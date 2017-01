En respaldo a Accin Ecolgica

A pocos aos de completar las dos primeras dcadas del siglo XXI, nos encontramos en un momento decisivo de la historia planetaria. La locomotora del capitalismo ha conducido a una situacin de crisis civilizatoria radical, en que la misma sostenibilidad de la vida sobre la Tierra se encuentra amenazada. Tenemos mltiples evidencias que nos alertan sobre la gravedad de esta crisis: el aumento de las sequas y las inundaciones; la recurrente amenaza de una crisis alimentaria global; los flujos migratorios de refugiados ambientales; el aumento de enfermedades inducidas por un medioambiente contaminado; la explotacin cada vez ms voraz de los recursos naturales; el despojo de tierras ancestrales a los pueblos indgenas para abrir camino a grandes megaproyectos de desarrollo y la violencia producida por todos estos procesos, son solo unas cuantas muestras de la creciente devastacin de la cual somos testigos hoy en da. En la complejidad de la actual crisis, todos estos elementos estn interrelacionados.Desde la dcada de los setenta, diversos movimientos y organizaciones ecologistas emergieron tanto en el norte como en el sur global, advirtiendo y denunciando la situacin lmite en la que nos encontramos. De entre todas ellas, Accin Ecolgica de Ecuador es sin lugar a dudas una de las ms importantes. Durante sus treinta aos de existencia, ha demostrado un profundo compromiso desde el ecologismo popular con innumerables procesos de defensa de la naturaleza y los derechos humanos de las comunidades que la habitan. Desde esta posicin de solidaridad con quienes son ms afectados y marginalizados por esta crisis, Accin Ecolgica ha promovido que aquellas voces que no son escuchadas -de indgenas, campesinos, mujeres y jvenes-, irrumpan con fuerza en los debates nacionales, contribuyendo as a la construccin de una democracia ms autntica y a una sociedad ms justa. Por esta razn, Accin Ecolgica constituye no solamente un referente, sino tambin un ejemplo de insoslayable relevancia para otras luchas en distintos rincones del planeta.Disolver una organizacin de la importancia de Accin Ecolgica, constituira un grave atropello, un mal precedente y una alarmante evidencia del deterioro de las libertades democrticas en el Ecuador. Por estas razones, deseo expresar mi solidaridad con Accin Ecolgica y hago un llamado al Gobierno ecuatoriano para que reconozca el aporte imprescindible que realiza, respete sus derechos como organizacin de la sociedad civil y garantice su normal y libre funcionamiento.Boaventura de Sousa Santos, Profesor de la Universidad de Coimbra, Portugal y de la Universidad de Wisconsin-Madison, EEUU.Madison, 30 de diciembre de 2016