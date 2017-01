Fidel

Porque l naci del pueblo y en medio del pueblo permanece,

y por eso su grandeza es la del pueblo cubano.

Jorge Amado

UN GIGANTE el Comandante en jefe Fidel Castro- ha dejado de existir, fsicamente, porque sus ideas, su praxis poltica y su legado tico nos acompaar a las nuevas generaciones y a las que vendrn en la lucha por el nuevo mundo en el que la igualdad y la libertad plenas as como el ser tratado y tratar a los dems como seres humanos como sostuvo Fidel en su discurso del 1 de mayo del 2000-, sean una realidad en la vida cotidiana de miles de millones de seres humanos. Porque Fidel fue un hombre digno, ntegro, y luch sin descanso contra el imperialismo, el capitalismo y toda forma de opresin hasta el ltimo de sus das, y se fue en esa lucha invicto y victorioso, Fidel es y ser una ineludible y permanente fuente de inspiracin y de enseanzas para los revolucionarios del mundo.

Como ha dicho Fidel, el socialismo, incluso con sus imperfecciones, ha mostrado ser inmensamente superior que el capitalismo, porque, precisamente, el socialismo constituye la lucha por la concrecin de la igualdad real, la libertad plena y la fraternidad entre los seres humanos, elementos que el capitalismo no garantiza y, por el contrario, niega cada vez ms. Lucha, el socialismo, pues, por la eliminacin paulatina de las desigualdades sociales, la realizacin de la libertad individual de las grandes mayoras posibilitando para ellas el acceso a la educacin, a la ciencia, a la creacin literaria y artstica, y, lo que no es menos importante, posibilitndole su acceso a la toma de decisiones sobre los asuntos comunes. Lucha, adems, contra la cultura del individualismo y del consumismo, del chovinismo, la xenofobia y el racismo.

Su hermano Ral Castro seal en su discurso de despedida del 3 de diciembre del 2016, retomando sus propias palabras pronunciadas en su discurso del 26 de julio de 1994, que la permanente enseanza de Fidel es que s se puede, que s se pudo y que s se podr si no cejamos jams en el empeo de conquistar nuevas y ms grandes victorias, incluso en las condiciones ms hostiles, adversas, difciles, severas y duras:

el ms preclaro hijo de Cuba en este siglo, aquel que nos demostr que s se poda intentar la conquista del Cuartel Moncada; que s se poda convertir aquel revs en victoria, que logramos cinco aos, cinco meses y cinco das, aquel glorioso Primero de Enero de 1959, esto ltimo aadido a las palabras textuales que dije en aquella ocasin. Nos demostr que s se poda llegar a las costas de Cuba en el yate Granma; que s se poda resistir al enemigo, al hambre, a la lluvia y el fro, y organizar un ejrcito revolucionario en la Sierra Maestra tras la debacle de Alegra de Po; que s se podan abrir nuevos frentes guerrilleros en la provincia de Oriente, con las columnas de Almeida y la nuestra; que s se poda derrotar con 300 fusiles la gran ofensiva de ms de 10 000 soldados, que al ser derrotados el Che escribi en su Diario de Campaa, que con esa victoria se le haba partido la columna vertebral al ejrcito de la tirana; que s se poda repetir la epopeya de Maceo y Gmez, extendiendo con las columnas del Che y Camilo la lucha desde el oriente hasta el occidente de la isla; que s se poda derrocar, con el respaldo de todo el pueblo, la tirana batistiana apoyada por el imperialismo norteamericano. Aquel que nos ense que s se poda derrotar en 72 horas y an menos, la invasin mercenaria de Playa Girn y proseguir al mismo tiempo la campaa para erradicar el analfabetismo en un ao, como se logr en 1961. Que s se poda proclamar el carcter socialista de la Revolucin a 90 millas del imperio, y cuando sus naves de guerra avanzaban hacia Cuba, tras las tropas de la brigada mercenaria; que s se poda mantener con firmeza los principios irrenunciables de nuestra soberana sin temer al chantaje nuclear de Estados Unidos en los das de la Crisis de los misiles en octubre de 1962. Que s se poda enviar ayuda solidaria a otros pueblos hermanos en lucha contra la opresin colonial, la agresin externa y el racismo. Que s se poda derrotar a los racistas sudafricanos, salvando la integridad territorial de Angola, forzando la independencia de Namibia y asestando un rudo golpe al rgimen del apartheid. Que s se poda convertir a Cuba en una potencia mdica, reducir la mortalidad infantil a las tasas ms bajas del Tercer Mundo, primero, y del otro mundo rico despus; porque en este continente por lo menos, tenemos menos mortalidad infantil de menores de un ao de edad que Canad y los propios Estados Unidos (Aplausos), y, a su vez, elevar considerablemente la esperanza de vida de nuestra poblacin. Que s se poda transformar a Cuba en un gran polo cientfico, avanzar en los modernos y decisivos campos de la ingeniera gentica y la biotecnologa; insertarnos en el coto cerrado del comercio internacional de frmacos; desarrollar el turismo, pese al bloqueo norteamericano; construir pedraplenes en el mar para hacer de Cuba un archipilago cada vez ms atractivo, obteniendo de nuestras bellezas naturales un ingreso creciente de divisas. Que s se puede resistir, sobrevivir y desarrollarnos sin renunciar a los principios ni a las conquistas del socialismo en el mundo unipolar y de omnipotencia de las transnacionales que surgi despus del derrumbe del campo socialista de Europa y de la desintegracin de la Unin Sovitica. La permanente enseanza de Fidel es que s se puede, que el hombre es capaz de sobreponerse a las ms duras condiciones si no desfallece su voluntad de vencer, hace una evaluacin correcta de cada situacin y no renuncia a sus justos y nobles principios. Esas palabras que expres hace ms de dos dcadas sobre quien, tras el desastre del primer combate en Alegra de Po, del que pasado maana se cumplirn 60 aos, nunca perdi la fe en la victoria, y 13 das despus, ya en las montaas de la Sierra Maestra, un 18 de diciembre del ao mencionado, al reunir siete fusiles y un puado de combatientes, exclam: Ahora s ganamos la guerra! Ese es el Fidel invicto que nos convoca con su ejemplo y con la demostracin de que S se pudo, s se puede y s se podr! (Aplausos y exclamaciones de: S se puede!) O sea, repito que demostr que s se pudo, s se puede y s se podr superar cualquier obstculo, amenaza o turbulencia en nuestro firme empeo de construir el socialismo en Cuba, o lo que es lo mismo, Garantizar la independencia y la soberana de la patria! (1)

El socialismo ha sido en el siglo XX el fruto de las heroicas luchas de los pueblos, el fruto de su indeclinable voluntad de vencer a los grandes y verdaderos enemigos de la humanidad: el imperialismo y el capitalismo. Porque este enemigo tiene un gigantesco poder econmico, poltico e ideolgico, el socialismo en el siglo XXI no puede sino ser nuevamente el fruto de las heroicas luchas de los pueblos, de esa misma voluntad de vencer, convirtiendo con su trabajo, esfuerzo y sacrificio, la derrota en victoria, sustituyendo as la lgica individualista y alienante del capital por la lgica de la solidaridad y la fraternidad del socialismo.

Esa voluntad de vencer es tambin la que deben desplegar los comunistas en esos momentos polticos que son las crisis polticas, porque, como sealaba Lenin, las situaciones revolucionarias son momentos excepcionales. El capitalismo puede estar en crisis, pero no caer solo; las crisis pueden pasar de largo o dar lugar a situaciones polticas altamente reaccionarias y degradantes. Es en esos momentos que los comunistas deben desplegar esa voluntad de vencer. Audacia, audacia y ms audacia, exiga Lenin. Con tal fin, es necesario prepararse con antelacin.

Mencin especial merecen ciertos aspectos del liderazgo de Fidel. Su liderazgo no ha sido solamente poltico, sino al mismo tiempo, y quiz principalmente, tico. Hace falta revisar el comportamiento que mantuvo de un modo principista en la lucha contra la dictadura batistiana y el imperialismo estadounidense desde antes de la toma del poder, desde el Asalto al Cuartel Moncada en 1953, el reinicio de la lucha guerrillera en 1956 con solo doce guerrilleros sobrevivientes y siete fusiles, hasta la toma del poder el 1ero de enero de 1959, y desde este ao en la gestin del poder socialista hasta la fecha en que falleci. Fidel aplic una consecuente poltica de no asesinar jams al enemigo desarmado y de darle un tratamiento humano cuando ha sido capturado. El gobierno cubano, con Fidel a la cabeza, no ejecut jams asesinatos polticos, ni hizo desaparecer a personas, ni organiz nunca escuadrones de la muerte, cosas que s, en cambio, hemos tenido en el Per y Latinoamrica, bajo gobiernos abiertamente dictatoriales y bajo gobiernos supuestamente democrticos. Por el contrario, Fidel impuls la educacin, la alimentacin suficiente y la salud en Cuba, llevando a este digno pas a constituirse en una verdadera potencia en estos fundamentales temas, llevando incluso mdicos y educadores a muchos pases del mundo, avergonzando a los ojos de los progresistas y socialistas del mundo a gobiernos de pases que con una riqueza econmica muy superior no han sido capaces de dar solucin a esos problemas en sus propios pases.

Este aspecto del liderazgo de Fidel crece todava ms si tomamos en cuenta que Cuba ha sido una revolucin aislada del mundo desde 1990 ms o menos, y desde un principio permanentemente atacada y boicoteada, militarmente, propagandsticamente y econmicamente, mediante centenares de intentos de asesinato a Fidel, falacias propagadas por los grandes medios de comunicacin y el criminal bloqueo impuesto por los Estados Unidos, que ha significado para Cuba prdidas que se cuentan en miles de millones de dlares. Cuba ha debido hacer frente a los ataques de la ms grande potencia econmica y militar imperialista de la historia de la humanidad, los Estados Unidos, situada a solo 90 millas de su territorio, y la respuesta de Fidel y de Cuba ha sido en gran medida -no nicamente, porque legtimamente se ha debido armar para disuadir y hacer frente a eventuales ataques e invasiones militares del enemigo-, una verdadera revolucin en la educacin, la salud y la calidad de vida de los cubanos.

Este es en mi criterio uno de los aspectos que explican la enorme autoridad poltica y moral que el Comandante Fidel logr en Cuba, y seala el camino que deben seguir los revolucionarios en el mundo para alcanzar el necesario liderazgo poltico y moral sobre el conjunto del pas y la sociedad, porque, como dicen unos versos de Jos Mart, solo el amor/alumbra lo que perdura/solo el amor/convierte en milagro el barro/solo el amor/engendra la maravilla/solo el amor/consigue encender lo muerto.

Deseo mencionar una caracterstica ms del liderazgo moral, tico, de Fidel. Revolucin es modestia, afirm en su discurso en el que expone el concepto de revolucin. Y esa actitud la conserv Fidel desde que tomaran el poder en Cuba hasta el final de sus das, sin envanecerse jams, sin sentirse nunca una nueva cima ni un modelo del desarrollo poltico de los pueblos y sin sentirse jams una nueva cima en el desarrollo del marxismo. Fidel no quiso ser embalsamado y solicit adems que no se le construya ningn monumento, busto o estatua y que ninguna calle, parque, universidad, instituto o cualquier otra entidad lleve su nombre. Fidel era un acrrimo enemigo del culto a la personalidad. Sealaba Fidel en una entrevista con Oliver Stone, unas palabras de Jos Mart: toda la gloria del mundo cabe en un grano de maz. Podemos rendirle homenaje a Fidel fuera de Cuba con un monumento o un mural, conscientes sin embargo de que ninguno de ellos por s solos podr rendir un tributo cabal al conductor de la Revolucin cubana. Fidel est presente en cada cubano y en cada revolucionario en el mundo, y el mejor modo de rendirle homenaje es siendo consecuentes con el ideal luchando por hacerlo realidad.

El luchador incansable, el quijote de todos los tiempos como le ha llamado Jennifer Bello, joven presidenta de la Federacin de Universitarios de Cuba y miembro del Consejo de Estado de Cuba-, afirm:

Las ideas no necesitan ni de las armas, en la medida en que sean capaces de conquistar a las grandes masas.

Es esa una idea, una tesis fundamental, estratgica, que los comunistas del mundo debemos hacer nuestra. La batalla de las ideas debe continuar, mejorar, profundizarse y extenderse. Fidel logr unificar poltica e ideolgicamente al pueblo cubano, y esa es la meta que buscamos conquistar: unificar al pueblo peruano en la lucha contra el imperialismo y el capitalismo.

Notas:

(1) http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/12/04/raul-castro-la-permanente-ensenanza-de-fidel-es-que-si-se-puede/#.WGQ7VFXhDIU



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.