Vivir en Cuba

"Yo quiero seguir jugando a lo perdido,

Yo quiero ser a la zurda ms que diestro."

Silvio





Los cubanos somos de ir a los extremos. En los 80s le tiraban huevos a quienes se iban de Cuba y ahora resulta que se mira como locos a quienes explcitamente manifiestan querer vivir aqu. A modo de esos ejercicios que hacemos cuando termina un ao y comienza otro, listo aqu las razones de por qu lo hago yo.

Vivo en Cuba porque aqu est mi familia, una familia grande y unida, que se rene todos los domingos y busca el mnimo pretexto para estar juntos, que disfruta como nada las alegras de los otros y "se cierra" cuando alguno enfrenta dificultades.

Mi familia es un universo propio que contagia y da muchas fuerzas. No es perfecta ni homognea, pero ha aprendido que ninguna diferencia importa ms que vivir en armona. Y no s si por eso o al revs, ahora mismo padres, hijos, parejas, nietos, estamos todos aqu.

Vivo en Cuba porque aqu est la mayor parte de mis amigos, seres extraordinarios que saben ser felices con muy poco, que no tienen mayor alegra que vernos para compartir xitos y flaquezas, y cuyas vidas admirables me hacen sentir vergenza cada vez que vacilo. La aoranza por los que se han ido hace valorar ms lo que es tenerlos a menos de una llamada telefnica.

Vivo en Cuba porque sigo creyendo que ese ambiente familiar y fraternal, este pas y su gente (con todas las faltas que tenemos) es un lugar fabuloso para que crezcan mis hijos. Este es, ante todo, su pas: amargo en la realidad, pero bello en su espiritualidad. Aqu estn sus primos y los hijos de los amigos, una familia de pequeos increblemente importante para ellos.

Vivo en Cuba porque aun puedo trabajar en algo que me gusta y cercano a personas cuyos quijotescos esfuerzos por sacar las cosas adelante establecen compromisos que uno no puede eludir, aunque el salario no alcance y haya que apelar a otras fuentes de ingresos personales.

Vivo en Cuba por el optimismo que me trasmiten mis alumnos y la responsabilidad que siento al impartirles un par de semestres en su carrera, representantes de una generacin asediada por escaseces, falta de referentes, desinformacin y consumo banal, pero portadora de valores propios, que no ofrece ms porque hemos querido convocarla con las armas de ayer.

Vivo en Cuba porque sigo creyendo que tenemos potencial como ningn otro pas para construir una alternativa socialista: la calidad humana de la gente, el compromiso de nuestros intelectuales, la politizacin de la vida, la tradicin de lucha. Si Cuba derrocha su oportunidad, sera uno de los mayores desperdicios de la historia.

Muchos se han cansado (es su derecho) y pareciera que cierta tozudez y estrechez de miras burocrtica quiere que se cansen ms. Pero, cul sera la suerte de las revoluciones si no hubiera quienes persisten en las condiciones ms adversas?

Aqu estn, persistiendo contra todo demonio, mis mejores profesores universitarios, reconocidos intelectuales, campeones olmpicos, valiosos mdicos, cientficos, maestros, militares, obreros. Algunos con mucho menos de lo que podran y otros sobreviviendo a duras penas. Si ellos estn aqu, no creo que tenga fuerzas para no estar yo.

Vivo en Cuba, precisamente, porque no podemos dejarle el camino llano a quienes quieren subvertir un proyecto de pas que tanto ha costado y que an tiene mucho que hacer por "los de abajo"; ni a burcratas acomodados, ni a mercaderes camuflados, ni a anexionistas o apologistas de sistemas fallidos. Para los que creen necesario darla, la pelea es aqu y ahora, ms que nunca.

Por eso vivo en Cuba. Son mis razones, no tienen que ser las de otros. No s cuntas me sigan acompaando y por cuanto tiempo, pero siento que algunas seguirn siendo demasiado poderosas.

Blog del autor: http://amanoysinpermio. blogspot.com/2017/01/vivir-en- cuba.html

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.