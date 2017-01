Entrevista con la filsofa Isabel Loureiro

El PT funcion como un prestador de servicios para las elites

Brecha (Uruguay)

Agnese Marra. Qu diferenciara al lulismo del petismo?

Isabel Loureiro. Usamos el concepto de lulismo del profesor Andr Singer, referido a un reformismo dbil en el que no se producen transformaciones estructurales sino una integracin de las clases populares a travs del consumo, lo que no significa un aumento de ciudadana. Para m el petismo se diferenciara del lulismo por ubicarse ms a la izquierda que la figura de Lula, pero no todos los autores del libro opinan lo mismo.





A.M. Ustedes sealan las contradicciones y los puntos fuertes y dbiles del lulismo. Podra hablarnos de los esenciales?

I.L. Los puntos fuertes del lulismo seran el abanico de polticas sociales volcadas hacia las clases ms bajas, como la Bolsa Familia, las cuotas para negros en la universidad, la expansin de la universidad pblica, el crdito rural para pequeos agricultores, entre otras. Estas medidas fueron especialmente buenas en el segundo gobierno de Lula y en el primero de Dilma, de eso no hay duda. El punto ms dbil fue creer en la frmula mgica de dar a los pobres sin sacar a los ricos. No hubo un enfrentamiento a las elites y mucho menos al capitalismo. Tambin hay que decir que eso no sucedi slo en Brasil sino en todos los gobiernos llamados progresistas en Amrica Latina. Todos pecan del mismo problema del lulismo, el de apostar a un modelo neodesarrollista, basado en el extractivismo, en el colonialismo interno, en la dilapidacin de la naturaleza y en la violencia contra las comunidades tradicionales.





A.M. En su captulo del libro habla precisamente de la reforma agraria pendiente y asegura que Lula va a ser recordado como el presidente compaero de los usurpadores de tierra.

I.L. Esa idea es del profesor Ariovaldo Umbelino de Oliveira y yo estoy completamente de acuerdo. Durante la poca de Lula se legalizaron tierras pblicas en la Amazonia que haban sido usurpadas por terratenientes del campo, se legaliz algo ilegal. Durante el lulismo no hubo reforma agraria. Todo lo contrario: aument la concentracin. A su vez, en 2009, Lula liber el uso de transgnicos y hoy somos el mayor consumidor de agrotxicos del mundo. Por lo tanto lo que vemos en este gobierno progresista es un apoyo oficial al modelo hegemnico del agronegocio. Entiendo que hubo un contexto internacional proclive a la venta de commodities por el aumento de la demanda de China, pero se podra haber hecho una poltica que no fuera exclusivamente centrada en el extractivismo de materias primas, pero el problema de fondo es que la izquierda brasilea es desarrollista. En Brasil, al menos el PT no es una izquierda crtica de la modernizacin capitalista, por eso la nueva lucha de la izquierda es empezar a pensar en otros trminos.





A.M. Cree que la izquierda brasilea necesita independizarse del lulismo para reencontrarse?

I.L. En estos momentos la figura de Lula perjudica a la izquierda a la hora de reformularse. Lula tiene una visin caudillista de la poltica, es un caudillo del PT. Slo hay que ver cmo ni l ni su partido permitieron que surgiera otro lder. Aquellos que aparecan como posibles sustitutos estn en la crcel. El PT es un partido burocratizado, con una trayectoria semejante a la de los partidos socialdemcratas europeos. En este sentido no creo que pueda ser una salida de izquierda en Amrica Latina. Pero al mismo tiempo no podemos negar que la derrota del PT se lleva consigo a la izquierda como un todo, y esa es una de las grandes contradicciones, porque este partido simblicamente sigue siendo el gran aglutinador de la izquierda en Brasil. Cuando se desmorona parece que no hubiera una alternativa real de izquierdas, al menos en trminos de ganar elecciones. El reto de izquierda es reformularse sin pensar constantemente en las prximas elecciones y preocuparse por lo que necesita la gente.





A.M. Adems del tema del campo, en el libro hablan mucho de otro de los grandes logros del lulismo relacionado con el aumento de jvenes con grado universitario. Sin embargo, mencionan que al mismo tiempo fortaleci iniciativas privadas de dudosa calidad.

I.L. Los programas de apoyo al crdito para que los jvenes pudieran acceder a universidades fueron un arma de doble filo porque fortalecieron facultades privadas de muy mala calidad. Lula siempre se justific alegando que si no fuera de ese modo la integracin de las clases populares en la universidad habra durado una eternidad. A pesar de haber ayudado a este tipo de universidades no se puede dejar de reconocer que para muchos de los alumnos graduados se abrieron nuevas perspectivas de mirar el mundo. Me acuerdo mucho de un artculo de Regina Magalhes, docente en una de esas universidades, que cuenta cmo sus alumnos de Sociologa empezaron a percibir que vivan en una cosa que se llamaba sociedad, y que no eran individuos sueltos. Empezaron a establecer nuevas relaciones y crear un pensamiento ms crtico que antes tenan vedado.





A.M. A pesar de la mala calidad de algunas de las universidades, se puede reconocer que han generado una cierta movilidad social?

I.L. De eso no hay dudas. El artculo de Ruy Braga lo explica muy bien cuando habla de las mujeres jvenes que trabajan media jornada en un call center de telemarketing y por la tarde van a esas universidades privadas. A pesar de que el nivel de esas facultades es horrible, esa joven ya no va a ser empleada domstica como era su madre. Incluso puede que el salario que gane en telemarketing o en empleos posteriores sea igual o ms bajo que el de la empleada, pero simblicamente el ascenso social es inmenso.





A.M. En el captulo que trata sobre la Bolsa Familia sealan que no hubo cambios estructurales y que no ayud a terminar con la criminalizacin de la pobreza.

I.L. Para el autor del artculo, Carlos Alberto Bello, uno de los puntos ms frgiles de la Bolsa Familia es el hecho de no formar parte de la Constitucin, el que no haya sido institucionalizada como un derecho, sino que sea una medida que queda a expensas del gobernante de turno. Por otro lado, critica que la integracin de las clases populares fue precaria y despolitizada, slo a travs del consumo y sin ofrecer una idea de ciudadana y derechos. En ese sentido, insiste en que la sociedad brasilea contina criminalizando la pobreza, vista como responsabilidad de los propios pobres. Domina la idea de que el pobre es perezoso y que no trabaja porque no quiere. Y lo peor es que al no haber habido una apuesta por la politizacin, son los propios pobres los que asumen esta idea sobre s mismos. No creo que podamos esperar que sean las clases populares las que salgan de la pasividad poltica ante el giro a la derecha por el que pasa el pas.





A.M. Precisamente se ha visto que las clases populares son las que han apoyado a la derecha en ciudades como San Pablo, con un alcalde recin elegido que propaga la idea de meritocracia.

I.L. Eso tambin tiene que ver con la despolitizacin. Curiosamente, las personas que se beneficiaron de polticas pblicas, como por ejemplo las becas de universidad, creen que el ascenso social que han conseguido se debe a mrito propio y no lo relacionan con las polticas impulsadas por el pas. Una vez que sienten que el mrito es de ellas y que a su vez tienen ms capacidad de consumo, dejan de sentirse pobres y por lo tanto no quieren votar ms al PT, el partido asociado a los pobres. Prefieren votar a partidos de derecha, a los que asocian con los ricos o con las clases medias. Esa paradoja a la que ahora se enfrenta el lulismo es justamente por no haber querido apostar por una insercin social ms politizada, como la que hacan junto con la Iglesia catlica cuando naci el partido. El PT ha dejado de lado ese tipo de educacin y de contacto con las bases y con las realidades sociales.





A.M. Cundo cree que el lulismo dej de tener contacto con sus bases?

I.L. Las personas que estudian el PT desde que se form como partido sealan un cambio ya en los ochenta cuando comenzaron a ganar alcaldas. A partir de entonces y hasta ahora el PT fue abandonando sus bases y el aparato se centr exclusivamente en ganar elecciones, lo que le oblig a hacer cada vez ms concesiones hasta que llegan al Ejecutivo. En ese momento el PT se convirti en lo que es hoy: un partido electoralista, slo preocupado por ganar elecciones.





A.M. Cree que el PT est pasando por un proceso de autocrtica?

I.L. Ahora todos se llevan las manos a la cabeza con lo que ha pasado en el ltimo ao. Las bases del partido quizs se estn planteando posibles errores cometidos, pero el aparato no lo est haciendo. La prueba ms clara es que quieren poner a Lula en 2018 como si fuera la solucin de todos los problemas y la nica forma de salvar al partido.





A.M. Lograr Lula presentarse en 2018?

I.L. Me parece que es lo que quieren tanto l como el aparato del partido, pero va a ser muy difcil, porque las elites brasileas se van a juntar para impedir que eso suceda, y si fuera necesario lo llevarn a la crcel. El PT ha funcionado como un prestador de servicios para las elites del pas, que tercerizaron el gobierno cuando les fue conveniente. Cuando vieron que la operacin Lava Jato se les acercaba demasiado y Dilma no haca nada para impedirlo, decidieron que ellos iban a gobernar de nuevo. Brasil es un pas profundamente retrgrado en el que las elites nunca dejaron de gobernar. Durante un tiempo permitieron que se mantuviera ese reformismo dbil del que habla Singer, pero incluso eso les pareci demasiado.





A.M. En el libro sostienen que el lulismo foment la pacificacin social.

I.L. S, algunas personas situadas ms a la izquierda decamos que se viva la paz de los cementerios. Mientras las personas consuman celulares y televisiones de plasma se quedaron adormecidas, pareca que todo estaba bien porque tenan acceso a bienes de consumo que pagaban en 20 cuotas, una falsa ilusin. Varias investigaciones demuestran que las desigualdades continuaban, que a pesar de haber mucho ms empleo era enormemente precario; la salud tambin haba mejorado algo pero segua siendo mala. Las personas que estbamos a la izquierda del PT fuimos muy maltratadas, decan que ramos unos agoreros, y pareca que la lucha de clases haba desaparecido del horizonte. Pero sabemos que nunca desaparece, era tan slo una olla a presin a punto de explotar.





A.M. Las manifestaciones de junio de 2013 fueron esa explosin en la que las contradicciones del lulismo aparecieron de repente?

I.L. Junio de 2013 fue esa transicin abrupta: un da pareca que todo estaba bien y al da siguiente nadie estaba satisfecho. Y s, podramos decir que fue en ese espacio donde se vieron buena parte de las contradicciones del lulismo y de la despolitizacin de la que hablbamos antes. Lula y Dilma invirtieron en las universidades pblicas y en becas para acceder a la universidad, pero las personas salan a la calle exigiendo calidad en la educacin. Lo mismo suceda con la salud. Muchos de esos jvenes manifestantes se haban beneficiado de las polticas lulistas. Pero no eran conscientes de ello y pedan ms. El gobierno de Dilma y el PT quedaron completamente paralizados, no supieron entender lo que suceda y creo que hasta ahora no lo han entendido.





A.M. Pero se puede decir que el lulismo marc un antes y un despus en relacin con los anteriores gobiernos?