Gentrificacin/proletarizacin del Centro Histrico

Estaba la ciudad medio destruida y a veces, por ms que nos esforzamos por daarla, aqu la tenemos. Qu maravilla!.

Miguel Len Portilla





En febrero de 1978, entre escombros que dejaron los trabajos de mantenimiento de las calles aledaas al Templo Mayor, se encontraron restos del monolito de Coyolxauhqui, la diosa de la luna, hermana desmembrada de Huitzilopochtli. Como un presagio, la hermosa figura anunciaba el funesto futuro del Centro Histrico de la CDMX: la dislocacin de sus habitantes.

En las dcadas subsecuentes, sobre todo a la vuelta de siglo, hemos sido testigos de una renovacin del Centro. Un plan transexenal que se ha intensificado en el ltimo decenio y que ha provocado la proletarizacin de miles de habitantes del centro de la ciudad.

La crisis financiera del 2008 dejaron tras de s un mundo en crisis y una Europa con grandes cmulos de capital ocioso, vidos por reinvertirse en el prximo negocio que le redituara mayores ganancias que el anterior. Por ello, los capitales europeos decidieron que, como el mercado interno estaba sobresaturado, tenan que buscar otra geografa para instalarse. Aprovechndose del paso del neoliberalismo en Amrica Latina y su desregularizacin y nulo control bancario y de capitales [re]encontraron (como hace 500 aos) nuestro continente.

Es as que en los ltimos diez aos, los pases latinoamericanos se han sumergido en una dinmica de inversin europea aunque no slo en megaproyectos de infraestructura, la cual se ha convertido en el nuevo patrn de acumulacin en la regin. De esto se derivan procesos varios, como el de la tan sonada gentrificacin.

Segn el Instituto Mexicano de Urbanismo y toda la academia en general, la gentrificacin es un fenmeno que conlleva a un proceso de aburguesamiento de una zona en declive, lo que a su vez implica el desplazamiento de grupos sociales vulnerables. Aunque varios cronistas y reporteros afirman que la colonia Centro est viviendo un proceso como este, Jos Mariano Leyva, director general del Fideicomiso del Centro Histrico, afirma que tal institucin no tiene por objeto gentrificar la zona. Sin embargo, hay quienes sostienen todo lo contrario, por un lado, hay voces que indican que, agotado el modelo de mini vivienda de inters social, que form cinturones de pobreza alejados de la ciudad, el nuevo Plan de Desarrollo Urbano, mediante la SEDATU y la CONAVI, plantea la re-densificacin de las ciudades con nuevos desarrollos de vivienda en polgonos especficamente cntricos, lo cual explicara la intencin de las autoridades de aumentar drsticamente el nmero de personas que habitan el Centro Histrico.

Por otro lado, se cuela, casi por murmullos, el propsito de convertir el permetro A del Centro en un espacio totalmente turstico, lo que explicara el proyecto de remodelacin del Mercado la Merced (que no integra a los marchantes) y el proyecto de plazas comerciales a su alrededor; que Slim adquiriera 78 predios en zonas olvidadas por el gobierno; el intento de reubicacin de los puestos ambulantes derivado de su estigmatizacin; tambin hara sentido el cambio de uso de suelo comercial por el del ocio y la apertura del espacio pblico, es decir, todo lo que tenga que ver con el turismo: antros, bares, hoteles y galeras de arte. A su vez, dara lgica a la propagacin de los proyectos de remodelacin de calles para convertirlos en corredores (semi)peatonales como el de Repblica de Per (que conecta Av. Reforma con el centro), Repblica de Cuba ( conecta Bellas Artes con teatro de la Ciudad, Antiguo Colegio de San Ildefonso Museo de la Luz y la SEP), Repblica de Brasil (desemboca en el nuevo tianguis turstico de la Lagunilla), el callejn de Manzanares (para eliminar prostitucin, va la construccin de la Plaza Seminario a la vez que conecta y posibilita la reactivacin del ya remodelado corredor Alhndiga) y, la cereza del pastel: la gentrificacin de la calle Corregidora. Casi 2 km que se remozarn para conectar el Zcalo con La Merced, en ella se encontrarn tanto nuevas viviendas, como bares, hoteles, galeras, que no slo gentrifican la zona, como lo hacen los otros proyectos de corredores, sino que proletarizan la zona con trabajos, viviendas y servicios precarios.

La gentrificacin es un proceso tambin de proletarizacin, olvidar eso es cederle una categora tan importante para entender nuestro tiempo a los enemigos de los pueblos, barrios y colonias histricas de nuestra ciudad mitolgica: mitad bestia mitad humana.

Ricardo Hernndez Ruiz, militante de Colectivo Ratio y periodista independiente de la Gaceta "Praxis"

