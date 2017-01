Prlogo del libro de Joxe Elorrieta "Una mirada sindical contracorriente. Clase, territorio y nuevas alianzas"

Proceso independentista, desde el soberanismo social

Es un gran placer asistir a la edicin del libro de un amigo. Si este, adems de un apasionado del sindicalismo, ha sido tu secretario general, al placer se le une un enorme orgullo, el orgullo de sentirte parte de una organizacin cuyos militantes nunca dejan de serlo. Y si eres, como es mi caso, responsable de la fundacin de ELA que trabaja por que las aspiraciones y las esperanzas del sindicalismo alcancen el eco que necesitan y merecen, entonces te embarga una profunda satisfaccin. La satisfaccin de que un pensamiento slido tome la plaza en tiempos ms bien lquidos para el sindicalismo, para la izquierda e, incluso, para nuestras aspiraciones nacionales.

Si tuviese que sintetizar en una sola frase el contenido de este libro dira que se trata de una lectura crtica de lo que ha sido la evolucin del sindicalismo occidental desde la segunda guerra mundial hasta nuestros das, para identificar posteriormente las oportunidades que se abren y las amenazas que se ciernen para una expresin sindical singular, la de ELA, y por extensin, para una eventual articulacin social, sindical y poltica por la soberana nacional vasca.

Durante los ltimos aos, los posteriores a la publicacin de su tesis doctoral, Joxe se ha sumergido en la lectura de una inmensa y recentsima bibliografa sobre toda suerte de debates econmicos, polticos y, como no, sindicales. De esa basta lectura ha extrado lo que considera que es la esencia que una nueva generacin de militantes sindicales debe ineludiblemente conocer para enfocar adecuadamente la actual fase del capitalismo y uno de sus propsitos principales: la desactivacin del sindicalismo.

En los primeros captulos de este trabajo, Joxe elabora una fundamentacin inapelable de la tesis de Bourdieu para quien el neoliberalismo es un programa de destruccin metdica de los colectivos, aplicada a la historia reciente del movimiento sindical. Me han impresionado las derivadas de la Guerra Fra en el desarrollo del sindicalismo occidental, y en concreto del europeo, que el libro expone magistralmente, as como las grietas, fundamentalmente de gnero y ambientales, que la poca fordista (otrora considerada de "oro" para al sindicalismo) no slo no abord sino incluso contribuy a incrementar.

Con todo, mirando a nuestro pas, ser el cuarto captulo, a buen seguro, el qu ms debate provoque. Incorpora un anlisis riguroso de las dos principales estrategias nacionalistas en liza, lideradas por las dos familias ms importantes del abertzalismo poltico: por un lado, la que haciendo suyo lo ms sustantivo del programa neoliberal busca un acomodo pactado para que Euskal Herria se constituya como un subsistema indiferenciado en el estado y, por otro, la empecinada en mantener la hiptesis de un acuerdo nacional interclasista (la histrica referencia a Maltzaga) que blindara en el corto o medio plazo el derecho a la autodeterminacin. El autor, lgicamente, rechaza ambas hiptesis, para defender un proceso independentista sostenido por un soberanismo social, por una articulacin social y poltica que haga del modelo de sociedad el vector principal para concitar las adhesiones mayoritarias necesarias para arrancar la soberana a los estados.

Elorrieta reivindica el sindicalismo de ELA, y por extensin al conjunto del sindicalismo abertzale, como un instrumento diferencial y til para poder abordar ese proceso. Su amplia implantacin y legitimidad electoral, su modelo de contrapoder y de rechazo al dilogo social, y el hecho de que incorpore como elementos sustanciales de su proyecto la reivindicacin nacional y la alianza social, constituyen para l una singularidad que un proyecto soberanista que se pretenda ganador no puede de ninguna manera despreciar.

Tras la celebracin del XII Congreso de ELA en 2008, un investigador francs del hecho sindical terminaba una resea de ese evento preguntndose en una revista especializada sobre si nuestro sindicato era una expresin demasiado pequea para ser tenida en cuenta o si, por el contrario, constitua, en su escala, una experiencia singular de renovacin sindical sobre la cual el sindicalismo internacional debera interesarse. Al terminar la lectura de este libro pensaba que estas pginas son una respuesta meditada, fundamentada y apasionada a la pregunta de nuestro amigo Christian Dufour.

Este libro traer cola. No me cabe ninguna duda. Ojala contribuya a un debate estratgico de calado, como el que necesita nuestro pas, en este momento de crisis social, medioambiental, poltica...

Como responsable de la Fundacin Manu Robles-Arangiz, quiero agradecer a la editorial Icaria la edicin de este trabajo. Su concurso y buen hacer permitir que este libro llegue a espacios a los que nuestra organizacin, por s sola, no podra llegar de ninguna manera.

Y a Joxe solo me queda pedirle y que Gotzone me perdone que siga trabajando, leyendo y poniendo el fruto de sus pesquisas a disposicin de esta generacin de militantes que, como las anteriores y seguramente las futuras, nunca dedicarn suficiente tiempo a la reflexin sobre su praxis, a esa lectura reposada que es del todo necesaria para una militancia lcida.

Xabi Anza. Responsable de Formacin de ELA. Presidente de la Fundacin Manu Robles-Arangiz

