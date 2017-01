Amianto y mesotelioma paratesticular

Dedicatoria:

A todas las vctimas del asbesto que jams llegaron a saber que lo haban sido.

Ante un supuesto dficit relativo, de vinculacin

La relacin entre la exposicin al amianto y el mesotelioma paratesticular, se deduce ya del mismo enunciado de los ttulos de varios de los artculos de la bibliografa mdica: Attanoos & Gibbs (2000), Candura et al. (2008), Chollet (1999), Fligiel & Kaneko (1976), Gisser et al. (1977), Gorini et al. (2005), Hsu et al. (2014), Huncharek et al. (1995), Ikegami et al. (2008), Karunaharan (1986), Meisenkothen & Finkelstein (2013), Mensi et al. (2012), Mirabella (1991), Schneider & Woitowitz (2001), Skammeritz et al. (2011). Excepcionalmente, esa mencin del asbesto en el propio ttulo del trabajo, lo ser para negar la relacin, en el caso del paciente concreto abordado en el mismo: Goel et al. (2008).

En algunos casos, esa relacin est avalada por una condicin de polimorbilidad, en la que un mismo paciente queda sometido simultneamente al mesotelioma maligno asentado en gnadas, y a otras patologas asbesto-relacionadas: Watanabe et al. (1994).

Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre con otros asentamientos del mesotelioma maligno, slo en una minora de casos se alcanza a evidenciar esa relacin.

As, por ejemplo, en Plas et al. (2000), se nos indicar que: Revisando la literatura sobre la exposicin al amianto y el mesotelioma de la tnica vaginal, se confirm una historia positiva para el 34,2% de los pacientes.

Similarmente, en Mirabella (1991), la cifra es del 31,5%.

En su propia cohorte, en Butnor et al. (2001), esa proporcin ser del 42,86% (6/14).

La cuestin esencial que por nuestra parte deseamos resaltar, nos viene definida cuando, en el trabajo de Amin (2005), el autor manifiesta que: La exposicin al amianto sigue siendo el nico factor de riesgo conocido y est documentada en ms de un tercio de los casos; Sin embargo, la informacin sobre la exposicin puede no haber sido siempre adecuada.

Un caso de metstasis pleuro-pulmonares del mesotelioma maligno primario asentado en la tnica vaginal, es descrito en Pannier et al. (2011). Se evidencia as, a nuestro parecer, la conveniencia o necesidad de una exploracin clnica analtica, radiolgica-, que permita descartar, o en su caso confirmar, la posible coexistencia de tales co-morbilidades. Vase igualmente: Ehya (1984), Dietemann-Molard et al. (1987).

Un caso de afectacin simultnea por mesotelioma de la tnica vaginal y de la pleura, es asimismo descrito en Mller et al. (2008), mientras que en Ascoli et al. (1996) tendremos descrito otro, en el que la afectacin concomitante en un mismo paciente, lo fue por mesotelioma pleural, por mesotelioma peritoneal, y por mesotelioma tambin primario, asentado en tunica vaginalis testis. Afectacin coincidente, por mesotelioma peritoneal maligno y por mesotelioma testicular benigno y localizado, es descrita en Acua Torres (1959).

El reconocimiento de una situacin de previa exposicin al amianto, favorece la comprensin, con carcter general, de la panoplia etiolgica de la enfermedad, pero, al propio tiempo, tambin favorece a la concreta estrategia teraputica frente al caso concreto de cada paciente a tratar, y as tendremos, por ejemplo, que en Liguori et al. (2007), los autores indican que Se debe sospechar el diagnstico en todos los pacientes expuestos al asbesto y que presenten sntomas clnicos de hidrocele de rpido crecimiento. Por consiguiente, ninguna suerte de reparo deontolgico cabe formular, en trminos generales, respecto de ninguna maniobra de diagnstico que tenga por objeto despejar cualquier incgnita respecto de una posible exposicin previa al amianto.

Si nos planteamos el interrogante acerca de si en el listado de trabajos con el que encabezamos el presente artculo, en cuya lista se incluyen a aquellos artculos en los que el asbesto es ya citado en el propio titular, preguntndonos si corresponden en su mayora o totalidad a autores que cuentan con otros trabajos relativos al asbesto, distintos de los aqu mencionados, la respuesta ha de ser afirmativa. Al propio tiempo, si nos hacemos una pregunta similar, pero contraria, para el resto de los trabajos incluidos en la bibliografa relativa al mesotelioma maligno asentado en los atributos de la masculinidad, pero esta vez sin mencin alguna del asbesto, interrogndonos sobre si los autores correspondientes carecen de otros trabajos conocidos, distintos, relativos al amianto, la respuesta tambin ha de ser afirmativa: efectivamente, se observa esa ausencia.

Este contexto nos lleva a platearnos el interrogante sobre si la comparativamente exigua proporcin de mesoteliomas del susodicho asentamiento, con vinculacin reconocida respecto de la condicin de la exposicin previa al amianto, no pueda estar determinada, al menos en parte, por el alejamiento que, respecto de su habitual familiaridad profesional, pueda suponer, para urlogos, nefrlogos, o cirujanos del sistema urogenital, etc., las estrategias de indagacin o tcnicas de diagnstico requeridas para poder hacer presente esa hipottica exposicin previa, que se precisara clarificar.

En efecto, y a nuestro modo de ver, esa presunta exposicin previa, habra de venir dilucidada, apoyndose en el trpode que suministran tres tipos de evidencia: anamnesis, constatacin de otras patologas asbesto-relacionadas, eventualmente concomitantes, y posible presencia de fibras de asbesto y/o cuerpos asbestsicos, en los tejidos o exudados del paciente.

Este conjunto de indagaciones, se concretan, siempre segn nuestro personal criterio, en un declogo de indagaciones precisas para esclarecer esa posible exposicin previa, con arreglo a la enumeracin que seguidamente abordamos.

Anamnesis

Debera de no limitarse a lo meramente recordado por el paciente y/o sus parientes, sino que debera de incluir todo tipo de prueba documental que resultara accesible. En el caso de Espaa, as tendremos al documento oficial conocido como vida laboral, expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.), en el que constan (de forma exhaustiva, siempre que no hayan mediado situaciones ilegales de economa sumergida), todas las empresas en las que el paciente ha trabajado a lo largo de su actividad laboral. Obviamente, ese documento no es ms que el primer paso de comprobacin, dado que despus ha de restar toda una labor detectivesca de indagacin de los respectivos sectores industriales correspondientes a esas empresas, etc., etc.

Ms problemtica resulta la identificacin de las situaciones de exposicin medioambiental, por vecindad respecto del foco industrial de polucin por asbesto, ya sea respecto del domicilio, ya sea por proximidad con el lugar de trabajo. En relacin con esto ltimo, merece especial atencin la concurrencia en los polgonos industriales, con industrias claramente vinculadas al uso industrial del amianto, como ha sido el caso, por ejemplo, los grandes talleres de reparacin de vehculos a motor (incluida la sustitucin de las zapatas de freno) o la fabricacin de electrodomsticos que incorporaban entre sus materias primas al susodicho mineral de mortferos efectos.

Aqu se impone la pertinencia, casi la necesidad, de una breve reflexin acerca de lo que supone el remedio, frecuentemente un mero paliativo, consistente en el recurso a la orquidectoma radical o emasculacin castracin quirrgica-, para afrontar el afloramiento de un mesotelioma paratesticular, que si mal no viene ha podido estar originado, meramente por el azar de que nuestro domicilio estuviera situado en proximidad a all donde una empresa tom la decisin de instalar una factora en la que el amianto iba a ser una de las materias primas manejadas en la fabricacin de su producto, para poder venderlo, y as poder obtener los correspondientes beneficios econmicos privados.

La cuantificacin de la exposicin previamente identificada, es una puntillosa aspiracin, de difcil cumplimiento, y que incluso puede inducir a errores de apreciacin, al atribuir valores hipotticos, por extrapolacin o por interpolacin, que en realidad han podido no corresponderse con los realmente acaecidos.

Acropaquia

La eventual observacin en el paciente de este tipo de deformacin en las manos, nos estar indicando la posible concurrencia con otras dolencias asbesto-relacionadas.

Auscultacin

La constatacin de la presencia de crepitantes basales inspiratorios, nos estara sealando la posible afectacin del rbol bronquial y/o del parnquima circundante al mismo, a causa, probablemente, de una exposicin previa al asbesto.

Exploracin de la funcin pulmonar

La eventual presentacin de un patrn restrictivo o mixto, nos estar igualmente sealando la contingencia de una posible asbestosis.

Evaluacin del intercambio gaseoso

En concordancia con el estado general del paciente, se evaluara la oportunidad de la realizacin de pruebas que, como es el caso de las de evaluacin del intercambio gaseoso, pueden permitir la eventual deteccin precoz de una asbestosis, antes de lo que la habra hecho manifiesta la exploracin radiolgica.

Exploracin radiolgica

Permitir detectar la eventual presencia de placas pleurales, de engrosamiento pleural, de asbestosis incipiente, etc., signos patognomnicos que comparten la condicin de ser asintomticos o paucisintomticos, sobre todo en sus respectivas fases iniciales.

Citologa de esputos

La eventual presencia de los llamados cuerpos asbestsicos, y su cuantificacin, en el esputo, puede permitir constatar la exposicin previa al amianto. Se trata de una tcnica no invasiva y de fcil y econmica realizacin (microscopa ptica).

Examen histolgico de los tejidos resecados

La extirpacin quirrgica de los tejidos constitutivos del rgano afectado por el mesotelioma, permite intentar constatar, mediante microscopa electrnica, la eventual presencia de fibras de amianto, y su cuantificacin, como medio de poder confirmar, en su caso, la exposicin previa al contaminante.

Conclusin

Estimamos que slo el agotamiento exhaustivo de todo un protocolo de actuacin como el aqu descrito, puede justificar, en su caso, que se pueda aseverar que no se han hallado indicios de una exposicin previa al amianto.

Como hemos tenido ocasin de poder apreciar, se trata de un conjunto de comprobaciones, que rebasan, en general, las habituales habilidades profesionales y competencias que se suelen atribuir a los ejercientes de las especialidades mdicas que suelen ocuparse de los casos de mesotelioma asentado en el rgano reproductor masculino. En consecuencia, la diferente menor-, proporcin en los que los mesoteliomas con tal concreto asentamiento suelen quedar vinculados con una previa exposicin al amianto, podra obedecer meramente, con una alta probabilidad de ser efectivamente as, al mero hecho de que quizs no se hayan agotado todas las previsiones razonablemente imaginables, para haber podido lograrlo.

