La pattica estrategia del gobierno Temer para adquirir popularidad

La acelerada impopularidad del gobierno Temer viene dando muchos dolores de cabeza a sus asesores comunicacionales, dado que todos los recientes sondeos de opinin pblica destacan el fuerte descenso de apoyo por parte de la poblacin y la carencia abrumadora de cualquier resquicio de carisma y simpata que posee el gobierno y el propio Michel Temer entre los ciudadanos.

Ante este escenario, una de estas estrategias elaboradas por los funcionarios del Palcio do Planalto, consiste en tratar de estimular la alicada economa. Un de estas medidas anunciada poco antes de la navidad, busca permitir que 10,2 millones de trabajadores puedan hacer uso del dinero inmovilizado que actualmente se encuentra bloqueado en cuentas inactivas del Fondo de Garanta del Trabajador Social (FGTS) en la Caixa Econmica Federal. Este dinero que llega a la suma R$30 mil millones (cerca de 10 mil millones de dlares) corresponde a las contribuciones que todo trabajador realiza durante su periodo activo y que debera retirar al concluir sus labores en determinada empresa pblica o privada. Hasta ahora, el trabajador que haba solicitado su despido de un empleo poda sacar su dinero del fondo de garanta solamente tres aos despus sin poseer ningn otro empleo con contrato. Ese motivo fue eliminado con la actual resolucin. Se calcula que este FGTS acumulado permitir inyectar nuevos recursos a la economa y generar un impulso que equivale a aproximadamente el 0.5% del PIB. Y claro, de paso permitir a los trabajadores una mayor holgura en tiempos de ajuste y recortes, procurando estabilizar o recuperar ciertos apoyos a la actual administracin.

La segunda accin impulsada por el gobierno Temer, consisti en anunciar un conjunto de iniciativas destinadas a estimular el crecimiento econmico y generar empleo. Entre los instrumentos ms importantes destacan: el acceso a crdito de micro, pequeas y medianas empresas a travs del Banco Nacional de Desarrollo Econmico y Social (BNDES); la reduccin de los intereses cobrados por las administradoras de tarjetas de crdito; el incentivo a la oferta de crdito para la construccin civil y el refinanciamiento de las deudas tributarias. Este paquete de medidas ha sido pensado como una forma de recrear la agenda del gobierno en un escenario marcado por la persistencia de datos negativos y tambin por la crisis poltica que va a producir la delacin premiada de los 77 ejecutivos de la contratista Odebrecht.

Las medidas anteriores se ubican en el mbito de la economa. Pero existe una estrategia para obtener el apoyo de los brasileos que se ubica en el mbito de la imagen. En ese contexto, la ltima apuesta diseada para intentar aumentar el apoyo de la ciudadana consiste en una idea un tanto esdrjula -introducida por los publicistas del gobierno- de transformar a la primera dama en la cara amigable del gobierno, a partir de lo que denominan como una agenda positiva. En efecto, el ltimo nmero de la revista Veja dedica su portada a la esposa del presidente, Marcela Temer, anunciada como la nueva carta del gobierno para ganar alguna adhesin entre los brasileos. En el artculo se menciona que la estrella de la primera dama se vislumbra como la ms reciente apuesta para aumentar los bajos ndices de popularidad que muestra el mandatario y su equipo de colaboradores. El problema es que Marcela Temer no rene ninguna de las condiciones que se requieren para sustentar esta nueva estrategia, que parece condenada al fracaso desde antes de su inicio. Primero que nada, ella muestra y ha expresado en repetidas oportunidades un total desinters por la poltica. Asom en la vida del actual gobernante a partir de un arreglo perpetrado por su madre hace ms de una dcada, cuando quera casar a la hija bonita (segundo lugar en un concurso de belleza local) con un seor rico y poderoso. Por esta misma razn, la vida de Marcela Temer siempre estuvo reducida al mbito familiar, siendo el prototipo de la mujer tradicional dedicada al hogar y la crianza de los hijos. De hecho, desde que Michel Temer fue instalado en el primer cargo de gobierno a mediados de mayo de 2016, las apariciones pblicas de la primera dama han sido muy espordicas. Es reconocida como una persona a la cual no le gustan las recepciones y eventos polticos, realizndose en su vida de reclusin hogarea, digna de una figura recatada y del hogar, como fue ampliamente difundido por los medios de comunicacin.

Tratando de inspirarse en Hillary Clinton y su poltica de asistencia orientada hacia los hijos de migrantes, Marcela Temer surge como la principal impulsora del Programa Criana Feliz, que se dedicar a atender a los hijos de familias beneficiarias de programas sociales del gobierno, especialmente del Bolsa Familia. A pesar de los esfuerzos de los asesores, la capacidad demostrada hasta ahora por la primera dama no la califica para ejercer estas funciones ni menos para revertir el cuadro de impopularidad que presenta el actual gobernante. La mayora de las previsiones apuntan a que dicho desgaste va a experimentar un aumento en los prximos meses. Mientras tanto, el gobierno contina inventando estrategias para recuperar el apoyo de la poblacin, intentos que parecen condenados a un absoluto fiasco.



Ciertamente es unnime el sentimiento de que el pueblo brasileo desea salir de la crisis y recibe con renovada esperanza el ao que se inicia, pues hasta ahora no existe evidencia verificable de alguna comunidad humana que desee vivir en permanente sufrimiento. Es por lo mismo, una gran contradiccin la que se genera entre un deseo entraable de que la situacin mejore para todos los habitantes y la existencia, por otra parte, de un gobierno en el cual no se tiene confianza ni fe, que est integrado por personas involucradas en actos de corrupcin y cuyo principal compromiso es con su inters individual y patrimonial. En las calles el nimo y la expectativa es que las cosas mejoren, pero no se vislumbran salidas ni a corto ni a mediano plazo para salir del impasse en que se encuentra el pas. Dios ya no es brasileo.

Fernando de la Cuadra es doctor en ciencias sociales y editor del Blog Socialismo y Democracia.

