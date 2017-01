Periodista y refugiado denuncia a Australia

IPS

A pesar de estar encerrado en un centro de detencin que Australia mantiene en la isla Manus, de Papa Nueva Guinea, el periodista kurdo-iran Behrouz Boochani sigue informando y recibe la atencin de medios de comunicacin de todo el mundo.

El periodismo es la razn por la que Boochani se vio obligado a huir de Irn, su pas natal, y al igual que los 900 hombres detenidos indefinidamente en Manus buscar refugio en Australia.

Cuando el gobierno australiano me exili a la isla de Manus descubr que est basando su poltica en el secretismo y el engao, sostuvo Boochani en dilogo con IPS.

En mis primeros das aqu empec a trabajar para trasmitir la voz de las personas en Manus.Por qu empec?Porque la poltica de detencin indefinida del gobierno australiano va contra mis principios y valores, y contra los valores humanos internacionales, aadi.

Boochani trabajaba como escritor independiente en Irn y fund la revista Werya, dedicada a analizar la poltica kurda, su cultura e historia.En febrero de 2013 la paramilitar Guardia Revolucionaria Islmica tambin conocida como Sepah y a la que el gobierno de Estados Unidos considera una organizacin terrorista allan la oficina de Werya.

Boochani estaba en otra ciudad cuando 11 de sus colegas fueron detenidos, pero huy del pas cuando el artculo que escribi sobre el allanamiento en una pgina de internet de periodistas iranes llam rpidamente la atencin mundial, lo cual lo puso en la mira del gobierno.

El periodista pas sus primeros dos aos de detencin escribiendo y publicando bajo un seudnimo, por temor a perder el telfono celular que ha sido fundamental para su labor desde que lleg a Manus.

No se nos permita tener celulares hasta abril de este ao. Los guardias registraron mi habitacin en dos ocasiones en busca del telfono.Tras dos aos de enviar mi trabajo de esta manera sent que me haba convertido en parte de la sociedad australiana y, con el apoyo de (las organizaciones internacionales) PEN Internacional 2 y Reporteros sin Fronteras, empec a usar mi nombre verdadero, explic.

"PEN Internacional y una alianza de grupos de derechos humanos lanz una campaa internacional a favor del seor Boochani en septiembre de 2015 que pide a los funcionarios de inmigracin de Australia que procesen la solicitud de asilo de Boochani lo antes posible e insta al gobierno a cumplir sus obligaciones con el principio de no devolucin, tal como lo define el artculo 33 de la Convencin de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados no hubo respuesta alguna de los altos funcionarios del gobierno australiano" - Carta de PEN Internacional al ministro de Inmigracin de Australia, Peter Dutton, el 3 de noviembre de 2016.

Nunca dira que no tengo miedo, pero digo que el miedo no tiene el poder suficiente como para detenerme impedir que trabaje en mi misin.Es mi deber documentar todo lo que sucede aqu, expres Boochani.

Lo que sucede en la isla de Manus provoc la condena mundial. En mayo el Consejo de Derechos Humanos de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) declar ilegal el centro de detencin y Papa Nueva Guinea anunci que lo clausurara.

Desde entonces, el gobierno australiano declar que el centro estaba abierto, o sea que los internos pueden trasladarse libremente, aunque no pueden salir de la isla.Boochani y otros detenidos dijeron que se les alent a aceptar la residencia en Papa Nueva Guinea, a pesar de que recibieron agresiones de residentes y las fuerzas policiales locales.

Tampoco es posible la vuelta a Irn, segn Boochani.

La situacin poltica en Irn no cambi, especialmente para los kurdos.Unos 20 periodistas siguen en prisin all.En noviembre, la Asamblea General de la ONUadopt una resolucincontra el rgimen iran por violar los derechos humanos.(En 2015) colgaron a ms de 1.000 personas.Cmo puedo volver?, se pregunt.

Desde que lleg a la isla, Boochani ha escrito para medio de prensa y radios australianas e internacionales. Tambin codirigi el documental sobre la vida en Manus, Chauka, Please Tell Us the Time, contina escribiendo artculos sobre la cultura y la poltica kurdas, public poesa y ensayos y contribuy con dos libros de prxima publicacin, adems de concluir su primera novela, que se editar a mediados de este ao.

Uno de los mayores retos de Boochani es lo que l llama el concepto de refugiado, la disposicin que tienen los medios australianos e internacionales de aprovechar su perspectiva y sus palabras, pero luego definirlo como un hombre quebrado o un refugiado.

Esta es una gran forma de censura. S que soy un refugiado, pero tambin soy un periodista y escritor.Se me neg mi identidad como periodista debido a este concepto de refugiado y a que a la mayora de los medios eso no les importa, subray.

Cuando he encontrado un tema para un reportaje y proporcionado informacin y documentos a otros periodistas a veces me ignoran, o en otras ocasiones publican una historia basada en mi informacin, pero niegan mi identidad al referirse a m solo como refugiado.Realizo el mismo trabajo que otros periodistas en Australia o en cualquier otro lugar, pero siempre se me denomina refugiado, destaca.

Otra dificultad que tiene Boochani como periodista es la de superar el concepto internacional que se tiene de Australia como un pas respetuoso de la ley, con una actitud relajada ante la vida.

Un pas occidental nos est torturando y a los medios de comunicacin y las organizaciones de derechos humanos les resulta difcil creer que un pas como Australia aplique polticas que, en muchos sentidos, son iguales a las de Irn o Arabia Saudita, denunci.

Soy un prisionero al igual que los otros aqu.Es difcil trabajar en esta situacin.Tengo que soportar la crcel y la tortura y, al mismo tiempo, trabajar como periodista o defensor de derechos humanos, explic Boochani.

En el centro de detencin de la isla de Manus hay unos 900 hombres, la mayora de los cuales son refugiados que fueron interceptados en camino a Australia tras huir de conflictos en pases como Siria o Sudn, o de la persecucin, como es el caso de la etnia rohingya, de Birmania.

Soy un periodista, soy un escritor, soy un prisionero.La historia de esta prisin est escrita en mano Estoy aqu solamente con un telfono y mi lengua y digo: soy ms de lo que sabes.El gobierno australiano cometi un error al exiliar a un periodista a esta prisin y mantenerlo como rehn.La escritura es mi misin, mi trabajo, soy yo, expres Boochani.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2017/01/periodista-y-refugiado-denuncia-a-australia/



Traducido por lvaro Queiruga