clases dominantes de la regin que no estn dispuestas a ceder ningn espacio para la forjacin de un nuevo tipo de relacin en un territorio compartido por distintas culturas, luego de la Ocupacin de La Araucana. An ms: no estn dispuestos a una justa recomposicin del territorio despojado a lo largo del siglo XX.

La vulneracin de los derechos de la autoridad tradicional Linconao, puede terminar siendo la tragedia que abra las puertas de un conflicto tnico por derechos humanos, a uno ms radical. A uno con caractersticas nacionalistas. En ese proceso, la democracia no solo se diluye, sino tambin el pluralismo y la posibilidad de una solucin poltica a un tema que es poltico y que se suscribe a nivel latinoamericano a una gran revuelta indgena continental que pone derechos fundamentales a las repblicas del continente que se constituyeron en oposicin y subordinacin a las poblaciones de los pueblos originarios.

El fin de ao es magro en las relaciones entre el Estado y su relacin con el movimiento mapuche. Dos comuneros emboscados en Tira, un nio con ms cien de perdigones en la espalda y declaraciones obscenas de parte de las autoridades policiales que sealan que todo fue un accidente, acompaado del silencio cmplice de las autoridades de gobierno. Aquella actitud, no solo espantan las confianzas de parte del mundo indgena con el Estado, sino alejan una solucin en base al dialogo para uno de los temas polticos ms importantes de la Repblica criolla entrado el siglo XXI. Con las nias y nios mapuche, la posibilidad de un accidente no tiene cabida, menos si un arma est en sus espaldas. Ante una adulta mayor, autoridad tradicional de un pueblo indgena, tampoco existen errores. Existe impunidad. Y a veces, esa impunidad puede convertirse en un crime.

