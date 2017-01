Las imgenes muestran a policas birmanos torturando a aldeanos de la minora musulmana

El vdeo que prueba el apartheid que sufren los rohinys en Birmania

La Vanguardia

Los rohinys de Birmania (Myanmar) estn al borde del genocidio. Y ahora un vdeo, difundido el pasado fin de semana en las redes sociales, se ha convertido en la prueba ms fehaciente del abuso y persecucin tnica que lleva a cabo el Ejrcito birmano en el norte del estado de Rakin, en el sudoeste del pas, contra esta minora musulmana. Tal es la evidencia que el Gobierno birmano se ha visto obligado a admitir los hechos y a tomar medidas al respecto.

Las imgenes, grabadas por un polica birmano, muestran cmo algunos de sus compaeros golpean repetidas veces a varios hombres detenidos el 5 de noviembre en la aldea Koe Tan Kaui, mientras estos yacen en el suelo. En la grabacin, se ven patadas, bofetadas y bastonazos, y en ella los miembros de la operacin son conscientes de que les graban.

Las autoridades han estado llevando a cabo operaciones de contrainsurgencia en esa regin desde octubre, cuando se produjo un ataque por hombres armados no identificados que mataron a nueve guardias fronterizos. No obstante, grupos de la oposicin birmana creen que la actuacin policial no fue para descubrir agresores sino para castigar a los habitantes de esa localidad por haber hablado mal de los cuerpos de seguridad durante una investigacin de la situacin de los rohinys.

Estos grupos acusan a las fuerzas de seguridad de llevar a cabo una operacin de limpieza contra los rohinys, incluidas violaciones y asesinatos indiscriminados contra personas, as como el incendio de ms de mil viviendas. Unas acusaciones a las que las autoridades birmanas tildan de exageraciones difundidas por medios extranjeros.

De todos modos, y tras la publicacin del vdeo, el Gobierno de Birmania se ha comprometido a tomar medidas contra los agentes de polica que golpearon a los aldeanos. De momento, han detenido a cuatro agentes y la oficina de la Asesora del Estado birmano, cargo que desempea la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, seal en un comunicado que tambin actuar contra otros miembros de los cuerpos de seguridad implicados en estas violaciones de los derechos humanos.

Los detenidos son el autor del vdeo, Zaw Myo Htike; el jefe del brigada policial fronteriza nmero 2, comandante Htun Naing; y sus subalternos Tay Zar Lin y Pyae Phyo Thwin, segn el medio birmano Irrawaddy. La grabacin de Zaw Myo Htike con su telfono mvil recoge una fraccin de la operacin de seguridad que se llev a cabo el 5 de noviembre pasado en la aldea Koe Tan Kaui, en el estado de Rakin, en el oeste de Birmania.

La versin oficial es que la Polica recibi el soplo de que se ocultaban en esa localidad seis personas del grupo que mat a un agente e hiri otro en el ataque al puesto policial Nurula, tambin en Rakin. El operativo compuesto por miembros de la brigada policial fronteriza nmero 2 y la brigada 36 de las fuerzas de seguridad sac a la calle a los habitantes de Koe Tan Kaui, les puso en filas, les interrog, golpe y humill y, tras registrar el lugar, detuvo a tres sospechosos.

Un portavoz del Gobierno, Zaw Htay, declar a la prensa que han repetido a la Polica y el Ejrcito en numerosas ocasiones la importancia de tener cuidado en cada accin que emprenden y de respetar los derechos humanos.

Peticin a la ONU: Se debe evitar lo que parece ser una limpieza tnica

El polmico vdeo aparece unos das despus de que varios premios Nobel de la Paz dirigiesen una carta a la ONU para pedir la intervencin del organismo multilateral en Rakin en defensa de los rohiny y evitar lo que parece ser una limpieza tnica. Los nbeles, entre ellos Malala Yousafzai, Desmond Tut y Jos Ramos-Horta, tambin criticaron a su colega Suu Kyi, la jefa de facto del Gobierno birmano, por no proteger a los rohinys ni reconocerles la nacionalidad.

Las autoridades birmanas tratan a los miembros de esta etnia como inmigrantes bengales y les imponen mltiples limitaciones, incluida la restriccin de movimientos. En la vecina Bangladesh, pas origen de los rohinys, esta minora tambin es tratada como extranjera.

