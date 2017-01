Grecia: La democracia desaparecida

En el asunto de denegacin de la democracia, ha existido evidentemente el ilustre precedente del resultado, jams respetado, del referndum francs de 2005 sobre la constitucin europea. Pero de todos modos, lo que pas en Grecia en ese funesto Julio de 2015, no tiene parangn en la historia de la Europa (anti)democrtica. Juzguen ustedes mismos.

La multitud delirante delante del Parlamento griego estaba a punto de celebrar la abrumadora victoria del No a la austeridad, al Memorando y a la Troika , cuando a dos pasos de all, el entonces ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis entr en el Palacio Maximou, y se qued de piedra, boquiabierto: El ncleo dirigente de sus colegas, el Primer Ministro Tsipras al frente, ofrecan un espectculo opuesto al jbilo popular de la plaza Syntagma. Cabizbajos y repitiendo y ahora qu hacemos?, los ministros del gobierno de la izquierda radical (Syriza) parecan desesperados y abatidos por la victoria del No. Un No que tanto haban deseado en pblico la semana precedente! |1|

Los acontecimientos que siguieron a esta escena tan didctica constituyeron una de las denegaciones de democracia ms llamativas de la historia moderna. Menos de una semana (!) despus del No categrico (61,5%) del pueblo griego, el mismo Primer Ministro y el mismo gobierno de la llamada izquierda radical que haban defendido el No pblicamente con todas sus fuerzas, aceptaban prcticamente sin condiciones, todas las exigencias de los acreedores del pas. Fue como si el referndum no hubiera jams existido, como si el pueblo griego no hubiera jams expresado su voluntad.

En realidad, todo haba estado metdicamente preparado y organizado para ilustrar y hacer creble la clebre frase del presidente de la Comisin J.C. Juncker: No puede haber una eleccin democrtica contra los tratados europeos! De todos modos, como el caso griego se haba convertido en emblemtico para todo el mundo (tanto de izquierda como de derecha), haca falta que la leccin fuera ejemplar, desprovista de toda ambigedad, de modo claro y ntido como un mazazo en la cabeza no solamente de los pobres ciudadanos griegos, sino tambin de los ciudadanos de toda Europa!

As que aqu estamos en el meollo de la cuestin candente de denegacin de democracia en los tiempos de la gran crisis existencial del capitalismo neoliberal. A diferencia de lo que ocurra antiguamente o incluso solo hace una dcada, las necesidades actuales del sistema le imponen la denegacin de la prctica democrtica como una provocacin casi cotidiana, de manera sistemtica y con la mayor arrogancia, como un desafo lanzado en permanencia a sus desafortunados sujetos tentados por el deseo de resistir(se). Qu mejor entonces que un gobierno de izquierda, e incluso de la izquierda radical, para hacer el trabajo sucio y servir de instrumento de esta provocacin? La leccin dada a los pueblos europeos deba ser implacable y manifiestamente fue ms all de todas las expectativas de los de arriba que nos gobiernan.

No obstante, en estos tiempos de guerra social declarada, tales lecciones deben ser respetadas hasta el ltimo detalle y continuamente renovadas. De ah la moda de nuestros gobiernos europeos de rodear o ms bien ignorar sistemticamente a los parlamentos, de gobernar por decreto sin ni siquiera preocuparse de salvar las apariencias! Resumiendo, haciendo caso omiso lo que queda de su democracia parlamentaria moribunda

Pero para nuestros gobernantes no se trata solamente de gobernar por ordenanzas. La empresa de demolicin del sistema parlamentario (burgus) exige hacerlo lo ms ineficaz, intil e incluso tan ridculo como sea posible a los ojos de nuestras sociedades. De ah, por ejemplo, la proeza sobrehumana de los 152 o 153 diputados de la mayora parlamentaria griega que votan siempre como un bloque en favor de los proyectos de leyes de 1.000 o 2.000 pginas que han ledo, comprendido y aprobado en la noche antes del voto! La apoteosis de la democracia (burguesa) en todo su esplendor decadente.

Dicho esto, nada ilustra mejor esta denegacin neoliberal de la democracia que el destino que nuestros gobernantes reservan habitualmente al deseo (totalmente legtimo) de sus ciudadanos de conocer en profundidad lo que es y en que consiste la fuente de sus problemas, la tristemente clebre deuda pblica de sus pases. Aqu estamos delante del deseo popular de auditar esa deuda pblica que nos abruma, realizada -en el caso griego- por la muy competente Comisin para la Verdad creada a iniciativa de la entonces Presidenta del Parlamento griego.

Como se trataba de una premier europea y el contagio se perfilaba en todo momento en el horizonte, este sacrilegio imperdonable, esa tentativa de entrar en la zona prohibida, en el sancta sanctorum del sistema capitalista, all donde, por definicin, no se tolera a ningn intruso! |2|, mereca toda la severidad de los gobernantes griegos y europeos. Y las secuencias de los acontecimientos confirmaron los peores temores. No satisfechos con ignorar las conclusiones de los trabajos de esta Comisin independiente, internacional y absolutamente respetable, el gobierno Tsipras, todos los partidos parlamentarios, los principales medios de comunicacin y evidentemente sus patrones europeos se ensaaron cuando se trat de calumniarla e incluso de ridiculizarla. Y para completar el cuadro, el nuevo presidente del Parlamento griego procedi a la disolucin de la Comisin llegando incluso a embargar sus locales y sus archivos! Y para remate de encarnizamiento, borr toda huella de su existencia de los registros del canal parlamentario! El intruso no solo no haba sido tolerado sino que tambin haba sido castigado de modo ejemplar para que la Comisin de la auditora griega no pudiera crear escuela.

Despus de esta letana de horrores antidemocrticos tendramos derecho a preguntarnos el porqu de este extraordinario encarnizamiento antidemocrtico, a primera vista inexplicable. No es entonces una casualidad que la respuesta ms autorizada nos llega del sancta sanctorum de la Unin Europea, del corazn mismo de la Comisin y de la mano de la baronesa, dirigente Laborista inglesa y sobretodo- Alta Representante de la Unin para los Asuntos Exteriores y la Poltica de Seguridad Catherine Ashton! En el informe del muy oficial Instituto de Estudios de Seguridad de la Unin Europea, fechado el 2010 y titulado Qu defensa europea tendremos en 2020? |3|, cuya larga introduccion fue escrita por nuestra buena baronesa Ashton -que era entonces la nmero 2 de la Unin Europea- si puede leer que la misin de la UE es.. Proteger a los ricos del mundo contra las tensiones y los problemas de los pobres. Dado que la proporcin de la poblacin mundial que vive en la miseria y la frustracin continuar siendo muy elevada, y las tensiones entre este mundo y el mundo de los ricos seguir acentundose, con las consecuencias que ello comporta!

La conclusin no es difcil y es sobretodo evidente: cuando los ms altos dirigentes de la UE, su Presidente de la Comisin y su ministra de asuntos exteriores y de la defensa muestran tal cinismo confesando pblicamente y sin ambages, que a la UE le importa un comino la democracia porque se preocupa con toda prioridad de proteger a los ricos de la clera de los pobres, entonces nadie puede decir que no ha estado avisado. Cuando los de arriba declaran la guerra social a los de abajo, la democracia se convierte en un lujo reservado a la oligarqua pero tambin un grito de guerra de los oprimidos.

Yorgos Mitralias, periodista, es uno de los fundadores y animadores del Comit griego contra la deuda, miembro de la red internacional CADTM.

