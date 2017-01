La salud: un desafo en la implementacin de los acuerdos de La Habana

Colectivo de salud Abran la Puerta / Agencia Prensa Rural

Garantizar el derecho a la salud es uno de los principales desafos en la implementacin del Acuerdo Final para la Terminacin del Conflicto y la Construccin de una Paz Estable y Duradera​ acordado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejrcito del Pueblo (FARC EP) y el Gobierno Nacional.

Esto configura un desafo por varios aspectos: la dispersin de la poblacin en las regiones, difcil acceso a los sitios para llevar la atencin, poca oferta de profesionales -principalmente especialistas- en las regiones quienes brinden la atencin en salud, transformar currculos de programas de ciencias de la salud en las universidades que tengan un componente social ms fuerte para comprender las problemticas de salud y las dinmicas del conflicto armado en resolucin, infraestructura, tecnologa e incorporar a los excombatientes y las comunidades a la atencin en salud en la planeacin, verificacin e implementacin del Plan de Salud Rural acordado en el punto uno del acuerdo final y la salud como eje transversal para la construccin de una paz estable y duradera. Finalmente se trata de democratizar el acceso a la atencin en salud y garantizar la salud como un derecho fundamental para todos y todas.

Frente a lo acordado en La Habana, en relacin al sector salud, se tiene la creacin del Plan Nacional de Salud Rural con un modelo diferencial de salud pblica, el Sistema Nacional de Atencin a las Personas Consumidoras de Drogas Ilcitas, atencin psicosocial a vctimas de la violencia y la atencin en salud en las zonas veredales transitorias como principales labores a las que se enfrenta en particular el Estado colombiano, pero tambin es una tarea de la sociedad que se debe comprometer con todas las transformaciones sociales que pueden darse junto con los ms amplios sectores de la sociedad, en aspectos como la participacin poltica, la democratizacin del acceso a la tierra, la soberana y la seguridad alimentaria que determinan el proceso salud enfermedad de los colombianos.

Frente a lo acordado en la Habana

Para comenzar es necesario precisar, qu es lo acordado en materia de salud en el Plan de Salud Rural y cmo el gobierno percibe dicha implementacin, teniendo en cuenta que el sistema de salud tiene dificultades hasta en las grandes ciudades como Bogot, donde se mueren nios de inanicin, como en la actual Alcalda de Enrique Pealosa. Sin embargo, el acuerdo de La Habana en el punto uno seala:

con el propsito de acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades, en especial los grupos y personas en condiciones de vulnerabilidad, fortalecer la infraestructura y la calidad de la red pblica en las zonas rurales y mejorar la oportunidad y la pertinencia de la prestacin del servicio, se crear e implementar el Plan Nacional de Salud Rural.

La primera preocupacin que emerge es la continuacin intacta del sistema de salud que hace parte de los aspectos del modelo econmico innegociable por el gobierno nacional, lo cual deja una serie de incertidumbres como: qu prestadores privados irn a garantizar los servicios de salud?, quines sern los prestadores pblicos?, cmo se llevarn especialistas a estas zonas?, cmo se garantizar la atencin en salud en todos sus niveles de complejidad?, el Modelo Integral de Atencin en Salud ser el pertinente para estas regiones?, se seguir definiendo las polticas de salud desde el centro del pas para todas las regiones?. Y seguramente, si le preguntamos a las comunidades y excombatientes que conocen los territorios y los vejmenes que ha dejado este sistema de salud tendramos muchos ms cuestionamientos.

Del acuerdo salen cuatro retos especficos en el Plan de Salud Rural a desarrollar. El primero, la construccin y el mejoramiento de la infraestructura sobre la base de un diagnstico amplio y participativo; el segundo, la adopcin de un enfoque diferencial y de gnero; el tercero, la creacin de un modelo especial de salud pblica para zonas rurales dispersas, con nfasis en la prevencin y participacin. Por ltimo, la creacin de un sistema de seguimiento y evaluacin permanente para garantizar la calidad y oportunidad de la atencin. Estos cuatro retos tienen en comn la participacin comunitaria efectiva, algo alejado del actual sistema de salud que se caracteriza por el individualismo exacerbado, propio de un sistema de aseguramiento que garantiza atencin en salud y no garantiza un derecho. Este aspecto pone de facto una gran oportunidad en las comunidades organizadas histricamente porque, ms all de hacer veedura, es un espacio de oportunidad poltica para incidir en el Plan de Salud Rural que el gobierno quiere reducir al Modelo Integral de Atencin en Salud, que valga decir ha tenido dificultades en su plan piloto en el Guaina y tambin en la implementacin que viene dndose paulatinamente en Bogot, que ha acarreado la eliminacin de la atencin primaria en salud como se vena dando desde hace 12 aos, dejando resultados negativos en la salud y en la calidad de vida de la poblacin.

La salud en las Zonas Veredales de Transicin y Normalizacin

En cuanto a la implementacin de lo acordado en la Habana, el presidente Juan Manuel Santos anunci a principios del mes de diciembre de 2016 que las FARC-EP empezaran a concentrarse en las 20 Zonas Veredales y 7 puntos de normalizacin. Sin embargo, en el 30% de estos lugares la logstica no llega, hay comunidades con dudas e interrogantes no resueltos y ya se han observado problemas que han quedado en evidencia como lo publica la Revista Semana en un artculo del 17 de diciembre, o ms recientemente la denuncia realizada por el equipo de comunicaciones de las FARC-EP en donde se muestra lo ya publicado por Ivn Mrquez, integrante del Secretariado de las FARC-EP frente al mal estado de los alimentos. Se vienen presentando una serie de anomalas en este procedimiento, entre otras, abastecimiento transportado en vehculos militares; remesa que sale directamente de los batallones, caso Punto de Preagrupamiento, PPT del Yar; productos perecederos que llegan en proceso de descomposicin porque los abastecedores no garantizan la cadena de fro, indispensable para su conservacin; incumplimiento del compromiso por parte del gobierno de habilitar los elementos necesarios para mantener esa cadena de fro en los PPTs.. Estas situaciones se presentan como un claro incumplimiento del Protocolo y Anexos del captulo de LOGSTICA del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y Dejacin de las Armas (DA), en donde en materia de salud seala:

Salud. Durante el proceso del CFHBD y DA, se cuenta con la atencin mdica bsica que sea necesaria de forma inmediata. Se brindar atencin a las madres gestantes y lactantes y en general, atencin materno infantil. Igualmente, se prestar atencin mdica especializada o de emergencia, en cuyo caso se podrn realizar los traslados a los centros mdicos pertinentes, garantizando la atencin oportuna y la seguridad. Lneas de Abastecimiento. Para la adquisicin, transporte y distribucin de los productos alimenticios y medicamentos, el Gobierno Nacional har la convocatoria pblica, uno de cuyos trminos de referencia debe ser que los productos alimenticios y los medicamentos sean adquiridos preferentemente en las regiones donde estn ubicadas las ZVTN y PTN. Las FARC-EP designar un delegado que acompae este proceso a nivel nacional.

Es importante sealar que esto ha tenido dificultades en la implementacin y ha acarreado problemas de salud de los excombatientes como se viene denunciando por diversos medios de comunicacin. Uno de estos tristes eventos que se viven a diario en el pas, lo ha comenzado a padecer las FARC-EP con la muerte de Damaris Lee, cuyo nombre era Hadasilla Sierra Olivera, en las Zonas Veredales Transitorias de Normalizacin (ZVTN) en Conejo, Guajira, quien fue trasladada al hospital San Rafael del municipio de San Juan del Cesar Guajira, donde falleci, segn lo informa el Bloque Martn Caballero en su pgina de internet. Otro que no se escap del sistema de salud Colombiano fue Arturo Alape, uno de los comandantes de las FARC,quien tuvo que esperar 3 horas para ser atendido y luego ser diagnosticado de malaria. Tuvo que esperar 12 horas para que se le suministrara el medicamento respectivo. Irnicamente hace algunos das Alape expic en un medio de comunicacin que en las FARC-EP la atencin en salud y la suministracin de los medicamentos son inmediatas y sin trmites.

La realidad de los combatientes ha sido la guerra ante un Estado que no es garante de los derechos de los ciudadanos; su realidad ha sido aprender en el conflicto, tal y como lo refieren testimonios recopilados por Alfredo Molano en su columna Mdicos y Guerrilleros

Ser mdico en una guerrilla es exigente. Recibimos heridos graves por disparos o bombardeos, trabajamos en condiciones extremas, con pocos equipos y muchas veces sin medicinas. Trabajamos en medio de combates, de operativos. Pero tambin tenemos que atender dolores de muelas, apendicitis, picaduras de culebra. Somos mdicos rurales experimentados.

Esto sin mencionar que muchas veces son los que han prestado la atencin en salud a las poblaciones rurales dispersas con las cuales han convivido. Es complicado admitirlo pero la insurgencia presta mejor el servicio de salud que un Estado que se considera democrtico y garantista de derechos. Y ahora con la implementacin, pareciera ser que el peor castigo para la insurgencia ser ser parte del nefasto sistema de salud, ese mismo que niega servicios y nos condena a los colombianos al famoso paseo de la muerte. Irnico, pero cierto, el reto parte por responder a esa realidad diferente que no es el bombardeo ni la herida de fusil que desmembra, es la esperanza de incorporarse a la vida civil de miles de jvenes, hombres, mujeres gestantes y no gestantes, sus futuros hijos y toda la poblacin rural dispersa, que ha sido la que ha vivido las dinmicas directas del conflicto que no pueden estar condenadas a que le den un carn que por ms especial que sea, no garantiza el derecho a la salud.

A manera de conclusin, se requiere que los colombianos en su conjunto y especialmente los profesionales de la salud velemos porque se lleve a cabo lo pactado en la Habana, desde la implementacin de las ZVTN hasta la implementacin del Plan de Salud Rural, que de seguro dar buenos frutos, con el liderazgo histrico del campesinado colombiano que ha jalonado cambios en el pas. Por otro lado, desde las ciudades y campos debemos impulsar los cambios necesarios para un nuevo sistema de salud que resuelva la atencin pero que tambin tenga una mirada mucho ms amplia sobre el derecho a la salud atado al buen vivir, la vida digna y se desligue de una vez por todas de los intereses privados.

De manera prioritaria se requiere un plan de contingencia en atencin integral en salud para las zonas veredales de transicin, el cual sea el primer paso para el andamiaje del plan nacional de salud rural con todos los aspectos que incluye: la promocin de la salud, la prevencin de la enfermedad, la atencin y la rehabilitacin de los excombatientes que han tenido unas dinmicas particulares en su pertenencia a las FARC EP y las poblaciones que paradjicamente han estado excluidas de la garanta del derecho siendo ciudadanos del Estado colombiano. La garanta para continuar la concentracin de los excombatientes en las ZVTN, avanzar en el desarme y en la reincorporacin a la vida civil es mostrar que Colombia puede ser un Estado social de derecho donde exista salud, educacin, trabajo, vivienda, etc., en su conjunto donde cada persona tenga dignidad.

En esta misma va desde el Colectivo de Salud Abran la Puerta, hacemos el llamado a que se den canales de participacin en la implementacin del acuerdo, en el cual las organizaciones y la ciudadana tienen mucho que aportar en pro de las transformaciones necesarias que requiere hoy el pas para alcanzar la paz saludable que requieren las y los colombianos, con justicia social.

Julin Orjuela Benavides. Odontlogo U. Nacional Cand-Mag Salud Pblica PUJ

Paola Surez Santana. Enfermera U. Nacional Cand-Mag Salud Pblica PUJ

Carolina Rendn Mendoza. Enfermera U. Nacional

Colectivo de Salud Abran la Puerta

Fuente: http://prensarural.org/spip/spip.php?article20775