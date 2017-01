Gua para escoger candidato presidencial

Arranca oficialmente la campaa presidencial del Ecuador y segn diferentes encuestas, los indecisos estamos entre el treinta y seis y el cincuenta por ciento. Es difcil escoger entre la pobre oferta de candidatos del pas tal vez el nico parmetro para decidir a quin darle el voto es encontrar uno que est dispuesto a matar a su padre. Hablo de paternidades polticas y el asesinato que invoco es metafrico. Se trata de negar a los mentores institucionales y polticos, como neg, por ejemplo, Juan Manuel Santos a lvaro Uribe. Todos los aspirantes a la presidencia ecuatoriana tienen una institucin que los ata y que condicionara su posible gobierno.Lo ms grave que tienen todos los candidatos es su pasado. Hasta ahora, ninguno parece estar dispuesto a renunciar a esas ataduras. Lenn Moreno quiere ganar con la la popularidad que le queda al gobierno: un voto duro de un 38%, segn el presidente Correa, aunque otros reportes cifran ese porcentaje en menores nmeros. Habla poco, seguramente no aceptar ninguna invitacin a debatir y esperar que la divisin de la oposicin lo ponga en Carondelet. La figura con la que Moreno debe romper es, por supuesto, el presidente Rafael Correa. Si Moreno quiere dejar de perder votos y evitar una segunda vuelta, tiene que hacerlo. Por supuesto, en una campaa tan delicada como la que arranca debe ser una separacin calculada con suma precisin una oferta sincera de ser diferente sin llegar a alienar a los votantes cautivos que tiene el Presidente. Moreno sabe esto y lo ha intentado en ms de una ocasin, pero siempre termina repelado por el establishment corresta. Cuando critic las escuelas del milenio elefantes blancos las llam el Presidente dijo que algn demagogo llegara a ofrecer escuelas ms pequeas. No es algo nuevo: ya en 2012 Moreno peda ante la Asamblea del Ecuador, que regresen los militantes extraviados de la Revolucin Ciudadana. Al presidente Correa, ese pedido no le gust: en los traidores s se puede confiar ya que nunca cambian, le contest. Cuando se inscribi la candidatura Moreno-Glas, Correa advirti y desech cualquier intento de alejarse de l para ganar. Si Moreno no nos convence de que puede negar a su padre poltico y no gobernar a su sombra cuya proyeccin ms clara se llama Jorge Glas, no va a ganar votos.Guillermo Lasso es otro candidato con fuertes vnculos que debe romper. A diferencia de Glas, Lasso tiene dos madres: la banca y la Iglesia. En el primer caso podran haber fuertes conflictos de inters: Lasso an tiene vnculos con el Banco de Guayaquil (ms all de su formal separacin para correr a la presidencia en 2012). Si Lasso no logra demostrarnos que puede ser un Presidente sin condescendencias con la industria que estuvo en el centro de la mayor crisis financiera, social y poltica del Ecuador el feriado bancario de finales del siglo veinte no es posible votar por l. No olvidemos que Lasso celebr en 1994 la desregulacin de la banca. El periodista Hernn Ramos (hoy encargado de la direccin del diario estatal El Telgrafo, valga la puntualizacin) citaba en una columna de la revista Amrica Economa, hace cinco aos, un texto del ahora candidato presidencial por CREO titulado La Banca crece en eficiencia: El proceso de estabilizacin de la economa ecuatoriana, caracterizado por el incremento de la reserva monetaria internacional, la reduccin de la inflacin, la renegociacin de la deuda externa, la promulgacin de dos nuevas leyes importantes, la de Instituciones del Sistema Financiero y la de Mercado de Valores, el proceso de desregulacin especialmente en lo que se refiere a las tasas de inters y la reduccin del encaje bancario han creado un entorno adecuado para producir el incremento de la eficiencia del sistema bancario ecuatoriano durante 1994″. Unos meses despus, caera el primer banco que el Estado ecuatoriano salvara el Continental y que supondra el inicio de una espiral decadente que tuvo su punto ms trgico en el gobierno de Jamil Mahuad, donde Lasso fue funcionario y Superministro de Economa. La otra madre de Lasso es la iglesia Catlica. Es probable que para Lasso sea ms difcil romper con ella que con la banca, y esto significa un serio problema de Salud Pblica: Lasso ha dicho que l no cree en el condn (o en cualquier mtodo anticonceptivo artificial) como si la prevencin, la planificacin familiar, el embarazo adolescente fuese una cuestin de creencias. Si los periodistas que lo entrevistan fuesen ms incisivos, no lo dejaran escaparse con la falacia de que el problema de los ecuatorianos es el empleo, no el condn. Es una falsa equivalencia que parece ser suficiente para complacer a cierta prensa.El padre de la candidata socialcristiana, Cynthia Viteri, es Jaime Nebot y todo lo que representa. Al igual que los dos candidatos anteriores, Viteri no ha dado ninguna muestra de querer romper con su padre poltico (que parece estar jugando a que Alianza Pas siga en el poder). Ella suele ser desafiante en la Asamblea, pero cuando se sienta al lado del Alcalde de Guayaquil parece perder toda ferocidad. Incluso permiti que Nebot diga que ella era el hombre. Tampoco parece haberse desmarcado de la postura ultraconservadora de su partido y su mentor en temas como el respeto a los derechos humanos desde la prohibicin y combate a la tortura hasta que las mujeres podamos decidir libremente, sin coaccin ni peligros de persecucin, sobre nuestro cuerpo. Para quienes vemos con pena cmo el Ecuador sigue siendo un pas misgino, donde el machismo se niega, su cuestionamiento se ridiculiza (cuando lo sealamos nos dicen desde feminazis, histricas hasta el clsico local malculeadas) y hay que hacer explicaciones de Perogrullo, que Viteri, la nica candidata presidencial mujer sea incapaz de renunciar a su padre, y parezca ms bien temerle con un enfermizo temor reverencial, es realmente triste. Todo se agrava con la incapacidad de Viteri de tolerar el disenso, de no responder a los cuestionamientos sobre temas que le ataen como una mujer ms. Lolo Mio le escribi una contundente carta sobre los temas que aqu menciono pero la candidata del Partido Socialcristiano parece no tener tiempo, ni inters en contestarla. Ser porque son todos temas que precisaran que Viteri desafiase la autoridad paternal de Jaime Nebot?Paco Moncayo, que va en cuarto lugar y parece escalar poco a poco puestos, tiene un padre armado. Un padre armado, violento y peligroso al que l sigue reverenciando. Ese padre es un monstruo de tres cabezas y vigila al Ecuador por aire, mar y tierra. El padre de Moncayo es militar como l, por supuesto: Las Fuerzas Armadas del Ecuador. Una institucin que en pleno siglo veintiuno no termina de reconocer a plenitud su subordinacin al poder civil. El alto mando militar ecuatoriano fue a una audiencia judicial, vestido de uniforme, como si de un acto de representacin institucional se tratase, a respaldar a exmilitares acusados de torturas y otras violaciones de Derechos. En ese momento Moncayo no dijo nada, y hoy permanece en silencio en ese tema. Lo peor es que se supone que Moncayo es el candidato del partido socialdemcrata por excelencia en el Ecuador, pero a ratos sus posturas parecen ms cercanas a las de la derecha ms recalcitrante, como se lo dice Juan Pablo Morales en esta carta abierta. Ya lo escrib antes: en la locura anticorresta, cierta oposicin ve con buenos ojos la peligrossima idea de que las Fuerzas Armadas deberan resistir (o, peor, enfrentar) al gobierno de Rafael Correa. Paco Moncayo parece estar de acuerdo con esa premisa otro candidato que no quiere renunciar a su padre.Los dems candidatos sufren de la misma tara. Washington Pesntez fue un fiscal general que estuvo a punto de ser enjuiciado polticamente. Lo acusaban de irregularidades en concursos de mritos para cubrir plazas de fiscales, de retener un vehculo que luego comprara un primo de su esposa. La fiscal provincial de la provincia de El Oro, Lucy Blacio, dijo que tuvo que renunciar de su cargo por presiones de Pesntez para favorecer a la empresa peruana Alicorp, acusada de un delito aduanero. Su paso como Fiscal es la sombra ms grande que tiene encima. Dalo Bucaram es tal vez el nico candidato que ha comprendido que tiene que separarse de la figura de su padre en el caso ms literal de todos pero ese distanciamiento parece simplemente cosmtico. Como si solo fuese una estrategia de campaa y no una conviccin real habla como un poltico de la generacin de su padre, el expresidente Abdal Bucaram. Dalo ve que la distancia es electoralmente necesaria, pero no logra disimular que es apenas eso: un recurso de campaa. Al final del tren electoral van Patricio Zuquilanda, un hombre que cuando habla de Lucio Gutirrez parece hablar de un martir, e Ivn Espinel, un exfuncionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que nadie entiende muy bien qu hace corriendo por la Presidencia. Zuquilanda, embajador en el gobierno de Sociedad Patritica, tiene sobre l a la figura de Gutirrez y su familia una poca de nepotismo y rectificaciones atropelladas que terminaron en el descabezamiento de la Corte Suprema de Justicia, la instauracin de la tristemente clebre Pichi Corte, y en la huida de Gutirrez en un helicptero. Espinel, por su parte, tiene la misma sombra que Moreno sobre l: la figura de Rafael Correa y su administracin, aunque a diferencia del candidato principal del corresmo su intencin de votos es nfima.Tenemos cerca de cuarenta y cinco das para ver cmo los candidatos se mueven frente a las herencias polticas e institucionales que arrastran. Veremos desde hoy cuntos estn decididos a cortar con las relaciones que ms podran comprometerlos si llegasen a reemplazar a Rafael Correa. Ser difcil pensar en el futuro del pas si los candidatos no logran soltar las amarras que los mantienen atados al pasado. Es algo grave porque en una eleccin tan decisiva como la del 17 de febrero, el nulo y peor el voto en blanco no pueden ser una opcin: no en la coyuntura en la que vivimos. Ojal los candidatos lo vean, lo entiendan y rompan con los eslabones que los unen a la parte ms dbil de su pasado. En caso contrario nos veremos otra vez avocados a tener que elegir el mal menor.Fuente: http://elecciones2017.gkillcity.com/2017/01/03/matar-al-padre/