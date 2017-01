Entrevista a Juan Dal Maso sobre "El marxismo de Gramsci. Notas de lectura sobre los Cuadernos de la crcel"

Lo especfico de Gramsci es la ligazn que establece entre la cuestin filosfica y la problemtica de la hegemona

Juan Dal Maso naci en Buenos Aires en 1977 y desde hace 20 aos milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas de Argentina. Vive desde 2007 en la zona del Alto Valle de Ro Negro y Neuqun, en la Patagonia y desde una dcada est investigando el pensamiento del revolucionario sardo.

***

Nos habamos quedado en este punto. El captulo I lleva por ttulo: "Criterios de lectura". Cules han sido sus principales criterios de lectura?

El criterio o los criterios de lectura que propongo sera tomar los conceptos de "traducibilidad de los lenguajes" y "nueva inmanencia", que en el enfoque de Gramsci hacen a la unidad interna de los distintos componentes del marxismo, como inherentes a la propia construccin de los argumentos gramscianos. Esto implica que hay una unidad de los planos histrico, poltico, filosfico y econmico que se expresa en la tentativa de Gramsci de construir conceptos "integrales", en especial el de hegemona que muchas veces se considera como un equivalente de una autonoma absoluta de la poltica, mientras para Gramsci el rol fundamental del grupo social en la actividad econmica es insoslayable para pensar cualquier poltica hegemnica. En este sentido, mi propuesta de lectura es mantener una correlacin entre los conceptos filosficos y los polticos de los Cuadernos y ver cmo las definiciones que Gramsci hace en un plano impactan en el otro.

Pero ese impacto del que habla, de un plano no es otro, no es muy frecuente o general en la tradicin marxista? Pienso, por ejemplo, en Lenin, en su lectura de Hegel y en sus posiciones y reflexiones polticas. Por no hablar de la influencia del Maritegui filsofo en muchos planteamientos polticos de partidos latinoamericanos.

S, desde ya en todos los grandes pensadores marxistas hay una cierta correlacin entre las cuestiones filosficas y las polticas. Sin embargo, lo especfico de Gramsci es la ligazn que establece entre la cuestin filosfica y la problemtica de la hegemona. Esto, en el marco de una evaluacin que hace Gramsci sobre que el marxismo ha sido sometido a una doble revisin: la de Croce y la del materialismo vulgar. En este sentido, su reivindicacin de Labriola sobre la que hablbamos antes el tratamiento mucho ms detallado y profundo sobre la problemtica de la filosofa de la praxis y su relacin con la constitucin de la clase obrera como clase hegemnica, que no est planteada con la misma importancia en otros autores marxistas. Respecto de Maritegui, sin duda uno de los ms grandes marxistas latinoamericanos, sus planteos filosficos se separan de los de Gramsci all cuando Maritegui toma como propia la definicin de Croce del marxismo como canon de interpretacin histrica.

Por cierto, aparte de los Quaderni estaran sus Cartas. Qu opinin le merecen las cartas de Gramsci? Ayudan a entender su obra?

Sin duda las cartas ayudan a entender su obra, por varios motivos. Por el contexto general en primer lugar, pero tambin porque en ellas aparecen datos que permiten determinar en qu momentos Gramsci estaba interesado en tales o cuales libros o artculos, en qu momentos se interesaba por determinados temas que luego o simultneamente vuelca en los Cuadernos, adems de lo que significan las cartas como tales para entender su situacin como detenido, las relaciones con sus seres queridos y las cuestiones polticas.

Alguien que diga que le interesa ms de Gramsci son sus cartas, dice una barbaridad?

No lo creo, al margen de que no soy quin para emitir un juicio de ese tipo. Las cartas son muy importantes y merecen un estudio detallado. En este trabajo no las tom con especial atencin porque est centrado casi exclusivamente en el anlisis de textos de los Cuadernos.

Titula usted el eplogo: "Gramsci, la crisis capitalista y la reconstruccin del marxismo". Qu nudos del marxismo hay que reconstruir en su opinin? Gramsci, fallecido va a hacer ahora 80 aos, nos puede servir de ayuda? Era acaso un adivino del futuro de la Humanidad?

Empezando por el final, en Argentina tenemos un chiste que dice "mand la bola de cristal al service".... hablando en serio, sin elevar a nadie a la categora de adivino, s podemos considerar que ciertas previsiones tuvieron mucha fuerza. Por tomar un ejemplo, la importancia que daba Gramsci a lo que en ese momento le pareca un imperialismo norteamericano en ascenso, a base de fordismo y americanismo, cuestin en la que dicho sea de paso coincida con ciertos anlisis de Trotsky. Respecto de la reconstruccin del marxismo, considero que estn planteadas, por as decirlo, ciertas "tareas" de Marx, esencialmente la lucha por la independencia poltica de la clase obrera, ciertas "tareas gramscianas", que tienen que ver con la lucha por la hegemona que a esta altura hace no slo a una clase obrera consciente de su inters que se relaciona con otros sectores sociales sino que influye tambin en la propia lucha por recomponer su unidad interna, en una clase obrera, joven, mujer e inmigrante que se yuxtapone con el movimiento obrero sindicalizado tradicional y tareas de Trotsky en tanto las luchas que comienzan por razones o demandas democrticas o populares elementales no pueden lograr triunfos ms o menos duraderos si no se direccionan en un sentido de revolucin permanente. En este contexto, la cuestin de la hegemona es clave para pensar una estrategia marxista que busque crear una fuerza material y no solamente una izquierda testimonial o electoral. Esto a su vez supone una lectura de la hegemona que no la reduzca a una acumulacin de consenso, sino a un proceso ms complejo que incluye una serie de coordenadas: el rol fundamental del grupo social en la actividad econmica, la conquista de autonoma, la poltica y la ideologa independientes y por ltimo, lo que Gramsci llama la "relacin de fuerzas militares". Esto ltimo no necesariamente implica una concepcin "militarista", sino la centralidad del anlisis de relaciones de fuerzas y del arte poltico-estratgico tendiente a modificarlas. Algo de esto hemos tomado en un artculo publicado con posterioridad al libro, a propsito del reciente trabajo "The heirs of Gramsci" de Perry Anderson.

Ya que lo cita, qu opinin le merece el libro de Anderson sobre las antinomias de Gramsci?

Creo que Las antinomias... es un texto pionero de lo que sera una crtica "por izquierda" a un Gramsci ledo en clave ms o menos togliattiana. Sin embargo, creo que hay varias crticas que le hace Gianni Francioni, en un texto clsico de los estudios gramscianos, son acertadas: cierta falta de rigor filolgico y el desconocimiento de la importancia de la categora de Estado integral que es clave para pensar el problema de la relacin entre estado y sociedad civil que es uno de los ejes de la crtica de Anderson. El captulo III del libro est dedicado a este tema del Estado integral que generalmente se analiza como una primaca del consenso y la sociedad civil, mientras que para Gramsci implica una unidad de consenso y coercin, sociedad civil y sociedad poltica, que genera fenmenos como que los partidos de masas y sindicatos juegan un rol de polica. Sobre toda esta problemtica, exploramos confluencias entre Trotsky y Gramsci, al mismo tiempo que establecemos un dilogo crtico con obras como las de Francioni u otros estudios e intervenciones recientes como las de Fabio Frosini.

Hay alguna edicin completa de los Quaderni en castellano? Si no es el caso, qu explicacin puede tener? Por la facilidad para entender el castellano?

La edicin de Ediciones Era de Mxico, publicada en 1984, es una traduccin de la edicin crtica de Valentino Gerratana de 1975. Creo que las razones por las cuales se ha publicado esta edicin en castellano antes que en otros idiomas (en portugus hay una edicin medio crtica-medio temtica, en ingls una seleccin de notas, en francs selecciones ms limitadas), es por la influencia de Gramsci en Amrica Latina desde los aos '60, que a su vez peg un salto en los '80, aunque dentro de lecturas que lo tomaban como referencia para pensar la "transicin democrtica".

Por cierto, qu opinin le merece esta edicin crtica de Gerratana? Es superable?

Antes de responder esa pregunta, tengo que aclararle que soy un outsider de cualquier tipo de academia, por lo que lo que le voy a decir es la opinin de alguien que trabaja con la edicin Gerratana y conoce ciertos debates de los estudios gramscianos, pero no ms que eso.

De acuerdo. Su opinin vale.

Creo que hay una especie de acuerdo generalizado entre los investigadores sobre que la edicin Gerratana es la que permiti leer a Gramsci superando ciertas limitaciones impuestas por las ediciones temticas realizadas por Togliatti y Felice Platone entre 1948 y 1951. Bastara solamente mirar por arriba el "aparato crtico" de la edicin Gerratana para darse cuenta de que es un trabajo formidable. Esta edicin a su vez abri camino para otros investigadores que buscaron comprender ms detalladamente cmo trabajaba Gramsci en la redaccin de sus notas, ver la evolucin de ciertas posiciones, destacar aspectos que estaban poco presentes en las ediciones temticas, entre otros temas.

Actualmente se encuentra en preparacin una nueva edicin crtica por un equipo de investigadores encabezado por Gianni Francioni. Hay ciertas cuestiones que tienen que ver con temas muy especficos, como ciertas fechas de redaccin de las notas o si el Cuaderno 10 I es un cuaderno "especial" o no, que quizs resulten un poco ridas para el lector no especializado. Por lo que he ledo de autores como Fabio Frosini, Guido Liguori o el propio Francioni, quienes estn trabajando en la nueva edicin crtica consideran el texto de los Cuadernos menos sistemtico de lo que lo consideraba Gerratana, as como asignan una importancia mayor a las notas de primera redaccin (que Gerratana clasifica con la letra A), lo cual entiendo supone considerar menos "acabados" los cuadernos "especiales" (en los que predominan las notas de redaccin "definitiva" que Gerratana clasifica con la letra C) y ms en general se interesan por el "ritmo" de escritura de las notas para reconstruir lo ms posible la evolucin del pensamiento de Gramsci, como se puede ver en ciertas ponencias de los seminarios de la International Gramsci Society. Lgicamente todo esto incluye interpretaciones, pero hay aportes que podramos llamar "cientficos" importantes para comprender a Gramsci. Habr que ver el impacto de la nueva edicin crtica una vez publicada.

En la bibliografa, le hablo ahora desde coordenadas espaolas muy provincianas, las mas, no cita usted a dos autores que han sido muy importantes para conocer, divulgar y desarrollo entre nosotros, aqu, en Espaa, el pensamiento del filsofo sardo. Le hablo de Manuel Sacristn y de Francisco Fernndez Buey. Por qu no les cita? No le merecen una atencin especial?

Lamento contradecirlo, pero creo que en este caso el "provincianismo" corre por mi cuenta. Sin duda tanto la obra de Sacristn como la de Fernndez Buey merecen una valoracin especial basada en una lectura atenta y razonada. Son autores sobre los que no llegu a trabajar en detalle, a pesar de conocer en lneas generales su trabajo. Otras ausencias podran ser las de Zavaleta Mercado, sobre todo en el captulo acerca de Amrica Latina, adems de otros trabajos de autores que estn citados en la bibliografa, pero no necesariamente estn los trabajos que ellos podran considerar ms importantes. Quizs la eleccin de una bibliografa sea un acto un poco arbitrario, condicionado por el inters especfico del autor y tambin por sus limitaciones como lector.

Limitaciones? Quien no las tiene! Lo podemos dejar por el momento. Pero no le extrae que le vuelva a importunar. Gracias por su generosidad.

