La lista negra de Trump de empresas estadounidenses con produccin en Mxico

Russia Today

El presidente electo estadounidense, Donald Trump, todava no ha asumido su cargo, pero las medidas proteccionistas anunciadas en campaa, entre las que destaca su promesa de renegociar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Mxico y Canad (TLCAN), as como su amenaza de imponer aranceles a los productos que procedan de su vecino del sur, ya estn dando sus primeros frutos.Ford Motor anunci este martes que cancelaba sus planes de invertir 1.600 millones de dlares en una nueva planta en Mxico. A cambio, el segundo mayor fabricante de automviles estadounidense va a destinar 700 millones a expandir la produccin de coches elctricos en Michigan (EE.UU.).La decisin de Ford supone un gran golpe para la economa mexicana, que tiene una gran dependencia de EE.UU, pas al que destina el 80% de sus exportaciones y del que recibe ms de la mitad del conjunto de la inversin extranjera directa. Sin embargo, no ha sido el primero.En noviembre, el republicano anunci que haba firmado un acuerdo con la empresa Carrier para salvar ms de 1.100 empleos de una planta en Indianpolis que iba a ser trasladada a Mxico. El fabricante de soluciones para aire acondicionado confirm la noticia y explic que su cambio de opinin se deba a que Trump haba ofrecido incentivos fiscales si se quedaba en EE.UU.Un mes despus, en diciembre, el presidente electo consegua otra importante victoria. La compaa de telecomunicaciones Sprint anunciaba que devolvera a EE.UU., concretamente a Indiana, 5.000 puestos de trabajo que en un principio iban a trasladarse al sur de la frontera.La compaa de automviles estadounidense es ahora la gran amenazada. El pasado martes, el presidente electo publicaba el siguiente mensaje en Twitter: "General Motors est enviando su modelo Chevy Cruze fabricado en Mxico a los concesionarios de Estados Unidos libre de impuestos en la frontera. Hganlo en Estados Unidos o paguen un alto impuesto fronterizo!. Horas despus, Ford anunciaba su cambio de planes.La importante compaa de tecnologas de la informacin e informtica estadounidense tiene un Campus Tecnolgico en Guadalajara, en el que trabajan varios centenares de desarrolladores de software y se manufacturan servidores que antes se hacan en Minnesota, segn publica en un artculo 'Merca2.0', que seala otras empresas amenazadas.Tambin en Guadalajara tiene dos plantas la empresa de ordenadores e impresoras HP. Hace unos meses llev a cabo una reestructuracin que dividi a la compaa en dos - HP Inc y HPE - que se sald con una ola de despidos en EE.UU.La compaa de equipos de refrigeracin tiene una planta en Apodaca, Nuevo Len. Se fund en York, Pensilvania, y actualmente es propiedad de Johnson Controls, tambin estadounidense.Tambin en Nuevo Len, concretamente en Escobedo, tiene una planta el fabricante de camiones pesados Navistar. Hace un ao, la empresa anunci que dejaba de producir camiones en Ohio para trasladar sus operaciones a la zona metropolitana de Monterrey.Pertenece a la empresa estadounidense Paccar, el tercer mayor fabricante de camiones pesados ​​en el mundo. En Mexicali, Baja California, fabrica 60 modelos de camiones pesados, de los cuales 12 se venden en EE.UU.La corporacin municipal norteamericana con sede en Ferguson, Missouri, fabrica productos y ofrece servicios de ingeniera para una amplia gama de actividades industriales, comerciales y de mercado de consumo domstico. Tiene ms de 200 plantas de produccin en todo el mundo, incluyendo Mxico.La misma empresa matriz propietaria de Carrier, tiene en mente trasladar a Mxico una fbrica de controles electrnicos que cuenta con 700 trabajadores en Huntington, Indiana.De momento, la cadena de supermercados ha desafiado a Trump y ha anunciado que invertir 1.300 millones de dlares en Mxico. Esta previsto que la inversin se traduzca en 10.000 nuevos empleos en el pas, en el que ya cuenta con 200.000 empleados en sus ms de 2.000 tiendas.Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/227742-lista-negra-trump-empresas-estadounidenses-mexico