Entrevista al socilogo y periodista brasileo Jayme Brener

Motn en la crcel de Manaos

NODAL

El pasado lunes 2 de enero no fue un da ms en la capital del Estado de Amazonas. El Complejo Penitenciario Ansio Jobim (Compaj) de Manaos, amaneci convulsionado por un motn que dej al menos 56 muertos. Segn las autoridades estaduales, el hecho se debi a un enfrentamiento entre dos facciones delictivas: el Primer Comando Capital (PCC) que data de 1993, con su ncleo histrico en San Pablo y que se expandi a 22 de los 27 estados del pas- y la Familia del Norte (FDN), la ms poderosa de Manaos y aliada del Comando Vermelho, surgido en Ro de Janeiro en la lejana fecha de 1979.

Segn la informacin que circula, en el enfrentamiento, las facciones rivales buscaron saldar su disputa, previa declaracin de guerra a mediados del 2016, por el control de una regin considerada estratgica para el trfico ilegal. El PCC se llev la peor parte en el asunto mientras que la FDN, con la ayuda de los vermelhos, parece haber logrado el propsito de frenar a su enemigo y reafirmarse como la organizacin criminal ms influyente del norte.

La masacre -la segunda en magnitud de la historia penitenciaria brasilea luego de la llamada masacre de Carandiru de 1992 en la que murieron 111 detenidos en San Pablo- trascendi los lmites regionales, puso en el foco de la tormenta nuevamente a la problemtica situacin que se vive en las crceles del pas y provoc innumerables crticas por la pasividad de las fuerzas de seguridad mientras se produca el desbande. Desde el enfoque de Jayme Brener, socilogo y periodista paulista, no se puede comprender porque las autoridades han permitido tal concentracin de gente ligada a facciones enemigas en un slo lugar. En dilogo con Nodal, Brener analiz el trasfondo detrs de la masacre de Compaj y el vnculo que tiene con la situacin penitenciaria a escala nacional.





Toms Forster.- Cules son los motivos que produjeron tal hecho de violencia en Manaos?

Jayme Brener.- Hay ms de una causa pero, de inmediato, lo que se revela es la unificacin de grupos locales vinculados al narcotrfico en contra de la faccin PCC, que intenta lograr una hegemona nacional. Tampoco se puede obviar la incapacidad de la polica que no trabaj para detener la confrontacin.





T.F.- Cree que se podra haber previsto el enfrentamiento?

J.B.- No se puede comprender porque las autoridades permitieron y mantuvieron tal concentracin de gente ligada a facciones enemigas en un slo lugar. Ese es un punto clave. No hay que descartar como hiptesis que parte de la polica y de la justicia pueda haber actuado para favorecer a las facciones locales.





T.F.- Qu es lo que ms le preocupa de este acontecimiento?

J.B.- Me asusta la absoluta ausencia del Estado en el momento en el que estallaba la matanza. Es como si hubieran querido dejar que se matenDijeron, para justificarse, que si entraba la polica habra muerto ms gente. Es para rerse si no fuera algo tan lamentable.





T.F.- Y cmo vincula este hecho con lo que sucede ms en general en las crceles de todo Brasil en relacin al problema del hacinamiento?

J.B.- Tiene una total vinculacin. El peso del crimen organizado y de la violencia en Brasil le da letra al sentido comn de que los presos tienen que pudrirse en la prisin. Todo obedece a la lgica meramente punitiva y as no hay rehabilitacin social posible.





T.F.- Cmo analiza la poltica penitenciaria y, ms en general, la poltica de seguridad del gobierno de Temer?

J.B.- Qu poltica? No hay poltica nacional de seguridad, s hay un Estado que hasta ahora decide no involucrarse. Encima la prisin de Manaos pertenece al gobierno regional y fue semiprivatizada. Lamentablemente, no tengo una respuesta para tu pregunta. El Estado nacional entr recin ahora en el tema: enviaron al ministro de Justicia (Alexandre de Moraes) que anunci que transferirn a los cabecillas responsables de la masacre a aprisiones federales de mxima seguridad.





Fuente: http://www.nodal.am/2017/01/entrevista-exclusiva-de-nodal-al-sociologo-y-periodista-brasileno-jayme-brener-sobre-el-motin-en-la-carcel-de-manaos/