Morales repite su libreto

Contra todos los argumentos que plantearon diferentes reas de trabajo de la ONU y de la OEA para exigir al Gobierno argentino que libere a la dirigente social Milagro Sala por considerar que su detencin es arbitraria y violatoria de los derechos humanos, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, volvi a justificar su prisin preventiva, a quien acus de corrupta y de tener experiencia en amenazar personas. Como es habitual en su discurso, vincul a la dirigente social y a su organizacin con el Frente para la Victoria, al apuntar que detrs de esta trama cae un modelo de corrupcin, por eso el Frente para la Victoria est detrs y opin que Cristina (Fernndez de Kirchner) tambin tendra que estar presa.

Hace ms de dos meses que el grupo de trabajo sobre la detencin arbitraria de Naciones Unidas determin, en base a una denuncia que elevaron organismos de derechos humanos nacionales, que Milagro Sala debe ser puesta en libertad ya que su detencin no est debidamente justificada y genera una violacin a los derechos humanos de la dirigente. Tras esa resolucin, que el gobierno nacional decidi no acatar, llegaron otras del mismo organismo y de otros, como la OEA y su corte interamericana. No obstante, Morales contina planteando la situacin de Sala en clave de enfrentamiento y en tono de liberacin de la provincia que gobierna desde diciembre de 2015. No dbamos ms con la violencia, con las amenazas y con todo lo que se robaron, gozamos de la paz que vamos a cuidar y defender, manifest sin ofrecer argumentos.

De todos modos, el libreto de la construccin de paz con el que viene esquivando las crticas que por mantener presa a Sala recibi su gestin y el gobierno nacional de organizaciones argentinas y de organismos internacionales qued a un lado al ser entrevistado ayer por Radio Mitre. Milagro Sala se rob todo. Est en prisin por la causa de los 29 millones de pesos, por una causa de corrupcin, no est presa por el acampe, opin el gobernador jujeo quien comenz a levantar temperatura a medida que avanzaba la charla. Morales hizo referencia a la sentencia que la semana pasada proscribi a Sala y la conden a tres aos de prisin en suspenso por considerarla instigadora de un escrache del que fue vctima aos atrs. La sentencia de la semana pasada confirma que la matriz no slo era de corrupcin, sino tambin de violencia y amenazas. Si hay un caso en la Argentina donde est bien planteada la prisin preventiva, es el caso de Milagro Sala, seal.

El gobernador tom por probadas las acusaciones que recaen sobre Sala y otros miembros de la Tupac y afirm que se robaron los fondos de 1835 viviendas y hay ms 500 viviendas que estn a medio construir. Esto est en una mega causa por la que ya ha sido imputado y llamado a declarar (el ex secretario de Obras Pblicas) Jos Lpez y que tambin va a tener como involucrado a (el ex ministro de Planificacin Federal) Julio De Vido. De all, salt directo al Frente para la Victoria y a la ex presidenta Cristina Fernndez. Detrs de esta trama cae todo un modelo de corrupcin, por eso el Frente para la Victoria est detrs. Tambin es un tema que puede tocar a Cristina, que desde mi punto de vista tendra que estar presa, dispar.

Luego asegur que el presidente Mauricio Macri conoce lo que ha ocurrido en el pas y particularmente con la matriz de corrupcin, cuando lo consultaron sobre su dialoga con el primer mandatario acerca de la situacin de Sala. Continu con evasivas: Jujuy es la punta del iceberg de una matriz de corrupcin con un componente de violencia extrema. Ac est funcionando el Poder Judicial independientemente, estn dadas las garantas.

Sobre el contenido de las resoluciones y advertencias que la ONU y la OEA realizaron al Gobierno nacional sobre el carcter arbitrario del encierro de Sala y la necesidad de liberarla para que el pas no incurra en violaciones a normativas regionales de rango constitucional fronteras adentro, Morales tampoco dio crdito. Les falta informacin, espet.

Al secretario general de la OEA, Luis Almagro, volvi a acusarlo de kirchnerismo explcito y de dar opiniones escuchando una sola campana. A la Corte Interamericana de Derechos Humanos la atac por su integrante argentino, el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni: Los organismos internacionales tienen que intervenir pero no en trminos de opinin. Contrario a lo que plantean los procedimientos a nivel internacional, Morales sigue encaprichado en no obedecer a las exigencias basadas en derechos humanos universales. Las decisiones de la OEA se aceptan, si la CIDH resuelve una cautelar y dice que tal persona tiene que quedar libre, concluy el mandatario.

