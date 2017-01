Una historia de ciencia ficcin

La era del robot, fin de la lucha de clases?

"The beginning of the mistake is from growing meat for the king and wine for the church", Fukuoka



"El error continu al crear mquinas y ahora robots para los ricos."



"La inteligencia artificial podra significar el fin de la raza humana", Stephen Hawking



Ponerse apocalptico en la era de la tecnologa parece que est de moda y no solo porque se haya apuntado el mismsimo Stephen Hawking.Pero juguemos a la ciencia ficcin, imaginemos una planificacin del futuro de la humanidad basada en la tecnologa para acabar con la lucha de clases, tendra sentido?Algunos datos: 12,5 % de los trabajadores de la Unin Europea son pobres, en Espaa es el 15% y en EEUU es el 25% y no ha parado de subir en los ltimos aos.Otro dato curioso es el incremento de suplementos salariales y subvenciones para la supervivencia de una clase media cada vez ms anorxica. Si no existiera este suplemento salarial, un porcentaje importante de adultos con trabajos a jornada completa viviran por debajo del umbral de la pobreza. Es que el trabajo est perdiendo valor?James Livingston, en Fuck Work afirma: los economistas de Oxford que estudian las tendencias laborales nos dicen que casi la mitad de los trabajos existentes, incluidos los que conllevan tareas cognitivas no rutinarias (pensar, bsicamente) estn en peligro de muerte como consecuencia de la informatizacin que tendr lugar en los prximos 20 aos y los tipos de Silicon Valley que dan charlas TED han comenzado a hablar de excedentes humanos como resultado del mismo proceso: la produccin ciberntica. Recomienda el libro(El alzamiento de los robots), 2016, al que considera un libro de ciencias sociales ms que de ciencia ficcin.Habitualmente vemos noticias de cmo se estn sustituyendo empleados por robots e inteligencia artificial . Y no solo el trabajo fsico, segn un informe de Nomura de 2015 , cerca de la mitad de todos los trabajos de Japn podran ser realizados por robots e inteligencia artificial para el 2035.Pues aqu nuestro argumento de una historia de ciencia ficcin: Hoy la humanidad se prepara para reemplazar grandes porciones de trabajo humano por trabajo robotizado. En las prximas dcadas, veramos cmo cada vez ser menos necesaria la mano de obra humana y la mente del ser humano en gran parte de los segmentos productivos.En esta historia de ciencia ficcin partiremos de la idea de que el capitalismo planea derrotar la lucha de clases destruyendo o marginando el valor del trabajo para reducir su dependencia con el capital.La primera ofensiva para diluir el valor del trabajo estara ligada al auge de la economa financiera frente a la economa industrial. Le sigui el aumento de la deuda como forma de ingreso negativo para aumentar el consumo. Ahora, en una nueva ofensiva, lo financiero se ha combinado con lo tecnolgico para forma un cctel diablico contra el valor del trabajo.Si debido al desarrollo tecnolgico no fueran necesarias grandes masas de trabajadores y el trabajo perdiera valor, nuestra primera reaccin podra ser positiva: no necesitaremos trabajar tanto. Podramos dedicarnos a actividades placenteras, artsticas, educativas, etc., o, simplemente, seguir incrementando la comunicacin banal en las redes sociales.El segundo pensamiento es siniestro: por primera vez en la historia de la humanidad hay un riesgo claro de que los capitalistas rompan la dependencia con la clase trabajadora para producir bienes y servicios, que tampoco podrn consumirlos, dado que en el esquema actual quien no trabaja no puede consumir.As "los ricos" podran dedicar toda su nueva fuerza "laboral" tecnolgica a construir productos de lujo para ellos mismos y ms robots productivos. Alcanzaran su sueo de terminar con la lucha de clases. Adems, limitaran el consumo de recursos naturales solo para sus productos de autoconsumo, salvaran la bisfera y dispondran de recursos en abundancia.Esta estrategia podra correr el riesgo de provocar una rebelin global. "Los ricos" necesitaran paz social y pondran en marcha un tercer instrumento consistente en dejar una porcin de sus robots y vieja maquinaria produciendo bienes de consumo elementales para mantener una clase consumidora, el consumariato, e instrumentar para ello planes de ingreso bsico universal que mantengan ese bajo consumo de supervivencia.La nueva humanidad de esta historia estara formada por habitantes residuales y poseedores dominadores.Imaginen una gigantesca inversin en ciencia y tecnologa con un fantstico desarrollo en el mbito privado, avances que seran propiedad de los capitalistas. Solo los ms ricos tendran los derechos de estos avances. La crionizacin, el trans-humanismo, la inteligencia artificial, la ingeniera gentica, la binica, las mentes transferidas a sistemas electrnicos, se creara una especiacin hacia "super-humanos" que podran extinguir a la humanidad residual.Para poner en marcha este plan necesitaran desarrollar ms avances tecnolgicos y, sobretodo, una enorme inversin de capital en robots y tecnologa. En un momento econmico en que el capital financiero se ha desinflado, con intereses negativos en varias economas importantes, los robots permitiran un "despertar" del capital.En "Crisis y Revolucin" , ya vimos como "los ricos" mediante la crisis del 2008 debilitaban las clases medias en diversas partes del mundo uniformizando la explotacin.En nuestra historia de ciencia ficcin, el proyecto se ha tornado an mas ambicioso: con el estandarte de la robotizacin de todo trabajo humano y la eliminacin de partes cada vez mayores de la poblacin mundial mediante guerras y desastres ambientales, "los ricos" no necesitaran trabajo humano, ya no necesitaran trabajadores y stos ya no tendran con qu negociar, perdiendo de forma definitiva la lucha de clases tal como la conocemos desde los albores de la humanidad.A un proyecto de esta naturaleza no le serviran los inmigrantes, ya no sera necesaria mano de obra humana barata y tampoco controlar a los trabajadores nativos. La derecha occidental tendra que volver a levantar las fronteras y criminalizar al inmigrante, el proyecto de "los ricos", otrora globalizante, pasa a otra fase."Los ricos" cerraran fronteras y estabilizaran islas con potencial militar para contener a los pases controlados por intereses ajenos a sus planes. As evitaran el avance de stos sobre los recursos que disfrutan.La imposibilidad de incluir a todo el planeta en su plan, por la existencia de poderosos pases no alineados, les obligara a instrumentar el neo-fascismo. Para evitar que las democracias instalen la distribucin de lo producido por los robots, se requerira el rescate de una nueva ola fascista en los pases centrales. "Los ricos" ya no necesitaran usar la democracia, recuperaran el fascismo.En stos pases-isla controlados por "los ricos", los pocos humanos que disfruten de serlo, evolucionaran de forma independiente y se especiaran (nuevas especies), junto con la seleccin artificial, la gentica y la binica, alcanzando cada vez mas tiempo de vida y mas potencial de desarrollo. Los que puedan pagarlo dispondrn de increbles recursos de una medicina transformativa que pueda alargar considerablemente la vida. Los habitantes residuales quedaran abandonados a su suerte.Toda historia de planes perversos tiene a los buenos que resisten.El Software Libre permiti romper con la apropiacin del conocimiento del sistema capitalista evitando la dominacin a travs de los sistemas de informacin y comunicacin convirtindose en una forma de lucha. Se haca necesario buscar frmulas para acceder al cmo estaban programados los sistemas, en un mundo donde todos los procesos cotidianos comenzaban a controlarse con software. Naci el movimiento de Software Libre que permiti a miles de programadores asociarse para hacerle frente a las grandes industrias del software que trataban de apropiarse de la produccin de conocimiento de sus trabajadores.Los robots no son bienes intangibles, como el software. En ese sentido, no pueden ser libres debido a que su fabricacin consume recursos finitos. Sin embargo, el plan sera que en un futuro los robots, con inteligencia artificial, se puedan fabricar a s mismos. Si a esto se le suma que se pretenda reducir la poblacin mundial, que se instrumente la ecologa y la salvacin del planeta para los fines de este maquiavlico proyecto, la energa y otros recursos volveran a ser abundantes dejando de ser limitantes. As que podran alcanzar un umbral productivo donde podran ser prcticamente libres.La forma de combatir este plan sera luchar por regular el concepto de propiedad de la era industrial aplicado al conocimiento. Lucha que ya fue iniciada en el siglo XX en el marco del Software Libre y el Conocimiento Libre.Mientras los derechos de propiedad intelectuales aseguren a los poseedores de los robots el control de todo lo que stos produzcan, incluyendo ms robots, sera imposible que la humanidad en conjunto participe de sus beneficios.El hackeo de los robots y su posible uso por intereses favorables a la humanidad residual ser fundamental en la lucha de resistencia. Habra que pensar en lograr una masa importante de robots pblicos al servicio de la poblacin general desarrollados por territorios libres o por pases gamberros. Habra que contener la destruccin ambiental, controlando el consumismo, para poner en riesgo el proyecto de los billonarios.Las estrategias de hackeo y acumulacin poltica pueden ser tiles para bloquear este proyecto dominador. Los robots deben convertirse en aliados de la clase trabajadora frente a los robots enemigos de clase instrumentalizados por los capitalistas.Todo dependera del poder relativo de los actores y de su capacidad de articular polticas. Los nuevos movimientos polticos de liberacin basaran sus estrategias en la gestin del conocimiento y en la naturaleza de la propiedad de la produccin de los robots para evitar la derrota en la lucha de clases. Ambas clases se disputaran el control y la regulacin de los robots como medios de produccin con su particular naturaleza "auto-replicante".Cuando pensamos que iban a dominar el mundo con software, construimos el Software Libre. Hoy sera ms necesario que nunca liberar las fuerzas de la robtica y la inteligencia artificial para ponerlos al servicio de toda la humanidad.Y puestos a conspirar, habra que evitar que las futuras inteligencias artificiales se apropien de la produccin de riqueza y reemplacen a la mismsima humanidad, la de "los ricos" y la de la humanidad residual, verdad Stephen?

