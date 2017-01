Las desigualdades econmicas en Mxico

Contrariamente a lo que algunos especialistas auguraban para el ao 2106, la economa mexicana no ha crecido lo esperado, solo 2,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la pobreza y la desigualdad tomaron nuevos impulsos.

El ao 2017 se ha iniciado con mayores incertidumbres para los pobladores pues se decret un denominado tarifazo en el combustible que eleva el precio de la gasolina entre 14 y 20 %. Ante esa medida, aumentar el valor de todos los productos, tanto del agro como de la industria lo cual ser catastrfico para la gran mayora pobre de la poblacin.

Al analizar los datos, no solo se puede medir el PIB de la nacin, sino lo que ha significado abrir al capital privado todos los sectores productivos y de servicio, como lo exige el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN).

El TLCAN acordado en 1994 entre Mxico, Estados Unidos y Canad, lejos de beneficiar al pas azteca, le ha llevado a ser aun ms dependiente econmica y polticamente del gigante del norte.

Si en el ao que entr en vigor el acuerdo, Mxico segn el Fondo Monetario Internacional (FMI), apareca en el noveno lugar entre las naciones con mayor Producto Interno Bruto, hoy ese pas se encuentra en el 15, despus de sobrepasarlo Rusia, India, Espaa, Australia y Corea del Sur.

Una de las pocas empresas estatales que aun quedan en el pas es Petrleos Mexicanos (PEMEX) pues las compaas transnacionales con sede en diferentes pases y en especial de Estados Unidos, se han adueado de la economa, y en la prctica dirigen comercio, produccin y servicio, a la par que extraen los beneficios obtenidos de la nacin azteca.

Varios acpites del Tratado impiden a los mexicanos acudir a tribunales nacionales cuando se presenten diferencias, mientras en los internacionales las disputas son inapelables, las audiencias casi siempre son secretas y Estados Unidos puede ser demandado pero sin reclamos a los inversionistas. Adems, cualquier gobierno que llegue al poder esta invalidado de promulgar leyes que atenten contra los intereses de esas compaas, so pena de tener que acudir a los tribunales.

Un reciente estudio de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) inform que el 54 % de los habitantes, unos 60 millones de personas, viven en situacin de pobreza y el 10 % (unos 12 millones) en pobreza extrema.

El 48 % de las escuelas pblicas carecen de acceso a drenaje, 31 % no tienen a agua potable, 12.8 % no cuenta con baos sanitarios y 11.2 % no poseen energa elctrica. A lo que se suma que debido a la necesidad de ayudar econmicamente a sus familiares, los nios trabajan a edades tempranas y no concurren a las aulas.

Las polticas neoliberales se hicieron ms fuertes tras aprobar en diciembre de 1992 el ex presidente Carlos Salinas de Gortari el TLCAN, (entr en vigor en enero de 1994) y consecuentemente el hambre y la pobreza se convirtieron en males mayores de los aztecas, unido a la enorme violencia de los carteles de la droga que envan los estupefacientes hacia el pas ms consumidor del mundo: el vecino Estados Unidos.

Con el TLCAN se provoc que millones de campesinos, junto a sus familiares, abandonaran las tierras al no poder competir con la inundacin de productos agrcolas y alimenticios provenientes de Canad y Estados Unidos.

Los campesinos emigran en masa hacia las grandes ciudades donde les resulta sumamente difcil hallar trabajo y pasan a engrosar las filas de los vagabundos, o los ms jvenes tratan de cruzar las custodiadas fronteras norteamericanas en un va crucis de inmigrantes clandestinos.

Con el gobierno actual, la situacin ha empeorado ya que entre el 2012 y 2015, la pobreza abraz a otros 2 000 000 de mexicanos.

En enero de 2014, el presidente Enrique Pea Nieto firm la ley de reforma energtica que abri a las empresas extranjeras las grandes reservas petroleras del pas con lo cual se cierra el cerco de privatizaciones y neoliberalismo iniciado con el TLCAN.

De esa forma, se elimin el artculo 27 de la Constitucin aprobado desde 1938 por el gobierno del presidente Lzaro Crdenas que establece: tratndose del petrleo o de minerales radiactivos, no se otorgarn concesiones ni contratos, y la Nacin llevar a cabo la explotacin de esos productos.

Innegablemente que la decisin tomada por el actual Senado azteca, ha sido otro fuerte golpe a la soberana e independencia de la nacin.

Nuevamente con el denominado tarifazo, la situacin econmica de los mexicanos se deteriora an ms al elevarse todos los precios de la canasta bsica, el transporte y los insumos.

Otro denigrante dato aportado por la Organizacin No Gubernamental Oxfan denuncia que el 1 % de la poblacin concentra el 21 % de los ingresos totales del pas, o sea, ms de 3.4 billones de pesos (3.4 millones de millones).

Agrega la Organizacin que la suma de las fortunas de los cuatro mexicanos ms ricos; Carlos Slim (77 000 millones de dlares), Alberto Bailleres (10 400 millones de dlares); Germn Larrea (13 900 millones de dlares) y Ricardo Salinas Pliego (8 000 millones de dlares), ascendi al 10,5 % del PIB en el 2015, mientras que en el 2002, representaban slo el 2 % del PIB. En ese tiempo han aumentado su patrimonio en 480 %.

Con inequidades, pobreza y desaliento se fue el ao 2016, y al parecer, el 2017 no traer mejoras econmicas para decenas de millones de mexicanos.