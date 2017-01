Desde una tinaja con vistas al sol

Consuma y no piense

La historia es consabida. Una maana, mientras Digenes se hallaba absorto en sus pensamientos tomando el sol, Alejandro Magno fue a buscarlo interesado en conocer al famoso filsofo que prefera vivir en una tinaja antes que en una casa. Cuando lo encontr se puso frente a l y le dijo: "Soy Alejandro Magno" a lo que responde Digenes: "Y yo Digenes el perro", el que alababa a los que le daban, ladraba a los que no le daban y morda a los malos. "Pdeme lo que quieras" le impuso Alejandro, ante lo cual, sin apenas inmutarse, Digenes le contest: "Qutate de donde ests, que me tapas el sol". El conquistador del mundo, de su pequeo gran mundo, Alejandro Magno, no pudo conquistar a Digenes.

He de reconocer que me gusta lo que hemos venido a llamar Navidad, sin duda alguna, un tiempo para pensar y hacer balance. Cundo, pensar usted? Pues en el tiempo que le quede entre las carreras para comprar y salga de los grandes almacenes que parecen estar adornados como buenas mquinas tragaperras, a las que acudimos cual monedas planas como nuestro cerebro. Hay que hacerse con el regalo ms codiciado y as tener la recompensa de la felicidad. Navidad: tiempo de felicidad, sin duda alguna! Pero de qu sirve ser feliz, si nadie te envidia. Para eso ya tenemos las redes sociales, para plantarnos frente a la cmara con nuestra mejor foto, el mejor regalo, la mejor cena plantarnos sin raz ni macetero. Nota ya cmo aflora ese sentimiento? Ese estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro?... esa Envidia que hace que nos afanemos en trabajar para poder gastarlo en el tiempo que nos queda y as tener ms y paliar nuestra desdicha por no poseer lo que tiene el otro.

Una vez que haya pensado que no sea mucho, no vaya a ser que le d por dejar de comprar compulsivamente- haga una pequea pausa, aunque mejor eso debera dejrselo a los cnicos, y no, no me refiero a los que actualmente conocemos como polticos, banqueros o todo hijo de vecino que simplemente se dedique al disfrute de la codicia y el tener por el tener (tener al cuadrado), es decir la inmensa mayora en nuestros capitalistas das. Me refiero a los que seguan a Digenes y que en nuestros das, probablemente escaparan de la urbe esperando encontrar el silencio ansiado al margen del ruido de campanillas, villancicos mltiples y descorches de champn. Los mismos capaces de hallar en los medios de comunicacin una notica, un artculo, una opinin en medio de tanto ruido de palabras vertidas a consumir los ajetreados lectores. Un contraste evidente entre la rapidez al que nos somete el sistema y la desesperante lentitud" en el ritmo de acogida de los refugiados, tal y como ha indicado la Comisin Espaola de Ayuda al Refugiado (CEAR), mientras baraja la escalofriante cifra de 5.000 refugiados muertos en el Mediterrneo este ao en su desesperado intento por llegar a Europa. Pero esta noticia como el cmputo de 44 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas que la violencia de gnero, el feminicidio, ha dejado este ao, es posible que no la haya ledo o bien que si lo ha hecho, su impacto haya sido mitigado entre la marabunta de regalos y noticias tan importantes como el discurso del rey ese que usted y yo votamos- el gordo o el flaco- de Navidad o las cenas y comilonas que podr haber padecido en estos espartanos das. Entre tanto estrpito y barahnda parece difcil escuchar el susurro de nuestra conciencia.

Hoy el creador del cinismo probablemente se quedara desconcertado al saber cmo su nombre ha dado origen al conocido como sndrome de Digenes. Podramos decir que, conforme recoge en la actualidad la RAE, el trmino de cnico, no deja de tener cierto cinismo que sean los que van a comprar y a cumular objetos ms preciados los que escapan de dicha denominacin. Al fin y al cabo todo lo que compran es profundamente til.

Tras la muerte de Alejandro sus sucesores lucharon por su legado. Tras la de Digenes nadie luch por los restos de su tinaja. Dicen que los motivos por los que en Digenes se relacionaba lo cnico con lo canino, ms que por la indiferencia en la manera de vivir y la impudicia a la hora de hablar o actuar, era fundamentalmente por la facultad que tena de distinguir los amigos de los enemigos. Hgame caso, si tiene un buen amigo no le ladre con regalos innecesarios. Mejor prstele una buena tinaja con vistas al sol en la que poder pararse a pensar.

Jos Antonio Mrida Donoso, profesor de secundaria y profesor asociado de la Universidad de Zaragoza.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.