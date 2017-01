El 9 de enero de 1964 y las relaciones internacionales en Panam

Despus del Tratado Torrijos Crter Panam no ha jugado ningn papel de primera lnea en las relaciones internacionales. El Tratado en cuestin materializ la demanda generacional de poner fin al enclave colonial que encuentra su antecedente inmediato en los acontecimientos del 9, 10, 11 y 12 de enero de 1964. Esto se logr en la etapa militar que culmin con la invasin norteamericana el 20 de diciembre de 1989.

Los gobiernos post invasin no muestran mayor bro en las relaciones internacionales. A lo sumo hemos ampliado el Canal de Panam y seremos la sede de la Jornada Mundial de la Juventud en el 2019. Estos gobiernos se han caracterizado por mediar en el mejor de los casos, por ejemplo: invitar mediante la presin de los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amrica Alba (ALBA) a Cuba a la VII Cumbre de las Amricas celebrada del 9 al 11 de abril de 2015 en Panam, en donde se dio el encuentro despus de medio siglo, entre un mandatario cubano y norteamericano. Lo que se privilegi en las relaciones internacionales fueron las de ndole comercial, descuidando el flanco geopoltico.

Desde el ao pasado Panam vuelve a los tabloides y no precisamente para ponderarlo, en sta ocasin por escndalos de corrupcin a nivel internacional: Los papeles de Panam y la insercin de empresarios panameos en la Lista Clinton, son algunos, lo que afect la imagen del pas. Lo primero nos obliga revisar nuestra estructura financiera, y lo segundo analizar la vulnerabilidad de los grupos de poder econmico ante la poltica exterior norteamericana.

En ambos casos los embates vienen desde Estados Unidos. La noticia que se titul internacionalmente Los papeles de Panam se dio a conocer por el diario alemn Sddeutsche Zeitung por Obermaier, F. & Obermayer, B pero alcanz un impacto internacional por el International Consortium of Investigative Journalist con sede en Washington, y diversos socios en todo el mundo. Por otra parte, la Lista Clinton es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y figura, entre otros, el dueo de Grupo Editorial El Siglo y La Estrella, lo cual limit las operaciones de este ltimo antiqusimo diario, a la sazn el ms antiguo del pas. En ambos casos el Gobierno panameo se mantiene distante.

Nuestra soberana qued en entredicho. El tema de la soberana que fue neurlgico en el siglo pasado, encontrando en los acontecimientos de enero de 1964 su mxima expresin, vuelve nuevamente a ser una preocupacin en la opinin pblica. El caso ms simblico por su valor histrico es el de La Estrella de Panam, en donde el actual Gobierno y el rgano Legislativo se limitaron a pedir licencias de operaciones para que el peridico pueda imprimirse. La posicin de la junta directiva de este diario es que se le saque de la lista y no operar indefinidamente bajo la precaria figura de licencia de operaciones, lo que es a todas luces es una nueva afrenta al pas.

A raz de estos problemas surge, reiteramos, el tema de si realmente somos un pas soberano o una banana republic. A estas alturas no hay ninguna negociacin de alto nivel entre el gobierno de Estados Unidos y Panam para poner las cuentas claras y que caiga quien tiene que caer; muy por el contrario, estamos en una incertidumbre donde solo nos queda esperar el garrote o la zanahoria, como por ejemplo: esperar el ltimo da para dar la licencia hasta el 13 de julio del presente ao.

En la experiencia con el Gobierno norteamericano, en particular cuando se rompieron las relaciones diplomticas el 10 de enero de 1964 por la afrenta zonians de no permitir colocar la bandera nacional en instituciones de la Zona del Canal, desencaden una reivindicacin de mayor envergadura. A Estados Unidos no le conviene estratgicamente romper los canales oficiales y que el malestar se manifieste en las calles como el 9 de enero de 1964 que oblig al gobierno de Roberto F. Chiari a tomar esa decisin al da siguiente, como muestra la siguiente misiva del Ministro de Relaciones Exteriores Galileo Solis:

En nombre del Gobierno y el Pueblo de Panam presento a Vuestra Excelencia formal protesta por los actos de despiadada agresin llevados a cabo por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Amrica acantonadas en la Zona del Canal, con la integridad territorial de la Repblica y su poblacin civil indefensa durante la noche del da de ayer y la maana de hoy [] Finalmente, cumplo con informar a Vuestra Excelencia, que debido a los sucesos antes mencionados, el Gobierno de Panam considera rotas las relaciones diplomticas con su Ilustrsimo Gobierno. [1]

El acontecimiento de enero de 1964 abri la posibilidad de negociar posteriormente una reivindicacin de mayor envergadura: poner fin al enclave colonial. Sin duda la situacin actual nos invita a pensar nuestra soberana en un contexto diferente al del siglo pasado.



Nota:

[1] Edicin conmemorativa de la Universidad de Panam para conmemorar el 50 aniversario de la Gesta Patritica del 9 de enero de 1964. Copia facsimilar Revista Lotera de Abril- Mayo 1964. pp. 1-2.

Abdiel Rodrguez Reyes. Universidad de Panam.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.