La inmunizacin tambin es un indicador de desigualdad

IPS

La inmunizacin infantil es una de las intervenciones ms seguras y rentables para acabar con enfermedades endmicas que amenazan la salud pblica y, sin embargo, quedan muchos nios y nias fuera del sistema.

El informe de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), Estado de la desigualdad: inmunizacin infantil, divulgado la ltima semana de diciembre, contiene buenas noticias, como el aumento de la vacunacin y la erradicacin de muchas enfermedades en varios pases. Pero remarca que muchos nios y nias todava quedan sin inmunizar.

Para evaluar mejor la situacin, los autores propusieron otra variable, la enfermedad como indicador de la desigualdad, o en palabras de Robin Nandy, asesor principal y responsable de inmunizacin del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), un virus no miente.

La presencia de una enfermedad es el mejor indicador de la dimensin del problema, explic. Las enfermedades suelen aparecer en sistemas de salud con coberturas frgiles y en reas en conflicto, precis.

Es muy probable que donde haya una cobertura deficiente en materia de inmunizacin, haya mltiples privaciones, precis

El estado nutricional de los nios en esas zonas puede estar comprometido, es posible que carezcan de agua o de saneamiento, y pueden haber enfermedades infantiles comunes como diarrea o neumona, apunt Nandy.

En base a datos de 69 pases, el estudio analiza las desigualdades segn la inmunizacin infantil y evalua los cambios en la vacunacin en los ltimos 10 aos. Las mayores desigualdades registradas tienen que ver con la situacin econmica de los hogares y con el nivel de educacin de la madre.

El informe seala que la vacunacin contra enfermedades como sarampin, poliomielitis y fiebre amarilla se ubica en el entorno de 85 por ciento de la poblacin, pero a partir de esa proporcin es difcil avanzar, principalmente por falta de voluntad poltica.

Una vez que se llega a 80 por ciento, el restante 15 a 20 por ciento (de las personas) suelen estar en zonas de difcil acceso y ser poblaciones desfavorecidas, puntualiz Nandy.

En muchos pases, las comunidades que quieren la vacunacin estn en zonas marginadas. La voluntad poltica es extremadamente importante para cambiar la mentalidad de una cobertura generalizada a una cobertura con igualdad, subray.

Hay algunas reas que estn frente a nuestras narices y que tendemos a no priorizar porque estamos concentrados en otro lado, como los asentamientos urbanos irregulares. A menudo no figuran en los datos de poblacin y por eso no se priorizan en los servicios de salud, explic.

Nandy identific a la rpida urbanizacin y a la creciente poblacin de nias y nios que viven en campamentos de refugiados y se trasladan de una regin a otra como ejemplos de la complejidad del entorno.

Debe haber un intento deliberado y proactivo para llegar hasta esas poblaciones, lo que no ocurrir ofreciendo los servicios normales. Se necesitan enfoques hechos a medida para cada pas para asegurarse que se llegue a todas esas poblaciones, observ.

La poliomielitis, que casi estaba erradicada, registr un retroceso entre 2015 y 2016 y refleja las dificultades de llegar a las nias y los nios ms necesitados.

Donde vemos poliomielitis?, pregunt. En la frontera ente Pakistn y Afganistn, en lugares como Baluchistn y Waziristn, donde hay problemas de seguridad. Eso restringe el acceso del personal de la salud a esas zonas, puntualiz.

Se registrar un aumento de las enfermedades, como la poliomielitis, cuando los padres no pueden llevar a sus hijos a las clnicas, acot.

La situacin actual de muchos pases muestra que se necesitan ms mejoras para disminuir las desigualdades, y datos como los del informe de la OMS resultan muy valiosos para planificar los servicios de salud.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2017/01/la-inmunizacion-tambien-es-un-indicador-de-desigualdad/

Traducido por Vernica Firme