Un estudio destaca el gran potencial de la ciencia ciudadana, que aporta el 70% de datos sobre animales y el 16% sobre plantas en el campo de la conservacin

Un 55% de la informacin cientfica sobre biodiversidad procede de ciudadanos

En Catalua, los pjaros son el grupo mejor representado gracias a iniciativas como el programa de Seguimiento de Aves Comunes en Catalua del Instituto Cataln de Ornitologa y la organizacin SEO/BirdLife en Espaa / Imagen de Archivo

BARCELONA.- Un 55 % de los datos de la Infraestructura Mundial de Informacin en Biodiversidad (GBIF, por sus siglas en ingls) ya provienen de la ciencia ciudadana y son los pjaros, las mariposas y las setas los ms favorecidos por la aportacin de datos de personas que no son cientficas.



Un nuevo estudio, en el que ha participado el investigador del Centro de Investigacin Ecolgica y Aplicaciones Forestales (CREAF-UAB), Bernat Claramunt, destaca el gran potencial que todava tiene la ciencia ciudadana, que aporta el 70 % de datos sobre animales y el 16 % sobre plantas, en el campo de la conservacin.



El estudio, publicado en la revista Biological Conservation, reafirma el papel fundamental de la ciencia ciudadana para conservar la biodiversidad y alienta a seguir trabajando para mejorar y aumentar su aportacin.



"Actualmente la ciudadana proporciona una gran cantidad de datos sobre biodiversidad tiles para la ciencia, pero esta informacin tiene todava ms potencial para evaluar la biodiversidad a escala regional y global", ha explicado Claramunt.



"La biodiversidad es esencial para humanos y para el planeta, y hay que conservarla ante las amenazas de la accin humana, porque nos proporciona mltiples servicios como la polinizacin, el control de plagas o la proteccin ante perturbaciones", ha detallado.

El profesor de la UAB ha dicho que, para conocer el estado de la biodiversidad, es necesario seguir indicadores que proporcionan una idea de su estado en cada punto del planeta, como la fenologa, el comportamiento migratorio de especies bioindicadoras, la estructura de edades de una poblacin o la distribucin de las especies. Sin embargo, no siempre se dispone de esta informacin, por lo que el estudio identifica qu datos ofrecen mayoritariamente los proyectos de ciencia ciudadana y de cules carecen.



"Muchos datos son sobre si una especie concreta est presente o ausente en un lugar. Pero hay otras variables que no se siguen desde la ciencia ciudadana y slo se obtienen a partir de observaciones y medidas de cientficos, como la demografa o caractersticas como la masa corporal de animales", segn Claramunt.



Por ello, segn el cientfico, la ciencia ciudadana no se puede ver como un sustituto del trabajo de la comunidad cientfica, sino como un complemento muy valioso que permite conocer mejor algunos aspectos relevantes para la conservacin de la biodiversidad.

El estudio tambin detecta que los grupos ms beneficiados actualmente por la ciencia ciudadana son, con diferencia, los pjaros, seguidos de las setas y las mariposas. "Esta buena representacin de ciertos grupos no es homognea a escala mundial, y tampoco el grado en el que la ciencia ciudadana est instaurada en todo el mundo", ha afirmado el investigador.



As, la ciencia ciudadana aporta muchos datos en algunos pases europeos, EE.UU. y Australia, pero no en otros lugares del mundo que son muy interesantes por la biodiversidad que albergan, y donde los proyectos de ciencia ciudadana son todava escasos.



Por ello, Claramunt defiende que es importante potenciar la ciencia ciudadana ya que "cuanto ms datos y ms gente implicada haya, ms fcil ser tener datos de especies raras", lo que puede ser muy til para detectar especies invasoras, hasta el punto que los proyectos de ciencia ciudadana pueden convertirse en sistemas de alerta temprana con respecto a las invasiones.

"En Espaa, la tendencia es buena, ha habido un boom brutal y desde GBIF Espaa se est apostando mucho por el proyecto Natusfera, y se han organizado diversas jornadas sobre ciencia ciudadana en diferentes comunidades autnomas", ha subrayado Claramunt.



En Catalua, los pjaros son el grupo mejor representado gracias a iniciativas como el programa de Seguimiento de Aves Comunes en Catalua del Instituto Cataln de Ornitologa y la organizacin SEO/BirdLife en Espaa. Sin embargo, Claramunt advierte que "hay un problema de recursos de los que disponemos, falta de elementos tcnicos y de necesidad de crear nuevas bases de datos".



De hecho, una de las prioridades a escala mundial es, segn el investigador, permitir que las diferentes plataformas y proyectos de ciencia ciudadana se puedan comunicar, y que tengan un lenguaje comn para armonizar y estandarizar el tipo de datos que se recogen".

Fuente: http://www.publico.es/ciencias/55-informacion-cientifica-biodiversidad-procede.html