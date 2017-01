Los secuestros constituyen un gran negocio en Bagdad

Manifestantes sosteniendo el retrato de la periodista iraqu Afrah Shawqi durante una concentracin para pedir su liberacin, Bagdad, 30 de diciembre de 2016 (AFP)

Mientras gran parte de Iraq celebraba el fin de ao, Nibras, la hermana menor de la secuestrada periodista independiente iraqu Afrah Shawqi, trataba desesperadamente de conseguir alguna informacin sobre su paradero.

Afrah, madre de dos muchachos, fue secuestrada en su hogar, situado al sur de Bagdad, por un grupo de entre ocho y quince pistoleros a ltimas horas de la tarde del 26 de diciembre. Los secuestradores obligaron a Afrah a irse con ellos despus de robar algn dinero y varios porttiles y telfonos mviles. Tambin se llevaron su coche privado.

Desde entonces, las autoridades iraques encargadas de la seguridad y su familia han ofrecido escasa informacin sobre la marcha de las investigaciones.

El tiempo se ha detenido desde que los pistoleros enmascarados obligaron a Afrah a marcharse con ellos. Desde entonces, vivimos totalmente pendientes del sonido del mvil y no tenemos ni idea de cmo acabar esta pesadilla, dijo Nibras a Middle East Eye (MEE).

Los hijos de Afrah, Yosif, de 13 aos, y Yunis, de 10, me hacen preguntas continuamente. Me dicen que si su madre va a volver pronto y no s qu responderles, dijo Nibras.

Afrah Shawqi, de 42 aos, es una periodista independiente que escribe para un conjunto de pginas de Internet locales y rabes, incluida Aklaam.

Su secuestro es slo el ms reciente de los muchos que se producen por motivos polticos o criminales- cada da en Bagdad. La cifra se ha incrementado recientemente por razones delictivas, segn declararon funcionarios iraques.

El primer ministro iraqu Haider al-Abadi, en su conferencia de prensa semanal de los martes, indic que haba un incremento relativo en la escala de secuestros perpetrados por bandas del crimen organizado.

Los funcionarios del sector de la seguridad iraqu contactados por MEE se negaron a dar ninguna cifra especfica de los raptos delictivos en Bagdad, pero una fuente con acceso a los archivos del Ministerio del Interior dijo a MEE que durante los primeros nueve meses de 2016, se haban registrado 745 casos de secuestros en la capital.

Otros 30 secuestros no registrados haban llegado a conocimiento de la polica durante el mismo perodo; en ellos, las familias de las vctimas no haban informado oficialmente a las autoridades de la seguridad porque mantenindose calladas crean que mantendran vivos a sus familiares secuestrados, segn esa fuente.

El general Haider Fajri, director del Departamento para Combatir el Crimen en Bagdad, neg que hubiera habido ms de 700 secuestros en la capital en los primeros nueve meses de 2016.

Declin facilitar alguna estadstica del nmero de secuestros en ese perodo, a la vez que negaba que se hubiera dado un incremento de los mismos en los ltimos tres meses.

En las circunstancias excepcionales en que se encuentra el pas, la cifra de secuestros ha descendido, dijo Fajri a MEE. Este mes slo ha habido un aumento de uno o dos casos.

Como Fajri, otros responsables de la seguridad contactados por MEE tampoco tenan estadsticas especficas del nmero de secuestros y tambin declinaron proporcionar las cifras de los ltimos tres meses, pero reconocan que se haba dado un incremento en este tipo de delitos.

El Consejo Provincial de Bagdad, que supervisa al gobierno local de la ciudad, dijo que sus registros indican que slo en diciembre se haban registrado 25 secuestros y que se teman que hubiera habido muchos ms de esa cifra que no estaban registrados, dijo a MEE Riyadh al-Adhadh, el director del Consejo.

En un pas asolado por la guerra como Iraq, las bandas dedicadas a los secuestros pueden tener motivaciones criminales o polticas. Los delincuentes tratan de chantajear a la gente para conseguir dinero, y los de tipo poltico terrorista pretenden imponer la influencia de las bandas y chantajear a la gente al mismo tiempo, manifest a MEE el exministro del Interior iraqu Mohammad al-Ghaban.

Las bandas de delincuentes, que segn los responsables de Interior estn ahora actuando extensamente en Bagdad, tratan de obtener rescates que van de los 10.000 a los 100.000 dlares, dependiendo de la situacin financiera de la familia de la vctima. Los secuestros que se produjeron en diciembre eran de ndole criminal, segn dijeron funcionarios locales y de la seguridad a MEE.

Entre los que se haban producido recientemente estaba el de Ali al-Jafayi, un adolescente de 14 aos secuestrado la pasada semana en el hogar de la familia en Karrada, una de las barriadas ms acomodadas de Bagdad. Los secuestradores exigieron a la familia 50 millones de dinares (41.000$) para liberarle.

Los padres de Ali no lo dudaron y corrieron a pagar el rescate requerido. Un da despus, el cuerpo de Ali fue encontrado tirado en una alcantarilla cercana.

Los secuestrados son a menudo nios y son asesinados por los secuestradores despus de haber recibido el rescate, dijo Adhadh, el director del Consejo Provincial, a MEE.

El mapa de los secuestros

Desde 2006-2008, cuando la guerra civil alcanz su cenit y decenas de miles de iraques fueron asesinados en base a su secta religiosa, Bagdad qued dividida en barriadas chies y sunnes. Estas barriadas estn rodeadas de muros a prueba de explosiones y sus limitados puntos de acceso bajo control de las fuerzas de seguridad iraques.

Incluso con ese tipo de controles, las milicias chies, los combatientes radicales sunnes y las bandas criminales de ambos lados pueden entrar y salir y llevar a cabo todo tipo de ataques.

Todas esas bandas se estn aprovechando de la debilidad del Estado y de la ley, y algunos de ellos estn utilizando los nombres de las facciones [chies] armadas para conseguir instalaciones, dijo Ghaban.

Los secuestradores de Afrah Shawqi utilizaron tres furgonetas sin placas, dijo la polica. Los vehculos entraron en el sur de Bagdad por la barriada de mayora sunn de Saydiya, que est totalmente rodeada de muros a prueba de explosiones y que tiene dos puntos de acceso controlados por la polica federal.

Si conduces un vehculo sin placa en Bagdad, no hay forma de moverte libremente a travs de los puestos de control de la seguridad sin revelar tu presencia, dijo a MEE un alto responsable de seguridad a condicin de mantener el anonimato.

Tienes que conseguir ayuda de dentro si quieres actuar libremente en el interior de una barriada cerrada como Saydiya, dijo el funcionario.

El funcionario y muchos responsables de la seguridad con acceso a las investigaciones relativas al secuestro de Shawqi declinaron dar cualquier informacin que pudiera identificar a los secuestradores o sus motivaciones.

No podemos decir nada. La vida de Afrah est en juego. Todo lo que puedo decirle es que Afrah fue secuestrada por una banda chi y que estamos haciendo cuanto podemos para liberarla, dijo el funcionario.

Bandas chies tras los secuestros

En 2016, la mayor parte de los secuestros criminales en Bagdad se produjeron en Rusafah, una zona bajo dominio chi en la orilla oriental del ro Tigris, donde tienen su sede numerosos bancos y compaas financieras y de inversiones. All, las familias ricas chies viven unos bloques ms all de los barrios marginales chies, segn los funcionarios.

Varios responsables destacados de la seguridad contaron a MEE que en 2016, los secuestrados y sus secuestradores eran principalmente chies, y alrededor del 90% de los mismos tenan motivaciones delictivas y estaban siendo perpetrados por pequeas bandas chies escindidas de milicias tambin chies.

Algunas de ellas cuentan con el apoyo de las grandes facciones armadas chies o se aprovechan de sus contactos con las fuerzas de seguridad, declar a MEE un alto responsable de la seguridad iraqu que no quiso dar su nombre.

Durante los ltimos aos, Bagdad ha sido testigo de docenas de secuestros polticos y delictivos llevados a cabo por bandas chies y sunnes que utilizaron vehculos y placas de la seguridad iraqu, segn declaraciones de funcionarios iraques a MEE. El general Fajri no neg la posibilidad de que hubiera personal de la seguridad proporcionando apoyo a estas bandas.

Las bandas estn utilizando todas las armas de que disponen [para facilitar sus movimientos], dijo Fajri. Todos los secuestradores que hemos detenido admitieron que haban contado con la ayuda de un soldado o de un polica. Pero, segn Fajri, no haba implicado ningn alto funcionario.

El primer ministro Abadi ha culpado al parlamento del incremento de los secuestros. En su conferencia de prensa semanal de los martes dijo que la ley de amnista recientemente aprobada por el parlamento estaba detrs de ese aumento, ya que la nueva ley permite a los secuestradores escapar de cualquier consecuencia legal si el secuestrado no sufre daos.

Pero Ghaban, muy crtico con la organizacin de las fuerzas de seguridad antes de que dimitiera de su puesto en julio tras el peor atentado con bombas en Bagdad desde hace trece aos, llam la atencin de MEE por la superposicin de poderes de la seguridad y la falta de coordinacin entre sus agencias.

Dijo que an no se haban abordado la serie de factores que motivaron su dimisin y que la situacin que critic entonces haba llevado al actual deterioro de la seguridad, incluido el aumento de los secuestros.

En una entrevista con Reuters antes de su dimisin, Ghaban critic el desorden que asolaba al aparato de seguridad de Iraq. Dijo que las fuerzas de seguridad que no estaban bajo su control incluyendo las unidades que informan a dos agencias de contraterrorismo, dos directorados del Ministerio de Defensa y mandos regionales de seguridad- se solapaban con los propios esfuerzos de contrainteligencia de su ministerio.

Con la continuada confusin en el manejo de la seguridad, la prdida de prestigio del Estado, la proliferacin de armas fuera del control del gobierno y el dominio de las facciones armadas no podemos esperar otra cosa que un continuo deterioro, dijo Ghabban a MEE.







Suadad al-Salhy es una periodista independiente que cubre informacin relativa a temas polticos y de seguridad de Iraq. Anteriormente fue corresponsal de Reuters y ha escrito asimismo para Al Jazeera, Newsweek y el Daily Star libans.

