Solo me gustara comenzar hablando sobre el privilegio y honor que suponen participar en la celebracin del notable xito que Democracy Now! ha obtenido en todos estos aos, y en particular, por los asombrosos logros de Amy Goodman, Juan Gonzlez y sus colegas; que nos muestran lo que debemos hacer para aspirar a una democracia ya. Ser una larga lucha. Y de nuevo, es un enorme placer, no solo compartir esta ocasin con gente como Harry Belafonte, a quien admiro, y quien ha estado a la vanguardia de esta lucha interminable durante estos difciles aos.

Quiero dirigir unas palabras en especial a los jvenes que se encuentran dentro del pblico: Ustedes enfrentarn problemas que no han surgido en ms de 200.000 aos de historia de la humanidad. Sern problemas difciles y exigentes. Se trata de una carga que no se puede ignorar. Y todos nosotros, pero sobre todo ustedes en particular, tendrn que luchar fuertemente para salvar a la especie humana de un destino sombro.

Los resultados de las elecciones nos sorprendieron a mi esposa y a mi en Europa. Aqul fatdico 8 de noviembre estbamos en Barcelona, viendo los resultados. Lo que ocurri me impact personalmente. El primer artculo que escrib, hasta donde puedo recordar, fue en febrero de 1939, y trataba sobre la cada de Barcelona ante las fuerzas fascistas de Franco. Dicho artculo, que estoy seguro no fue muy memorable trataba de la propagacin, aparentemente inexorable, del fascismo en Europa y probablemente alrededor del mundo. Soy lo suficientemente viejo como para haber escuchado los discursos de Hitler [en] las marchas de Nuremberg, y aunque no pude entender ni una palabra, el tono y la reaccin de la multitud me dejaron recuerdos imborrables. De modo que los resultados me despertaron recuerdos muy desagradables, en especial por lo que est sucediendo actualmente en Europa, que tambin es bastante alarmante.

Pues bien, Europa reaccion con incredulidad, conmocin y horror a ese 8 de noviembre. La cubierta de la revista alemana ms importante, Der Spiegel, supo capturar elocuentemente ese sentimiento, mediante una caricatura de Donald Trump en la que se le mostraba como un meteoro en direccin a la tierra y con la boca abierta, listo para tragrsela. El titular que la acompaaba, deca: Das Ende der Welt! El fin del mundo. Ms abajo, en letras pequeas, se vea tambin la frase: tal y como lo conocemos. Esa preocupacin puede llegar a expresar una preocupacin verdadera, aunque no de la forma literal que la proponen el artista, los autores, y todos aquellos que se hicieron eco de esa idea.

Esto tiene que ver con otros acontecimientos que tuvieron lugar justo al mismo tiempo, ese mismo 8 de noviembre. Acontecimientos que me parecen mucho ms importantes que aqullos que captaron la atencin del mundo de manera tan sorprendente. Acontecimientos que estaban ocurriendo, por ejemplo, en Marrakech, Marrruecos, en donde se llev a cabo una conferencia de 200 pases. La denominada COP 22. El objetivo de esta conferencia era empezar a poner en prctica las vagas promesas y compromisos de la anterior conferencia internacional sobre el calentamiento global, la denominada COP 21, que tuvo lugar en Pars en diciembre de 2015, y que no produjo efectos concretos por razones no relacionadas a lo que ocurri el 8 de noviembre aqu.

El aislamiento de Estados Unidos en Marrakech es sintomtico de otros procesos ms amplios sobre los que deberamos meditar muy cuidadosamente, por ser de una importancia considerable. El aislamiento de Estados Unidos en el mundo est aumentando notablemente. Tal vez lo ms llamativo suceda aqu mismo, en este hemisferio, en lo que el secretario de Guerra del presidente Roosevelt, Henry Stimson, denomin como "nuestra pequea regin", donde nadie nos molesta. Solamos considerar que si alguien se pasaba de la raya, los castigaramos con dureza, a menos que hicieran lo que dijramos. Eso est ahora lejos de ser cierto. Durante este siglo y por primera vez en 500 aos, America Latina se ha liberado del imperialismo occidental. Estados Unidos es el siglo pasado. El Fondo Monetario Internacional, que es, en otras palabras, una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sido expulsado en su totalidad de Amrica del Sur. Ya no quedan bases militares estadounidenses all [1]. Las organizaciones internacionales de este hemisferio Han empezando a excluir a Estados Unidos y Canad. En 2015 hubo una cumbre mundial que habra podido derivar en la total exclusin de Estados Unidos del hemisferio por el asunto con Cuba. Cuba se convirti en un asunto crucial debido a que todo el hemisferio se opona a la poltica de Estados Unidos, tal y como lo hace el resto del mundo. Esta fue sin duda la razn por la que Obama tuvo gestos hacia la normalizacin [de las relaciones con Cuba], dando un paso hacia adelante, que sin embargo podra ser revertido por Trump. No lo sabemos.

Algo similar ocurre en Asia a una escala mucho mayor. Como se sabe, una de las principales polticas de Obama fue la llamada "giro a Asia", la cual en realidad fue una medida para confrontar de forma transparente a China. Una de las estrategias de esa poltica fue el TPP , o Acuerdo Transpacfico de Asociacin Econmica, que exclua a China e intentaba integrar a otros pases del pacfico asitico. Dicho acuerdo, por razones que me parecen muy afortunadas, parece estar colapsando hoy da. Pero simultneamente, existe un tratado de comercio internacional que crece y se expande. China le denomina el Partenariado Econmico Comprehensivo Regional (PECR), cuyos alcances empiezan a dibujarse sobre los aliados de Estados Unidos; desde Per a Australia, pasando por Japn. Es probable que Estados Unidos decida quedarse por fuera de l, del mismo modo que de forma solitaria se ha mantenido al margen del Banco Asitico de Inversin en Infraestructura, una especie de contrapartida al Banco Mundial, y al que Estados Unidos se opone desde hace aos. A ste, hoy da, se han sumado prcticamente todos sus aliados, incluyendo, entre otros, Gran Bretaa. Al mismo tiempo, China se est expandiendo hacia occidente con la Organizacin de Cooperacin de Shanghi, la Ruta de la Seda en China. Se trata de un sistema integrado de distribucin de recursos de energa, que incluye a Siberia, rica en recursos; India y Pakistn, y a la que pronto se sumarn Irn y probablemente Turqua. Se extender desde China hasta Europa. Estados Unidos ha solicitado tener el estatus de observador, pero esta peticin le ha sido negada, no se le ha permitido. Y uno de los principales compromisos adquiridos por la Organizacin de Cooperacin de Shanghi, es la prohibicin de establecer bases militares dentro de toda la regin de pases de Asia Central.

Si el presidente electo decide cumplir con su promesa de poner fin a las armas nucleares, en otras palabras, al Acuerdo Nuclear con Irn, Estados Unidos estara dando otro paso hacia el aislamiento. Algunos otros pases, principalmente de Europa, que hacen parte del acuerdo, podran sin embargo continuar. Esto significara ignorar las sanciones impuestas por Estados Unidos, y ello derivara en aislarse incluso de Europa. Bajo estas circunstancias, es probable que Europa d marcha atrs en la confrontacin con Rusia. De hecho, el Brxit podra ayudar a la consolidacin de esta situacin, pues Gran Bretaa era la voz ms fuerte de Estados Unidos en la OTAN , pero dado que ahora est fuera, Europa tendra algunas oportunidades. De 1990 a 1991, durante el colapso de la Unin Sovitica, se tomaron algunas decisiones. Mikhail Gorbachov tuvo la visin, como l mismo la denomin, de que Europa fuera un hogar comn de integracin. Una especie de sistema cooperativo de seguridad, comercio e intercambio; sin alianzas militares desde el Atlntico al Pacfico. Estados Unidos insisti por una visin diferente especficamente, ante el colapso de la Unin Sovitica, la OTAN se mantiene, y de hecho, ahora se extiende hasta las fronteras de Rusia, donde hoy se cuecen diariamente amenazas graves.

Todos estos hechos resultan muy relevantes. Estn relacionados al tema ampliamente discutido sobre el declive del poder de Estados Unidos. Existen algunas medidas convencionales que, sin embargo, producen una confusin interesante. Me referir a ello brevemente, por la premura del tiempo, aunque es algo sobre lo que se debe reflexionar seriamente. Segn las medidas convencionales, en 1945, Estados Unidos dominaba el mundo, como nunca en la historia. Posea cerca del 50 % de la riqueza global, mientras que otros pases industriales estaban devastados, destruidos o seriamente afectados por la guerra. Su economa se benefici enormemente de la guerra y a partir de ese momento, Estados Unidos consigui una posicin de dominio sin precedentes histricos. Ello, por supuesto, iba a terminar algn da: esos otros pases industrializados se reconstruyeron. Hacia 1970 el mundo tena tres polos, tres ejes econmicos: Europa con sede en Alemania, Amrica del Norte, con sede en Estados Unidos y la zona noroccidental de Asia, con sede en Japn. Ahora China se ha convertido en un socio, dejando de ser solo un conflicto. Para entonces, la participacin de Estados Unidos dentro de la riqueza mundial, era del 25 %, aunque hoy da no est muy por debajo de esa cifra.

Todo esto puede derivar en conclusiones equivocadas, dado que el anlisis ignora un hecho crucial que ha dejado de discutirse, a pesar de que existen algunos trabajos interesantes sobre el tema. Se trata de la propiedad sobre la economa mundial. Qu es en realidad lo que poseen las grandes corporaciones, las multinacionales que operan alrededor del mundo? Bien, pues esto deriva en algo muy interesante que prcticamente explica el crecimiento de todo el perodo de globalizacin neoliberal de esta generacin. El patrimonio de las grandes corporaciones se est traduciendo en una forma ms realista de medir el poder mundial ms all de la riqueza de una nacin. El patrimonio de una corporacin reside obviamente en un pas, apoyado en nuestras contribuciones de impuestos, aunque la propiedad no tiene nada que ver con nosotros. Cuando se las mira de cerca, se concluye que las corporaciones son virtualmente dueas de todos los sectores de la economa: manufactura, finanzas, servicios, minoristas... las corporaciones de Estados Unidos encabezan la propiedad de la economa mundial. Se podra decir que son dueos de cerca del 50 % de sta, lo que corresponde, aproximadamente, a la riqueza nacional de Estados Unidos en 1945. Este hecho debera ser capaz de decirnos algo sobre la naturaleza del mundo en el que vivimos. Esto, por su puesto, no representa necesariamente un beneficio para los ciudadanos estadounidenses, sino para los que poseen y administran stas corporaciones privadas, estos sistemas cuasi-totalitarios, subsidiadas tanto en lo pblico como en lo privado. En el nivel militar, Estados Unidos tiene un dominio sin par, cosa que no hay que discutir si quiera. Pero es posible que Europa adquiera una mayor independencia, siguiendo algo similar a la visin de Gorbachov. Esto podra atenuar las peligrosas tensiones de la frontera rusa, lo que sera un acontecimiento muy positivo.

Hay muchas ms cosas que discutir respecto de estos temores, esperanzas y perspectivas. Existen amenazas y peligros concretos. Existen tambin muchas oportunidades. Nos enfrentamos nuevamente a ello; pero es la gente ms joven la llamada a entender que estas amenazas son las ms graves que han surgido en la historia de la humanidad. La guerra nuclear y la catstrofe ambiental, son afrentas literales a la supervivencia. Se trata de preocupaciones urgentes que no dan espera, y que a partir del 8 de noviembre se volvieron apremiantes por las razones que ustedes ya conocen y que tambin he mencionado. Estos asuntos tendrn que ser afrontados prontamente y y de forma directa, si es que el experimento humano no quiere ser un fracaso terrible.

Sobre DEMOCRACY NOW!

La primera vez que Democracy Now sali al aire fue en la vspera de las elecciones primarias de New Hampshire, en 1996, el da 19 de febrero de ese ao. Democracy Now! comenz como un programa de radio transmitido en un puado de estaciones. Hoy en da, ms de 5.000 episodios ms tarde, Democracy Now! se emite en ms de 1.400 canales de televisin pblica y estaciones de radio de todo el mundo.

Sobre DEMOCRACY NOW!



La primera vez que Democracy Now sali al aire fue en la vspera de las elecciones primarias de New Hampshire, en 1996, el da 19 de febrero de ese ao. Democracy Now! comenz como un programa de radio transmitido en un puado de estaciones. Hoy en da, ms de 5.000 episodios ms tarde, Democracy Now! se emite en ms de 1.400 canales de televisin pblica y estaciones de radio de todo el mundo.

Nota de Rebelin.org:

[1] Pese a las afirmaciones del profesor Chomsky, el FMI est presente en Colombia, en Paraguay, Per y ha vuelto a Brasil y Argentina hace meses. Con respecto a la afirmacin de que no hay bases militares estadounidenses en la regin, varias fuentes han reportado que hay decenas de bases militares, 80 segn algunos conteos: en Per, Colombia, Chile y otros. Algunos enlaces sobre estos dos temas:

El FMI en Amrica del Sur:Sobre bases militares de EE.UU. en Amrica Latina:Fuente: http://www.dementesx.com/noam-chomsky-tendran-que-luchar-fuertemente-para-salvar-a-la-especie-humana/