Entrevista a Cecilia Vuyk, del Movimiento 15 de Junio de Paraguay

El actual gobierno ha cuadruplicado la deuda externa

Frente al gobierno derechista y proyanqui de Horacio Cartes, en Paraguay son muchos y muchas que vienen resistiendo y construyendo, creativamente, importantes estructuras de poder popular. Lo hacen en la calle en las ciudades pero sobre todo a nivel del campesinado rebelde. Obreros, campesinos, estudiantes y generalmente muchos jvenes pelean a brazo partido contra la imposicin del neoliberalismo en la Patria de Francisco Solano Lpez, y en ese camino es necesario conocer a una de las organizaciones que se alinea en la lucha contra la continuidad del stronismo, el Movimiento 15 de Junio. Una de sus referentes, Cecilia Vuyk (autora del libro Subimperialismo brasileo y dependencia del Paraguay) seala que tomamos el nombre a partir de la resistencia heroica de las compaeras y los compaeros de Curuguaty. Nuestra organizacin expresa la sntesis de la dignidad del pueblo paraguayo por la tierra y la soberana. Seal luego que: Nosotras y nosotros somos un movimiento poltico y estamos principalmente abocados a poder fortalecer todo el proceso de construccin en Paraguay y avanzar hacia un frente de unidad nacional.

-Hay posibilidades de romper con la fragmentacin de la izquierda para enfrentar a Cartes y su poltica?

-Creemos que es necesaria la unidad de todas las organizaciones sociales y polticas que compartimos un proyecto de un pas independiente, soberano, desarrollado y que para eso necesitamos avanzar sobre puntos fundamentales: que primero, reviertan la situacin en la que estamos hoy. Ya tenemos 4 aos -luego del Golpe de Estado- con un gobierno que desde el ao 2013 viene avanzando en el endeudamiento del Estado con una cuatriplicacin de la deuda externa, una privatizacin de los bienes del Estado, la aprobacin de la ley pblico privado y el avance en la concesin de sectores estratgicos, una persecucin sumamente importante a la dirigencia social y una serie de asesinatos, hasta hoy da impunes, de compaeros dirigentes sociales. Entonces, esa resistencia por un lado, y a la par la construccin de ese pas que queremos y que estamos convencidos que lo vamos a lograr en la unidad de todas las organizaciones.

-Cules son las seales ms ntidas del avance neoliberal en el Paraguay de hoy?

-Ac tenemos que entender el contexto internacional. Estamos en una crisis del capitalismo a nivel internacional, que no es una crisis cualquiera: es una crisis estructural y eso hace que la necesidad de ganancia lleve a mayores despojos y a mayores procesos de explotacin de toda la fuerza de trabajo, a nivel continental y a nivel mundial.

Esa crisis, se expresa en que todo pequeo sector que pueda ir generando algn tipo de lucro viene a ser rentable. Hoy estamos asistiendo a ese planteo en todos los pases del Continente. Especficamente en el caso paraguayo se da una profundizacin, por un lado de la estructura, nosotros tenemos una estructura semifeudal y de profundizacin del latifundio, el control de la tierra en manos de unos pocos, donde esa expansin del latifundio se da -como ya han acabado con las tierras fiscales, es decir las tierras pblicas que han sido usurpadas ilegalmente por propietarios privados- sobre comunidades campesinas e indgenas.

-Puedes darnos ejemplos de estas polticas?

-Por citar dos casos bastante importantes, uno es el de la comunidad guajori, una comunidad del departamento de Caguaz que ha sido desalojada recientemente. El desalojo se di sobre tierras conquistadas de la reforma agraria, asentadas en proceso de titulacin y pago por parte de los compaeros campesinos y se di a partir del pago de un colono brasileo a la polica para ejecutar el desalojo mientras l mismo monitoreaba el desalojo desde el aire y filmaba un video que se ha tornado pblico. All agradece al Presidente que le presta el helicptero y tambin la buena predisposicin de la polica para ejecutar el desalojo.

Otro caso es el del desalojo de la comunidad indgena ndampo, del departamento de Canindey, en la cual tambin un colono brasileo viene forzando un desalojo para expandir su cultivo de soja en la zona. La comunidad resiste en defensa de sus tierras ancestrales y dijo varias veces al colono que no iba a vender, entonces el colono contrat a dos sicarios que fueron a amedrentar a los campesinos, a buscar disparar, reprimir y asesinar a sus dirigentes.

Estamos viendo varias formas de un mismo problema que es una de las patas fundamentales del avance neoliberal y del capital en crisis sobre nuestras tierras. Y lo otro tiene que ver a la par con los recursos y con el endeudamiento, ese mismo control de los recursos naturales en el mantenimiento de los tratados antinacionales, tema fundamental de la potencia hidroelctrica que hoy da subsidia el desarrollo de los capitales brasileos y argentinos, el avance sobre los procesos de concesin y privatizacin del agua y el endeudamiento que tiene que ver con una deuda que el Estado paraguayo va a continuar pagando. Cuando decimos el Estado paraguayo, decimos el pueblo paraguayo, donde hoy con la misin de los llamados bonos soberanos y con los crditos internacionales, los clculos dan que cada paraguayo y paraguaya que nace tiene una deuda de mas de 5 millones de guaranies al nacer. Eso es la multiplicacin por 4 de la deuda externa actualmente y una proyeccin de nuevos bonos soberanos que van a buscar ser emitidos y nuevos crditos.

Sintetizando, estamos hablando del avance, de la expansin del control de la tierra, de los recursos naturales, del endeudamiento del Estado, a lo cual se suma toda la persecusin a la dirigencia, el cercenamiento de derechos laborales, el no reconocimiento de los sindicatos, los despidos masivos, de manera de poder fomentar la mayor cantidad de explotacin de la fuerza de trabajo y en consecuencia un mayor enriquecimiento de los capitales.

-En poltica exterior, tambien se inclin el gobierno de Cartes por expulsar a Venezuela del MERCOSUR.

Eso es parte de los trmites que estn haciendo los gobiernos actualmente, o sea un acuerdo entre un gobierno golpista en Brasil y dos gobiernos nuevos electos en Argentina y en Paraguay. En Paraguay, surgido de una eleccin que viene de un Golpe de Estado, que plantean una cuestin que ms que econmica es poltica, que busca ir armando un escenario de desestabilizacin para poder perpetrar un Golpe de Estado llamado de nuevo tipo pero que trata principalmente de generar una ilegitimacin previa para avalar ese golpe y tumbar un gobierno.

Qu papel juega ahora el ex presidente Fernando Lugo?

-Lugo es una esperanza para el pueblo paraguayo. Lugo ha desarrollado un gobierno que con una serie de limitaciones en la cual nosotros tambin como movimientos del campo popular tenemos que ser autocrticos en nuestra desmovilizacin, ha logrado avances que mejoren las condiciones de calidad de vida de la gente. El Golpe de Estado que se le da a Lugo, no se le da en torno a sus polticas, sino en torno al avance que iba haciendo y en ste caso especfico en la recuperacin de tierras mal habidas, que son tierras usurpadas ilegalmente por amigos de los regmenes anteriores y por el miedo de la burguesa a que ese proceso de recuperacin de tierras vaya cambiando. La diferencia entre el gobierno de Lugo y el gobierno actual es fundamental. El endeudamiento era una poltica que se haba frenado con el gobierno de Lugo, y hoy viene profundizandose de manera importante, lo mismo la privatizacin. Nosotros decimos que con la presin y la movilizacin de las organizaciones sociales necesitamos forzar un cambio. Ese cambio no va a venir solamente desde un presidente o de un gobierno, ese cambio va a surgir de la movilizacin que viene teniendo el pueblo paraguayo y que es algo fundamental. Estamos en una resistencia y una movilizacin diaria, en una construccin de ese proyecto de pas que queremos donde poder tener un gobierno que sea mucho mas sensible y favorable a las causas del pueblo y del desarrollo nacional.

-Cul es la garanta de que Lugo no repita lo que pas con l en el anterior gobierno, donde despert expectativas que despus no se cumplieron?.

-La garanta es el pueblo movilizado, que nosotras y nosotros desde todas las organizaciones avancemos hacia una unidad de pensar y construir un proyecto del pas que queremos y lo defendamos en la construccin desde las propuestas, desde la movilizacin, desde la organizacin. Esa es la principal garanta que tenemos.

