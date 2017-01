Feminismo & Medios de Comunicacin

"Los hombres siguen siendo noticia por lo que hacen y las mujeres por lo que son"

Pblico.es

Dice Juana Gallego: "Ms mujeres dirigiendo medios no garantizan el abandono de discursos machistas"







Juana Gallego lleva ms de 30 aos estudiando cmo los medios hablan y escriben de las mujeres, analizando qu destacan de ellas y cmo abordan los temas que verdaderamente las influyen. Directora del Observatorio para la Igualdad de la UAB y codirectora del Mster de Gnero y Comunicacin de esta misma universidad catalana, Gallego insiste en que las mujeres siguen siendo tratadas como objetos en vez de sujetos y que los medios de comunicacin incluidos los digitales "frenan el avance hacia la igualdad" porque reproducen estereotipos machistas ya superados en muchos mbitos de la sociedad.



La autora de De reinas a ciudadanas. Medios de comunicacin, motor o rmora para la igualdad? (Aresta, 2013) advierte adems de que la presencia femenina tanto en las redacciones como en los puestos directivos de los medios no es garanta de que las noticias que publiquen tengan una perspectiva de gnero.



Cul es la responsabilidad de los medios de comunicacin en la prevalencia del machismo en Espaa?



Los medios contribuyen al mantenimiento del esquema patriarcal que an nos rige porque ponen de relieve aspectos machistas con demasiada facilidad. Por un lado, siguen dando pbulo a las visiones de los supuestos agresores en casos de violencia machista, restando credibilidad a las vctimas y dando voz a meras opiniones. Por otro, los medios no se centran en los problemas reales de las mujeres. Dan mucha relevancia a temas superficiales en los que estn implicadas muchas mujeres la moda, la belleza y el cotilleo y eso ayuda a reforzar la idea de que slo (o sobre todo) nos preocupan ese tipo de asuntos. Los artculos triviales sobre mujeres son una constante en los medios. En cambio, los temas verdaderamente importantes para las mujeres la conciliacin, la brecha salarial o la violencia de gnero no tienen la relevancia suficiente.





Los medios de comunicacin son, por tanto, un freno para la igualdad?



S. Porque parece que tengan reparos en abordar los temas realmente importantes. Seran motor de cambio para la evolucin de la sociedad si pusieran de relieve aspectos de fondo. Sin embargo, frenan el avance porque, al centrarse en superficialidades, reproducen viejos estereotipos sobre las mujeres. El cambio fundamental en el rol de las mujeres es uno de los ms importantes del siglo XX y lo seguir siendo en el siglo XXI, pero los medios no estn a la altura. An no se ha hecho un balance de lo que ha significado el cambio de las mujeres en los ltimos 30 aos. Se sigue reproduciendo el mismo esquema del pasado y como los medios no visibilizan este cambio estn dando a entender que no hemos cambiado.





Ha habido un avance y un retroceso simultneo. Por ejemplo, en lo referente a la violencia machista, hay temas que son tratados con mayor sensibilidad, pero algunos medios siguen reproduciendo estas noticias como un mero suceso, sin entrar en la profundidad de lo que est ocurriendo. Por ejemplo, en el reciente caso de Alfons Quints, muchos medios estn dando relieve a la trayectoria profesional de una persona que no es noticia por otra cosa que por asesinar a su exmujer. No se debera realzar su figura porque ha cometido un crimen y, por tanto, hay que tratar el tema como un asesinato ms en el contexto de un problema ms amplio que es la violencia contra las mujeres. Falta un relato que explique no slo qu pasa sino por qu pasa. Segn el ltimo informe anual de la profesin periodstica de la Asociacin de la Prensa de Madrid, slo el 10,9% de los puestos directivos en los medios de comunicacin estn ocupados por mujeres, mientras que ellas son mayora en las redacciones (51,8%).



Explica eso la falta de perspectiva de gnero en las informaciones?



Que haya ms mujeres en los cargos directivos de los medios de comunicacin no garantiza que se acaben los discursos machistas. No por culpa de las mujeres, ellas no son las responsables. Lo que hay que cambiar no es tanto la proporcionalidad en las redacciones o el gnero en los cargos directivos (aunque estara muy bien que hubiera ms mujeres en los mandos), sino el propio discurso. Es decir, lo que consideramos importante y lo que no, la mirada y el enfoque sobre los temas que nos interesan, las rutinas profesionales. Ah est el problema. Por eso no es imprescindible que sean mujeres las que ocupen los cargos directivos. No hay que mezclar el aumento del porcentaje de mujeres en todos los niveles profesionales de los medios de comunicacin con la reproduccin de estereotipos convencionales y anacrnicos. Las mujeres asumen la cultura profesional del sector, hacen suya esa cosmovisin de gnero dominante que an es androcentrista, pero no las culpo por ello. A menudo son deslegitimadas en su entorno laboral cuando intentan plasmar otra visin ("este tema ya lo hemos dado, ya est la feminista dando la tabarra") y por eso muchas prefieren no significarse.







El camino es que las mujeres que lleguen a los puestos directivos sean feministas, que sean conscientes de esta desigualdad y que la entiendan como un problema colectivo. Muchas mujeres afirman que nunca se han sentido discriminadas en el trabajo, pero luego cuentan como si tal cosa que sus compaeros hombres han ascendido ms rpido que ellas. Eso ya es discriminacin. En un orden patriarcal y androcntrico como el nuestro, las mujeres tenemos que trabajar el doble para demostrar nuestra vala y ascender.



Es acertado pensar que hay una manera femenina de mandar? Que hombres y mujeres ejercen el poder de modo diferente?



Habra mucho que analizar sobre este tema, pero lo primordial es que las mujeres no tenemos referentes. No ha existido ninguna sociedad donde las mujeres hayan ejercido el poder, as que cuando llegan a puestos de responsabilidad tienen que inventarse la manera de mandar. Algunas reproducen esquemas masculinos y mandan con autoridad, otras son ms dctiles y ejercen el poder de manera ms horizontal y democrtica... Cada una hace lo que puede, pero siempre son juzgadas. A Margaret Thatcher que opt por el primer modelo la llamaron "mujer de hierro", de Condolezza Rice se deca que mandaba "con puo de hierro en guante de seda" y Angela Merkel es aceptada porque gobierna como los hombres creen que las mujeres tienen que gobernar. Se adapta a ese papel y no destaca su feminidad porque si lo hiciera, la censuraran. La sociedad quiere que las mujeres seamos nias monas y buenas. Si te ajustas a este modelo, te apoyan. En cambio, si te muestras como una mujer capaz de pensar por s misma y no te sometes al clich de la nia mona y buena, te cuestionan.







Exacto. Es muy difcil encontrar noticias en las que los hombres no hagan nada. Nunca estn posando, siempre estn haciendo algo y, por tanto, las noticias destacan esa accin. En cambio, lo que los medios ponen de relieve sobre las mujeres no es lo que hacen sino lo que son. Vivimos un trnsito en el que las mujeres estn dejando de ser objetos para pasar a ser sujetos. Hasta que las mujeres no sean representadas siempre y exclusivamente como sujetos, el discurso sobre ellas no cambiar.



Cree que algn da las mujeres sern consideradas como sujetos en la publicidad?



No lo creo, lo veo muy difcil. En publicidad, las mujeres actan como objetos y son despedazables. El cuerpo femenino se hace piezas y todas ellas tienen significado porque forman parte de un objeto que se puede desmontar: el pelo, los ojos, un hombro, los pies, una rodilla... En cambio, los hombres, al ser sujetos, no son despedazables. Siempre estn completos. Por eso es tan difcil utilizar el cuerpo masculino en publicidad, salvo en los anuncios de maquinillas de afeitar en los que se muestra su mentn. Los hombres anuncian calzoncillos, pero muy pocas veces los spots muestran nicamente sus partes genitales o sus glteos. Aunque est anunciando calzoncillos, el cuerpo del hombre se ve completo. El de la mujer se ve a trozos.





Desgraciadamente, se han convertido en un catlogo publicitario y estn centradas absolutamente en la belleza y la moda. Han dejado de lado cualquier otro tema de inters para las mujeres, no hablan de feminismo, ni la situacin de las mujeres en el mundo... Todas estn cortadas por el mismo patrn y no hay ninguna que realce nada que no sea la belleza o la moda.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.