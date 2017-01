Entrevista a Tarak Kauff

"Como Veteranos por la Paz, luchamos contra la opresin violenta de los seres vivos"

Pressenza

Veteranos por la Paz es una organizacin mundial de veteranos militares y aliados que pretenden construir una cultura de paz utilizando sus experiencias, informando al pblico de las verdaderas causas y los enormes costos de las guerras y empleando medios no violentos. Hemos entrevistado a Tarak Kauff, miembro del consejo nacional de VPP, sobre su experiencia en apoyar la resistencia contra el oleoducto Dakota Access en Standing Rock.Hay algunas razones importantes por las que decid ir a Standing Rock y unirme a la lucha. Como muchos de nosotros, me importa profundamente la degradacin ambiental de la tierra. La actitud y la prctica corporativa de la industria de los combustibles fsiles y del capitalismo de ver al planeta vivo como un recurso slo para ser explotado es, considerando toda la ciencia sobre el cambio climtico y la ventaja de usar fuentes de energa renovables, una loca adiccin a la ganancia y al poder sobre la gente y el planeta. La valiente resistencia de los Protectores de Agua en Standing Rock a esta adiccin que est destruyendo el planeta fue algo que sent que yo (y Veteranos por la Paz) tena que apoyar y a la que deba unirme.Como miembro de la junta directiva nacional de Veteranos por la Paz (VPP), vi que el oleoducto Dakota Access, adems de ser una afrenta al planeta, era otro episodio de la guerra genocida de 500 aos de duracin contra la gente de las Primeras Naciones. VPP tiene el compromiso de poner fin a la guerra como instrumento de la poltica nacional. Eso significa poner fin a la guerra en todos sus aspectos horribles y destructivos.Esto incluye la guerra de la industria de los combustibles fsiles en la Madre Tierra. Incluye todas las formas de opresin violenta de los seres vivos. Vemos todo como una guerra.Tambin vimos la resistencia en Standing Rock como un ejemplo a nivel nacional, e incluso en todo el mundo, por forma poderosa de resistencia no violenta e incluso devocional. Vimos a la resistencia como la oportunidad de ver a la gente unida, victoriosa sobre el enorme poder combinado de la opresin corporativa y gubernamental.Esta potencial y muy importante victoria de la gente era algo a lo que VPP tena que unirse.El coraje viene cuando uno est convencido de que est haciendo algo que es correcto, que est unido con otros en una lucha, no slo por el agua, sino por nuestra propia existencia en este planeta. Todos tenemos la valenta dentro de nosotros, y cuando amamos algo, como la gente nativa y muchos de nosotros no-nativos tambin, amamos la tierra viva, debemos protegerla. Ser valiente no tiene nada que ver con ello. Ests obligado, como una madre lo est a proteger a sus hijos, a proteger lo que amas. El valor proviene de ese amor.Este fue quizs el aspecto ms poderoso y emocionante de toda mi experiencia durante mis tres viajes a Standing Rock. Fue curativo. La disposicin a pedir perdn por todas las atrocidades pasadas (y presentes) cometidas por la dominante sociedad eurocntrica predominantemente blanca, de la cual no slo soy parte, sino que me he beneficiado de la opresin de otros (privilegio blanco), de la tierra robada y los recursos, fue y es esencial.Gente como yo pueden decir que nosotros personalmente no somos responsables de eso, pero nos beneficiamos de ella, y as estamos conectados a ella, y s, como nosotros, los veteranos que estaban all, necesitamos experimentar este perdn curativo de la gente de las Primeras Naciones. Los lderes tribales enfatizaron que nunca olvidaran, pero que el perdn era el camino a seguir.Veteranos por la Paz responder y seguir la llamada y la direccin del liderazgo de las Primeras Naciones. Nos movilizaremos y estaremos dispuestos a ir a Standing Rock nuevamente, cuando el liderazgo nativo sienta que es necesario. Mientras tanto, continuaremos cubriendo, apoyando y promoviendo la resistencia nativa en nuestro peridico trimestraly en lnea en nuestro sitio web www.veteransforpeace.org