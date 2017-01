Comit Digna Ochoa repudia el gasolinazo que provocar una mayor crisis econmica y miseria al pueblo de Mxico

El ao 2017 inici con una nueva afrenta al pueblo de Mxico, el gobierno de Enrique Pea Nieto decret un aumento a la gasolina, lo que con toda razn ha generado un repudio generalizado en todo el territorio nacional que se ha traducido en movilizaciones y protestas. Este Comit de Derechos Humanos de Base de Chiapas (Comit Digna Ochoa) se solidariza y considera justo y necesario que el pueblo exprese y manifieste su repudio a un gobierno insensible y corrupto que insiste en pasar la factura al pueblo, mientras una minora corrupta y rapaz y su entorno de amigos se hacen millonarios saqueando los recursos que corresponden al pueblo mexicano.

Ante esta nueva ofensa al pueblo de Mxico, este Comit Digna Ochoa condena y repudia el ya llamado gasolinazo, y manifiesta que este aumento desmedido en los precios de la gasolina que ha desencadenado mayor inflacin y un aumento en todos los productos de primera necesidad y de transporte, son una consecuencia directa de las llamadas reformas energtica y hacendaria, ya que el gobierno ha aumentado el precio de la gasolina para beneficiar a las empresas privadas y extranjeras que ya expenden y expendern gasolina en Mxico, as como para obtener recursos adicionales va impuestos para suplir la falta de recursos que se obtenan del petrleo que ha sido entregado a empresas privadas y extranjeras.

El gobierno de Enrique Pea Nieto en un mensaje a la nacin al medioda con todo cinismo se atrevi a desear un feliz ao nuevo a los mexicanos y pretendi justificar que el aumento de la gasolina es una medida inevitable sujeta al aumento del precio del petrleo y para mantener la estabilidad econmica y que no hacerlo traera mayores costos, mintiendo al decir que no es consecuencia de la reforma energtica, hacendaria y por nuevos impuestos a la gasolina. Le cuestionamos al gobierno de Enrique Pea Nieto y exigimos respuesta para que clarifique y no siga con sus peroratas que nada dicen: cules seran esos costos mayores a los que se refiere?, por qu miente cundo el mismo sector empresarial ha expresado que el aumento en la gasolina se debe al aumento y a nuevos impuestos? Ya olvid sus promesas de que con la reforma energtica cesaran los aumentos de la gasolina y el diesel?

El gobierno de Enrique Pea Nieto miente cuando expresa que es una medida motivada por factores externos que se tuvo que tomar por el aumento del precio mundial del petrleo y gasolina, y que es la mano del mercado internacional la que determina los precios, si fuera de esta manera por qu entonces no bajaron los precios de la gasolina cundo se vinieron abajo los precios del petrleo?, por qu la gasolina de PEMEX se vende a un precio de ganga en los Estados Unidos? En realidad el gobierno de Enrique Pea Nieto se empea en mantener las recetas neoliberales de ajuste estructural que paga el pueblo, cuando la realidad y el mismo triunfo de Trump y el Brexit han marcado la muerte del neoliberalismo y sus recetas que han sumido en la miseria y hambre al pueblo mexicano.

En Chiapas, Manuel Velasco Coello se burla del pueblo al expresar un supuesto rechazo al gasolinazo y al sealar que no los aumentos no se aplicarn en Chiapas, y como una muestra de lo que su gobierno representa inici el ao despidiendo a miles de burcratas de sus puestos de trabajo; no olvidamos que su gobierno y el congreso de Chiapas fueron los primeros en respaldar y aprobar la reforma energtica que han entregado los recursos de nuestro pueblo a empresarios extranjeros y un grupo de amigos de Enrique Pea Nieto y gobernadores.