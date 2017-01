Uruguay

Dcada ganada, deudas pendientes

La Diaria

Uruguay ha atravesado, en la ltima dcada, un perodo de logros sociales indiscutibles: mientras que en 2002 uno de cada cuatro hogares uruguayos (25,8%) se encontraba en situacin de pobreza y en 2004 la proporcin haba aumentado a 29,9%, casi diez aos despus (2013) la pobreza alcanzaba a 8% de los hogares. Tambin la proporcin de hogares en situacin de indigencia, que se ubicaba en 1,2% en 2002 y alcanz a 2,5% en 2004, descendi a 0,3% en 2013. Adicionalmente, aunque la meta de reduccin de la desigualdad est an lejos de ser alcanzada, la concentracin del ingreso pas de 0,45 en 2006 a 0,38 en 2013.(1)

Sin embargo, y aunque ya nos hemos ido acostumbrando a las buenas noticias, existe todava incertidumbre respecto de la profundidad de estos cambios y la posibilidad de sostener estas tendencias en contextos menos favorables del ciclo econmico. En otras palabras, indican los logros recientes que las fuentes originales de la pobreza y la desigualdad estn siendo desactivadas? Son solamente un alivio de los sntomas o pueden ser considerados un debilitamiento de las causas que estn detrs de los dficits de bienestar que enfrenta el pas?

Lo cierto es que hay varias seales que obligan, al menos, a ser escpticos.

Por un lado, en Uruguay todava persiste una distribucin desigual de las ganancias de la productividad. El estrato de menor productividad (con menor cobertura de seguridad social, ms feminizado, con mayor incidencia de pobreza) ha sido el que concentra la mayor proporcin del empleo y, en contraste, el estrato de mayor productividad (con mayor cobertura de seguridad social, de altos ingresos) ocupa a una proporcin minoritaria de los trabajadores(2). Y pese a que en los ltimos aos ha existido cierta modificacin de la estructura de la ocupacin por nivel de productividad -bsicamente, por un trasvase de empleo desde los sectores de baja productividad a los de productividad media(3)-, la sostenibilidad de este cambio es todava incierta, y es difcil que la desigualdad en la distribucin primaria del ingreso pueda modificarse si no se activa un crculo virtuoso de cambios en la estructura productiva, que contribuya a reducir los niveles de estratificacin laboral. Si esta lgica virtuosa tiene lugar, ciertos parmetros de igualacin estaran dados, por lo que la meta de avanzar hacia modelos universales de proteccin social, con beneficios y prestaciones ms densos, no slo no parece descabellada sino viable. Pero sin reduccin de desigualdades productivas y laborales, la meta de la igualdad queda comprometida. Y la envergadura de la inversin fiscal que se requiere para avanzar hacia la reduccin de la desigualdad no puede ser desconocida.

Por otro lado, el sistema de proteccin social uruguayo tiene constreimientos que limitan su posibilidad de ser una pieza clave en la reduccin duradera de las desigualdades en Uruguay. En efecto, aunque con seales recientes por modificar el rumbo, en la arquitectura de proteccin social uruguaya persiste el desajuste respecto de una estructura de riesgos sociales que ha experimentado profundas transformaciones en las ltimas dcadas(4). En particular, y por poner slo algunos ejemplos: la relacin entre pobreza en adultos y pobreza en nios ha empeorado en detrimento de estos ltimos(5); las desigualdades de gnero en la distribucin del trabajo remunerado y no remunerado casi no han variado y, como resultado, las distancias entre mujeres de ms y menos ingresos en los indicadores laborales han aumentado(6); la concentracin de vulnerabilidades en la adolescencia y la juventud permanecen incambiadas; la segregacin residencial ha aumentado; la desafiliacin educativa en el nivel medio contina en niveles altsimos, y las distancias entre sectores de ms y menos ingresos en esta dimensin nos colocan por detrs de los pases menos desarrollados de la regin.

Estas seales ponen de relieve la vigencia que, pese a la buena racha que atraviesa el pas, parecen tener todava las fbricas y correas transmisoras de reproduccin de pobreza y desigualdad en Uruguay, aunque las cifras agregadas de los principales indicadores en materia social y laboral no lo estn reflejando.

A la preocupacin de que, con vientos menos favorables, los viejos mecanismos de la pobreza y la desigualdad reaparezcan, hay que agregarle un dato adicional: en los ltimos 15 aos, los consensos que el pas pareca tener en relacin a la necesidad de corregir desigualdades, saldar las deudas sociales y redistribuir parecen empezar a debilitarse. Segn un estudio de Equipos Mori(7), la proporcin de personas que considera que los pobres estn en esa condicin por flojos y falta de voluntad pas de 12% en 1996, a 26% en 2006 y a 45% en 2011. En contraste, ha disminuido significativamente la proporcin de quienes piensan que los pobres estn en esa situacin porque la sociedad los trata injustamente. Otro estudio indica que la proporcin de personas que creen que el Estado debe implementar polticas fuertes para reducir la desigualdad entre ricos y pobres pas de 58% en 2008 a 45% en 2014(8).

Los datos son elocuentes de que algo est cambiando en las percepciones de la poblacin uruguaya, algo que indicara que las deudas sociales que el pas tena parecen estar saldadas y es hora de dejar de preocuparnos por ellas. Y, sin embargo...

* Una versin previa de esta nota fue publicada en Razones y Personas: http://www.razonesypersonas. com/

