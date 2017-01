Frustrada obsesin por asesinar a Fidel

En 41 aos, los organismos de seguridad cubanos conocieron y desmantelaron 634 complots homicidas contra Fidel Castro, en diferentes estadios de elaboracin, sin contar los que pudieran no haber sido descubiertos, un record que ningn otro lder mundial ha alcanzado en la historia de la Humanidad. De ellos, 60 estaban ejecutivamente dirigidos por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y 10 contaban con participacin del crimen organizado estadounidense.La informacin -rigurosamente verdica- ha sido aportada por el ex General de los servicios de inteligencia cubanos retirado en 1996 Fabin Escalante Font, en un artculo con su firma divulgado en al sitio CUBADEBATE con ttulo de La obsesin yanqui por matar a Fidel. Escalante investig a tal efecto los archivos de la Seguridad del Estado de Cuba, los procesos penales incoados a los autores y a los juzgados por los Tribunales, as como documentos diversos desclasificados en Estados Unidos.Venenos sofisticados, dardos mortales, fusiles para cazar elefantes, armas modernsimas, y otros artilugios fueron diseados, preparados, o utilizados, entre otros, por los frustrados asesinos para concretar tales macabros planes.Pero, no slo trataron de asesinar fsicamente a Fidel Castro sino tambin moral e intelectualmente, afectar su imagen y desacreditar sus ideas. Para ello utilizaron, entre otros medios, polvos con drogas que afectaran sus sentidos, campaas mediticas para denigrar su pensamiento y ejecutoria. Toda la creatividad y el podero tecnolgico y cientfico de la superpotencia fueron puestos a disposicin de ese objetivo.Pelculas, documentales, historietas infantiles, conferencias en Universidades de todas las latitudes, lanzamiento de cientos de falsos rumores sobre su muerte para promover inestabilidad, campaas radiales y televisivas, en fin, lo posible y lo imposible fue realizado con abultados presupuestos. Pero fracasaron una y otra vez; la imagen y el pensamiento del lder cubano se hicieron cada vez ms fuertes en los pueblos de Amrica Latina y el resto del tercer mundo.En estos das, a propsito de su desaparicin fsica dice el General Escalante ha sido la personalidad, impronta y legado de Fidel Castro, la huella dejada en sus contemporneos, el ejemplo de tenacidad, disciplina, valenta, solidaridad, optimismo y su visin de futuro lo que ms se ha hecho resaltar al recordar los numerosos planes, complots y conspiraciones que urdi Washington durante ms de medio siglo para asesinarlo.Son muchas las personas en todo el mundo que se preguntan el motivo de esta formidable obsesin criminal en un poderoso gobierno la nica superpotencia mundial actual- por eliminar, asesinar y sepultar las ideas de un hombre que, encabezando un pequeo pas empeado en ejercer su soberana y alcanzar niveles superiores de vida para sus compatriotas, jams le agredi.Escalante considera que las razones para este odio visceral habra que buscarlas en la ejecutoria de la Revolucin cubana a solo 90 millas y a que Washington no estaba preparado para ceder en un desafo que eventualmente podra conducir a la prdida de Amrica Latina como su patio trasero.Durante aos, el control de Cuba por Estados Unidos se ejerci con la complicidad de gobiernos corruptos en la Isla que mantena aquel paraso para sus inversiones y su ocio, mientras, segn sus proyectos, la isla se converta en al Las Vegas del Caribe.El primer da de enero de 1959 se encontraron que en aquella apacible y hasta entonces buclica Isla del Caribe, se haba desencadenado, tras ms de 25 meses de lucha armada en las sierras y llanos, una verdadera Revolucin, que muy pronto transformara el status quo existente, llevando a cabo un programa de transformaciones sociales, polticas y econmicas sin precedentes en el continente americano.El 6 de agosto de 1960 Fidel Castro proclam al mundo, la nacionalizacin de todas las empresas norteamericanas y la finalizacin de sus operaciones en Cuba. En septiembre de ese ao, aprovechando una visita del lder cubano a la ONU en Nueva York, la CIA contrat a la Mafia para asesinarlo. Comenz as la cacera que se prolongara infructuosamente por medio siglo. La Revolucin continuara profundizndose, meses despus proclam su carcter socialista y la cacera continu.Sin embargo, fracasaron una y otra vez sus tramas criminales contra la vida del lder de la revolucin cubana.No pudieron eliminarlo fsicamente, muri cuando y como l quiso, despus de una larga y provechosa vida al servicio de su pueblo y de la Humanidad. Fidel estar por siempre en nuestro corazn, nuestro pensamiento y nuestro actuar -concluye el ex General Fabin Escalante.Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress. com/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.