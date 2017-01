Como no hubo cocteles ni canaps, regaan a funcionarios de la ONU

FIPU

La rapia meditica inici 2017 despedazando a los observadores de la ONU que pasaron el 31 de diciembre en un campamento de las FARC. Nada mejor para los medios que empezar el ao con un escndalo. O inventarlo, de ser necesario, para alimentar el rating con estupideces que se reproducen por ausencia de debates serios.El escndalo fue elaborado despus de conocerse el video donde dos de los observadores de la Misin de la ONU en Colombia se ven alegres bailando con guerrilleras de las FARC, en una celebracin de fin de ao que incluy una cena con cerdo, gallinas, buuelos, dulces y chocolates, as como baile al son de msica tropical colombiana, anota la agencia EFE.Para planificar el escndalo se emplearon recursos ya conocidos: descartar videos que generan opinin favorable y escoger uno o dos que pueden terminar en controversia; luego sumar la intriga periodstica fabricada en salas de redaccin de canales como RCN; y por ltimo aadir testimonios de idelogos de derecha, o de un partido de ultraderecha que, en este caso, no puede ser otro que el Centro Democrtico.Y listo. As la opinin pblica queda a merced de la pcima meditica que fabrica un escenario donde no existen garantas para el proceso de paz con las FARC, porque todo es quirrgicamente moldeado para que la ONU aparezca como una organizacin no neutral por bailar, comer cerdo y, quizs no me consta, realizar algunos brindis en un campamento de las FARC el 31 de diciembre.Acto seguido, fiel a sus protocolos, la ONU descalifica y anuncia que tomar medidas contra los observadores involucrados en el festejo decembrino, afirmando que su comportamiento es inapropiado y no refleja los valores de profesionalismo e imparcialidad de la Misin de la ONU en Colombia.Leer tambin: Lo que no dijo el informe sobre violacin del cese al fuego Por fortuna, hasta el momento no se publican fotos o videos de directivos de la ONU compartiendo algn coctel o canap con funcionarios del Gobierno porque, imaginamos, tambin se pronunciaran con el mismo tono, calificando de inapropiado un comportamiento que tampoco reflejara la imparcialidad del organismo.No es difcil establecer, entonces, que aquel elixir sagrado llamado imparcialidad, que se oculta en alguna montaa descubierta por Indiana Jones, no aplica de igual manera para las FARC en Colombia, pas donde los medios de comunicacin cubren el conflicto descalificando a la guerrilla y enalteciendo al Gobierno como nico actor vlido.Se acerca el fin de la guerra. Y ahora la vida poltica de las FARC requiere de garantas que van ms all de salvaguardar la vida de los excombatientes dentro de la creciente ola de asesinatos de lderes sociales en Colombia. La guerra sucia comprende otros escenarios tecnificados por los medios de comunicacin que evolucionaron conforme se prolongaba la guerra.En ese otro escenario de la guerra contra las FARC todo se vale: hoy son los funcionarios de la ONU bailando en un campamento guerrillero, ayer lo fueron los tenis de Timochenko, maana ser cualquier cuestionamiento a la sinrazn que da su voto negativo a la paz.Fuente original: FIPU