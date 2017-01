Mal hecho!

El Telgrafo

Me refiero a la situacin de enfrentamiento de parte del Gobierno con el pueblo shuar. Se entiende que la muerte del polica por presuntos indgenas shuaras debe ser juzgada y penada. El Presidente debe velar por la unidad nacional. Pero, por una parte, por qu el Gobierno no exige a las nacionalidades juzgar a los responsables de dicha muerte? Por otra, la unidad nacional ha de lograrse mediante el justo equilibrio entre la soberana de la nacin y la autonoma de las nacionalidades indgenas. Lastimosamente bien poco se ha hecho a este nivel. De all los problemas actuales que se han vuelto dolor nacional y escndalo internacional.La colonizacin de la Amazona no cesa ni ha cesado; ms bien parece peor que antes. Los indgenas amaznicos resistieron las colonizaciones inca y espaola. Solo la colonizacin ecuatoriana est logrando doblegarlos.En Ecuador seguimos asistiendo a la extincin progresiva de los pueblos amaznicos. Comenz hace 50 aos con la maldicin del petrleo que ahora aumenta con la maldicin del extractivismo minero.Una sociedad y un gobierno se juzgan sobre su atencin a los ms necesitados. Claro que el Gobierno actual en 10 aos ha hecho mucho por los pobres, como ningn otro en 100 aos. Pero con los indgenas es el gran fracaso y duele demasiado escuchar calificativos como terroristas, paramilitares, delincuentes, asesinos, salvajes, trminos denigrantes para los acusados y vergonzosos para los que los pronuncian. A nivel internacional, actualmente los nicos que proponen un proyecto alternativo de sociedad son los indgenas de Abya Yala con su cosmovisin del Bien Vivir. Hace ocho aos se incluy esta propuesta del Bien Vivir en la Constitucin ecuatoriana con las palabras dignificadoras de plurinacionalidad y multiculturalidad. Qu triste desencuentro con las nacionalidades indgenas que la llaman con razn la dcada perdida, para ellos. Si hay un grupo social que se mereca atencin preferencial eran los indgenas porque siguen siendo, en su conjunto, los ms pobres del pas.Los indgenas tienen todava grandes secretos de sabidura ancestral que revelarnos. Para muestra, unos ejemplos. Su dominio de la energa mediante las plantas medicinales nos deja admirados y silenciosos. Un chamn deca: Claro que revelamos algunas propiedades de las plantas de la Amazona pero falta mucho ms por comunicar. Cmo nos van a comunicar su sabidura, si los tratamos como enemigos! Si hablamos de sus conocimientos a nivel mental y espiritual, tambin nos quedamos de lo ms cortos. Hacemos un viaje de 72 horas para comunicarnos y comulgar con el mundo de Dios y de los espritus. Hay que preguntarse quines son, quines somos los ignorantes, los analfabetos y los ridculosAl comienzo de un ao nuevo pidamos perdn por nuestra ignorancia vergonzosa y solidaricmonos con los indgenas ms atropellados. Hagamos votos y presiones para que el nuevo gobierno corrija a partir de ellos nuestras falencias con ellos.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/mal-hecho