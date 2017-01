Irresponsabilidad social corporativa en Dakota del Norte

Un nuevo proyecto de oleoducto en Dakota del Norte, EEUU, ha provocado un importante movimiento internacional de oposicin. El oleoducto, de 1.770 Km y con un coste de 3 700 millones de dlares, prev transportar ms de 500,000 barriles de crudo diarios, dividiendo los territorios sagrados de los nativos americanos as como las tierras que les fueron concedidas por tratados. Pero tambin amenaza la calidad del aire y los recursos hdricos en la regin y supone un impulso importante a la industria petrolera en el peligroso escenario que nos coloca el Cambio Climtico.

El pasado 30 de Noviembre, ms de 500 organizaciones de la sociedad civil de 50 pases firmaron una carta abierta dirigida a 17 entidades bancarias, entre las que se encuentran ING, BNP Paribas, Citigroup o el BBVA, exigiendo la retirada de la financiacin del proyecto Dakota Acces Pipeline (DAPL).

Este proyecto supondra la construccin de un oleoducto de 1.770 Km, con un coste de 3 700 millones de dlares, que prev transportar ms de 500 000 barriles de crudo diarios desde Dakota del Norte hacia el centro-oeste y finalmente hasta la costa este y el sur de Estados Unidos. El proyecto de construccin de este oleoducto ha generado un importante movimiento internacional de oposicin, liderado por la tribu Sioux de Standing Rock pero apoyada por los gobiernos tribales de ms de otras 280 pueblos y con aliados en todo el mundo. Esta creciente resistencia mundial se opone al Dakota Acces Pipeline (DAPL) debido a que la trayectoria del oleoducto divide los territorios sagrados de los nativos americanos as como las tierras que les fueron concedidas por tratados, y a que amenaza la calidad del aire y los recursos hdricos en la regin. Adems, esta infraestructura es una amenaza climtica en toda regla, ya que supondra un impulso importante a la industria petrolera en la regin.

El movimiento de oposicin al proyecto de oleoducto, que utiliza nicamente mtodos de resistencia pacfica para manifestar su rechazo al DAPL, ha sido violentamente reprimido en varias ocasiones desde su puesta en marcha en abril de 2016 por la polica de varios estados y agencias de Estados Unidos, miembros de la Guardia Nacional estadounidense y fuerzas armadas de seguridad privadas que trabajan para los patrocinadores del proyecto. Las fuerzas de seguridad han utilizado perros de ataque, balas de goma, granadas de conmocin, pistolas paralizantes elctricas y pistolas de pimienta contra los manifestantes de forma indiscriminada, y se han producido numerosas detenciones.

Los bancos que conforman el consorcio que financia el DAPL son signatarios de los Principios de Ecuador, un marco voluntario de buenas prcticas para instituciones financieras orientado a identificar y gestionar los riesgos sociales y ambientales asociados a las operaciones de financiacin de proyectos. Estos Principios recogen el respeto de los derechos indgenas, y especficamente el derecho de las comunidades indgenas a negar el consentimiento a proyectos que afectan a sus tierras ancestrales. Por ello, es dficilmente explicable que no se haya identificado desde el principio la contundente oposicin al proyecto por parte de la tribu Sioux de Standing Rock, as como las ampliamente documentadas violaciones graves de los ttulos de tierras nativas, las amenazas a las fuentes de agua y la profanacin de cementerios como razones para que los bancos participantes en el consorcio no financien este proyecto.

Las organizaciones firmantes de la carta, entre las que se encuentra Ecologistas en Accin, instan a los bancos involucrados en la financiacin del oleoducto Dakota Access a paralizar el desembolso de nuevos prstamos y a exigir a Energy Transfer Partners, la promotora del proyecto, la paralizacin total de las obras hasta que los problemas puestos sobre la mesa por la tribu sioux de Standing Rock sean resueltos de forma satisfactoria.

De los 17 bancos contactados, 8, entre los que se encuentra el BBVA, no han respondido a la carta. Los que han respondido se limitan a tomar nota o a alegar que las polticas de confidencialidad aceptadas en la operacin les impiden discutir aspectos de esta. Meras formalidades para no asumir sus responsabilidades.

Las respuestas (o el silencio administrativo) de los bancos a la referida carta muestran la nula voluntad que tienen estas entidades financieras transnacionales de cumplir los compromisos que adquirieron con la firma de los Principios de Ecuador y la ineficacia de los mecanismos basados en la responsabilidad social corporativa para proteger los derechos humanos de la actividad de las empresas transnacionales. Estos mecanismos, que son utilizados por las corporaciones para mejorar su imagen pblica, se caracterizan por su carcter voluntario y por no ser exigibles jurdicamente, y no sirven para garantizar el respeto a los derechos de las comunidades afectadas por proyectos como Dakota Acces Pipeline.

Yago Martnez lvarez, Ecologistas en Accin

