Entrevista a Claudio Katz de Economistas de Izquierda (EDI)

"Trump no es el fin de la globalizacin"

C.K.: La coyuntura de Cuba ha quedado momentneamente suspendida en cuanto a su anlisis por el impacto del fallecimiento de Fidel, que fue la gran figura revolucionaria de Amrica Latina del ltimo siglo. Todos los medios cubrieron detalladamente el hecho, aunque en un modo ms bien descriptivo, sealando que Fidel estuvo presente en los principales acontecimientos de los ltimos 50 aos. A nadie se le escapa el apabullante peso histrico que tuvo Fidel, sobre todo, porque ningn otro pas de esa dimensin le infringi tantas derrotas al Imperio, yo creo que es un David que oblig a un Goliat a establecer relaciones diplomticas como un hecho bastante poco comn.

Se ha discutido mucho sobre Fidel, hay muchos admiradores cuyos elogios lindan con la devocin, pero frecuentemente se divorcian estos elogios del contenido de su obra. Por ejemplo, muchos elogios idolatran a Fidel reivindicando al mismo tiempo al capitalismo y ah hay una contradiccin mayscula. Yo creo que Fidel importa, sobre todo, porque fue el artfice de un proyecto revolucionario socialista, de emancipacin latinoamericana, es el hombre que llev a la prctica en Amrica Latina lo que inici Lenin en 1917 en Rusia. Y demostr que con osada socialista se poda iniciar un proyecto anticapitalista a 90 millas de Miami.

Los 50 aos de la Revolucin cubana son en gran medida los 50 aos de realizaciones y logros de gran impacto para nuestra regin y para el mundo, por el papel que tuvo la relacin de Cuba sobre todo con frica que sustituy viejas conexiones de esclavitud por nuevas relaciones de solidaridad. Y quizs lo ms relevante de Fidel fue el Perodo Especial, un momento dursimo de muchos sacrificios con la decisin de sostener la revolucin y no volver al capitalismo. Yo creo que esa batalla fue probablemente ms extraordinaria que muchas acciones blicas, muy pocos lderes han logrado un acompaamiento en condiciones tan duras.

Hubo dos cosas que me llamaron mucho la atencin, una es que en los ltimos aos Fidel, que era una persona tan involucrada en todos los detalles de la vida cubana, decidi organizar su propio retiro y durante muchos aos organiz esta salida del poder, ubicndose en un segundo plano y fijate la sorpresa que tenemos ahora, en su testamento pidi que no haya ningn tipo de monumento ni calles ni plazas que tengan la denominacin Fidel Castro. Probablemente, consciente de las consecuencias negativas que tuvo el culto a la personalidad en la historia del movimiento socialista, l consider inapropiado a futuro inaugurar un culto de ese tipo.

De esto se ha discutido mucho en el ltimo mes, a partir de esto Cuba enfrenta su futuro. Yo creo que cualquier debate sobre Cuba debe siempre tener presente que Cuba no realiz la revolucin que quiso sino la que pudo hacer, disputando con un titn imperialista en frente de la isla, logrando grandes triunfos en esa batalla pero sufriendo despus la cada de la URSS, el ascenso del neoliberalismo, la ofensiva general del imperialismo y ha debido coexistir durante las ltimas dcadas con muchos problemas en el plano econmico, en el plano del funcionamiento del rgimen poltico, en el plano de la poltica exterior, pero me parece indispensable para los que somos de izquierda, situar esos problemas y nuestras crticas a esos problemas en el contexto de la revolucin y del hecho que Cuba se mantenga 58 aos despus de haber iniciado ese proceso tan significativo.

Trump va a intentar una negociacin dura y directa con China

M.H.: En uno de tus ltimos trabajos, refirindote al triunfo de Donald Trump, seals que la derecha capitaliza el descontento generado por la mundializacin neoliberal. Me gustara que compartieras ese anlisis con nuestros oyentes.

C.K.: Efectivamente eso es lo que ha sucedido con el triunfo de Trump. La gran sorpresa del ao 2016, porque todos sabamos que Obama haba generado una gran decepcin entre sus votantes afroamericanos, latinos, entre los sectores asalariados que aspiraban a revertir el legado de violacin de las libertades democrticas de Bush, pero la sorpresa es que eso fue canalizado por un lder ultraconservador con un predicamento reaccionario, no slo en EE.UU. sino acompaando un proceso del mismo tipo en Europa. Es decir, en un momento de crisis tan fuerte, de mundializacin neoliberal, despus de la debacle financiera iniciada en 2008, hay descontento, hay desengao, hay resistencia y si ese malestar popular no es canalizado por la izquierda termina siendo absorbido por figuras tan detestables como Trump, Le Pen en Francia y otros derechistas que estn surgiendo. Este es el escenario y lo que ahora se discute es qu va a hacer Trump.

El diagnstico de por qu subi creo que ya ha sido muy discutido y bastante analizado, ahora el centro del inters colectivo es qu va a pasar en el mundo en el 2017 con el nuevo presidente Trump. Me parece que esto tiene varios planos de anlisis donde hay muchas preguntas y respuestas que iremos viendo en el curso de los prximos meses.

Hay un primer plano que est ntido y es que Donald Trump piensa priorizar una fuerte negociacin con gran dureza con China, creo que esa es su prioridad econmica, plantarse frente a China, obligarla a discutir en los trminos econmicos que exige EE.UU., que se abra el mercado chino a las empresas transnacionales, que se abran a los bancos, que morigeren el supervit comercial y, por lo tanto, el gran endeudamiento que EE.UU. tiene con China.

Creo que Trump va a intentar esto en el marco de la mundializacin, no creo correctas muchas teoras que estn circulando que caracterizan a Trump como el fin de la globalizacin. Creo que es una mirada superficial, la mundializacin neoliberal en tanto internacionalizacin no solo de las finanzas, sino tambin de la produccin, es un proceso ms estructural que no se revierte por la eleccin de un presidente. Yo creo que Trump en el marco de la globalizacin va a hacer una fuerte pulseada con China, va a intentar renegociar los trminos de la hegemona mundial, as como Obama buscaba hacerlo mediante el impulso del Tratado Transatlntico y Transpacfico, Trump va a intentar una negociacin dura y directa con China. Esa va a ser la pulseada que va a dominar el escenario econmico global al comienzo del nuevo ao. Habr que ver qu efecto tiene eso sobre la economa norteamericana, porque no olvidemos que Trump gan con una promesa de reindustrializar EE.UU. y logr el voto de la clase obrera blanca y los sectores empobrecidos con la idea de volveremos a hacer grande a EE.UU. con una industria poderosa. Hay que ver qu cumple de eso.

Si uno se gua por los datos que hay hasta ahora, por ejemplo, por el gabinete econmico que ha definido Trump esto parece muy complicado porque se ha rodeado de banqueros, toda su crtica hacia Wall Street se ha disipado y por eso los mercados lo estn tratando bien y, sobre todo, ha priorizado el lobby petrolero, como en la poca de Bush. Varios ministros son del sector petrolero, con lo cual hay que agarrarse por las consecuencias que esto puede tener sobre la contaminacin global, sobre la emisin de gases txicos, sobre la anulacin de todos los acuerdos de limitacin del calentamiento global. Lo ms importante es que con un lobby petrolero tan fuerte, con un sector financiero tan fuerte, cmo va a procesarse la industrializacin, ante una expectativa inmediata de suba de la tasa de inters, habr que verlo. Por el momento aparece como un gran embrollo, una mezcla de fuertes elementos de continuidad neoliberal en la agresin a la clase obrera, una poltica ofertista de bajar impuestos y algunas ideas poco heterodoxas de reanimamiento de la economa que no s cmo se van a implementar.

Igualmente me parece que la clave va a estar en el plano poltico y no tanto en el econmico y aqu vuelvo a tu pregunta, cmo un derechista como Trump logra llegar a la primera magistratura, lo hace basndose en un sector cultural ideolgico y social muy impregnado de ideas derechistas, contra el aborto, por la educacin evanglica, la batalla contra los indocumentados, desmantelar el Obama Care, despedazar la agencia de proteccin ambiental. Nombr una Secretara de Trabajo que ha dicho que la prioridad es reducir los salarios, evitar un aumento del salario mnimo. Est armando un gabinete muy duro, un gabinete interno de batalla contra los trabajadores.

Me sorprenden algunas miradas de algunos intelectuales un poco edulcoradas, un poco ingenuas respecto a Trump, sin ver el peligro que significa para las libertades democrticas y la lucha social, aunque el costado optimista, es la importante lucha que estn librando los pueblos originarios, los Sioux.

M.H.: Quiero rescatar el tema de China. Hacia fines de diciembre, en Argentina hubo una conferencia convocada entre otras instituciones por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de Guillermo Calvo y Carmen Reinhart una especialista norteamericana en temas de la deuda y all afirmaron que China no est lejos de una crisis de balanza de pagos. Inclusive, conversando por estos micrfonos con Guillermo Almeyra das atrs, l tambin habl de una situacin de crisis prxima en la economa china. Qu informacin tens al respecto?

C.K.: Efectivamente, hay datos objetivos, la economa china oper como la gran salvadora de la crisis del 2008, inyectando liquidez en Europa, comprando bonos de tesoros, auxiliando a todos los operativos de rescate de bancos de EE.UU. y de Europa, pero pasado ese perodo, donde China mantena altas tasas de crecimiento y permiti que los pases de Amrica Latina que venden materias primas tuviesen un impacto atenuado de la crisis de 2008, es muy evidente que la tasa de crecimiento chino no es ms del 12%, sino que se est estabilizando en torno al 6 o 7% y con grandes tensiones internas en el plano de la inflacin, el manejo oscuro del nivel de dficit fiscal y con tensiones sociales muy significativas.

Yo creo que Trump tiene en cuenta este dato cuando decide que va a hacer una pulseada fuerte con China, toma en cuenta un diagnstico de una situacin en la cual piensa que China no est tan fuerte como antes y, por lo tanto, puede intentar reposicionar a EE.UU. Veremos si esto es as o no, eso lo dir el tiempo, porque si bien es cierto que la relacin China-EE.UU. puede llegar a emparejarse, no olvidemos que China tambin ha ido creando una red de soportes regionales muy fuertes especialmente en la Organizacin de Cooperacin de Shanghai, en todos sus acuerdos de asociacin econmica regional, en toda Asia, para contrapesar esa presin norteamericana.

Yo creo que lo que hay que tener presente es no ilusionarse con China, porque va a pulsear con EE.UU. ofreciendo Tratados de Libre Comercio, no ofreciendo formas de cooperacin favorables a los pueblos, va a ofrecer el mismo TLC del tipo ALCA, del tipo tratados bilaterales, Transatlntico, Transpacfico, que manejaba EE.UU., es la misma lnea.

Trump va a intentar producir una fractura en la alianza entre Rusia y China, esa probablemente sea la medida estratgica ms audaz. Es parecido a cuando Nixon viaj a Pekn, pero en este caso es al revs, sera el viaje a Mosc para intentar una alianza con Putin que le d oxgeno a EE.UU. para hacer esa pulseada econmica con China. Si lo lograrn o no lo veremos. Parece bastante complicado, no olvidemos que Putin no es Yeltsin, no es un hombre indefenso, sino que acaba de liderar el bloque con Irn y el gobierno sirio que tom Alepo y, por lo tanto, le ha colocado a EE.UU. un problema geopoltico en Medio Oriente de primer nivel.

Creo que vamos a ver estas jugadas geopolticas en los prximos meses, que van a ser fuertes, donde EE.UU. va a jugar como siempre con el Pentgono. No hay que hacerse ilusiones con un retiro de EE.UU., como un Imperio que reconoce su decadencia y decide darle un respiro al mundo. Esas son todas ingenuidades que no se sostienen. El gabinete que arm Trump toma a todos los belicistas de la poca de Bush, toda gente que estuvo en la guerra de Irak, en Afganistn y que simplemente ahora van a ver cul es el camino para ubicar a EE.UU. como sheriff del mundo en funcin de los intereses de las empresas estadounidenses y por eso tenemos que abrir mucho los ojos en Amrica Latina.

M.H.: Nos hemos referido a dos de nuestros principales socios comerciales, EE.UU. y China. Hay un tercer problema que es Brasil.

C.K.: Brasil es un problema para todos, porque despus del golpe contra Dilma la secuencia ha sido mayor inestabilidad, mayor ilegitimidad, es un gobierno que no se sostiene, que incluso ya no tiene esa base derechista eufrica que utilizaron para dar el golpe de Estado y de trasfondo el problema es que la economa sigue retrocediendo a pasos agigantados. Es un espejo de lo que puede pasarle a la Argentina, esta idea de que hay una recesin corta y salimos. Miremos a Brasil, un trimestre tras otro donde la cada no se frena.

A los problemas econmicos y polticos que tiene estructuralmente Brasil se le aade un escenario muy complicado en el plano internacional porque las medidas econmicas que va a tomar Trump van a agravar la situacin de Brasil, Argentina y toda Amrica Latina. Primero, porque si decide disputar con China y el eje de los prximos meses es una disputa comercial entre EE.UU. y China, va a ser una disputa por quin se impone en los mercados en disputa y Amrica Latina es uno de los principales. EE.UU. se va a lanzar a recuperar la prdida de lugares exportadores que le arrebat China y va a haber una puja entre los dos gigantes por ver quin lucra con la primarizacin de Amrica Latina. Adems, en el plano financiero, es casi seguro que va a haber un aumento de las tasas de inters en EE.UU. y este aumento es siempre muy problemtico para Amrica Latina porque los capitales llegan tradicionalmente a la regin cuando las tasas son bajas en el centro, pero la tendencia se revierte cuando las tasas suben en EE.UU. Ese fue el detonante, por ejemplo, de la crisis del Tequila a mediados de los 90. Las inversiones que muchos estn esperando de EE.UU, si sube la tasa de inters, probablemente volvern a EE.UU.

Si la disputa con China es muy intensa habr que ver qu pasa con el precio del petrleo y con el precio de la soja. Por donde lo mires la situacin de Brasil se complica y a la complicacin que ya conocemos, tenemos que prepararnos para una nueva y de mayor escala en Mxico, porque si hay algo que Trump va a cumplir de sus promesas electorales es una agresin muy fuerte contra los indocumentados, ya anunci que va a expatriar a varios millones, ya se anticip Obama echando varios millones y l piensa echar varios millones ms. Y lo del muro va en serio, no se sabe si lo va a hacer en los trminos que lo anunci o qu forma tomar, pero tiene previsto muros, controles migratorios, eventualmente un arancel a las remesas y toda la tensin de EE.UU. con Mxico implica tensin con Amrica Latina.

Por eso estn tan desconcertados todos los gobiernos neoliberales, todos sin excepcin, no saben qu hacer. Ellos estaban tan confiados que ganaba Hillary Clinton y se daba la Alianza del Pacfico, por eso estaban desmantelando el Mercosur y expulsando a Venezuela, con la seguridad de que quedaba afuera, se anulaba el Mercosur y Brasil y Argentina iban para el lado del Tratado del Pacfico. Ahora no se sabe si el propio Trump no va a ser el que va a congelar el Tratado del Pacfico, por lo tanto, hay un clima de desazn y desconcierto muy fuerte en todos los gobiernos neoliberales de la regin.

Macri ha enfrentado una gran resistencia social

M.H.: Parecera que en este contexto el gobierno argentino ha tomado algunas decisiones con la designacin del nuevo Ministro de Hacienda, Nicols Dujovne.

C.K.: Yo creo que hay que partir del hecho que el 2016 demostr que el de Macri es un gobierno de los capitalistas que enriquece a los millonarios a costa del pueblo, que hace una redistribucin regresiva del ingreso, pero tambin demostr que no puede hacerlo en la medida del ajuste que aspiraban los grupos econmicos a realizar con Macri, porque han enfrentado una gran resistencia social, el gobierno no ha creado el clima de confianza a largo plazo entre los capitalistas y, por lo tanto, las inversiones no llegaron y creo que esa es la principal razn por la cual despidieron a Prat Gay.

El ex Ministro no se fue por razones personales, porque tiene un ego muy grande, etc. Prat Gay se fue porque hubo un fracaso econmico total del gobierno de Macri, con una inflacin por encima del 40%, una recesin rcord, dficit fiscal maysculo, una pobreza que se expande, una recuperacin econmica que no vino ni en el primer semestre, ni en el segundo, y no se sabe en qu momento llegar. Entonces, una cabeza tena que rodar, un Ministro tena que caer.



Cuando los gobiernos enfrentan este tipo de fracasos en general despiden a un Ministro elogindolo por haber cumplido tan meritoriamente su labor. El gobierno de Macri est en una trampa econmica que en parte fue creada por el propio Macri. El gobierno suele decir cada vez que hay un problema, que eso obedece a la herencia del gobierno anterior, entonces para cualquier fracaso hay una explicacin en el legado previo. Pero en realidad, transcurrido un ao, Macri cre su propia herencia al aplastar el consumo.

Cuando Macri comenz su gestin econmica con una brusca devaluacin, reduciendo las retenciones, empezando un ajuste, bajando los salarios, aumentando el desempleo, produjo una fuerte contraccin del consumo y esto es lo que est bloqueando cualquier reactivacin y no le encuentran la forma ni la manera de resolver esta contradiccin.

Frente a la incapacidad para hacer algo decidieron cambiar el Ministro y es ms de lo mismo, o algo peor de lo mismo porque finalmente dividieron el Ministerio, hicieron uno del ajuste donde va a estar Dujovne y uno del endeudamiento donde va a seguir con Caputo y entre los dos se van a combinar.

Dujovne no vino para hacer el ajuste ya, sino en el 2018. Que lo quiere hacer no cabe duda, es el que propone reingresar al FMI, que propone un programa de techo fiscal como el de Brasil en el mediano plazo, es un hombre tipo Sturzenegger-Melconian, pero difcilmente lo pueda hacer en el ao electoral, porque Macri va a apostar a no perder las elecciones para lograr gobernabilidad en los prximos aos, difcilmente pueda hacer este ao el ajuste, pero nombra a Dujovne para decirle a los mercados y a la clase dominante que si lo acompaan en la apuesta electoral del 2017, l tiene al hombre que har el ajuste que no pudo hacer hasta ahora.

Apuestan a eso. La buena noticia es que no lo han logrado en la medida que ellos buscaban por el nivel de resistencia que hay, a pesar de la burocracia sindical que se ha entregado al gobierno a cambio de la caja de las Obras sociales. El ao termin con una gran lucha de los investigadores del Conicet, ahora una lucha de los educadores, un movimiento social que en las jornadas de conmemoracin del 19 y 20 de diciembre se demostr que el mtodo de la accin directa, de la asamblea y el piquete, la lucha callejera, est muy presente en la conciencia y en la accin popular.

M.H.: Adems del tema de la CGT, con el cual coincido totalmente, con un peronismo que lo ayud a gobernar a Macri tambin, que ha sido clave en la gobernabilidad.

C.K.: Totalmente. Sin los renovadores hubiera sido imposible la supervivencia de Macri. Pero no solo por haberles dado el voto para la Ley de pago a los buitres y todas las medidas ms significativas, sino que incluso cuando Macri patin fuerte con la medida del Impuesto a las Ganancias y se vea confrontado a una oposicin muy grande y a tener que ir al veto de un proyecto que surga del Parlamento e inclua impuestos a la minera y al sector financiero, nuevamente Macri lo llam por telfono a Massa y acordaron lo de siempre, llegaron a una negociacin a travs de la cual ni remotamente empieza a revertirse este gravamen que sufren los asalariados en los ltimos 17 aos.

Yo creo que los renovadores han acompaado a Macri en todo lo que l quera y eso le ha dado la gobernabilidad en todos los planos. Pero hay que ver cmo sigue la pelcula porque hay elecciones y porque Macri est muy jugado a medidas que me atrevera a decir que son jugadas aventureras.

Recordemos que Macri apost fuertemente a Hilary Clinton y gan Trump, entonces ahora est buscando por cualquier va el modo de congraciarse con Trump y los Republicanos y te dira que la reapertura del memorndum con Irn y de la investigacin sobre Nisman, no apuntan tanto a volver a crear una causa contra Cristina, que ya tiene muchas y que no s qu peso tendrn en el ao electoral, sino que es un guio a los Republicanos, a Trump para decirles que si quieren hacer un operativo para romper el acuerdo de Obama con Irn y si tienen un objetivo de quebrar la alianza de Rusia con Irn y volver a cercar a Irn, tienen el gran pretexto que dice que a Nisman lo mat el gobierno kirchnerista con un agente iran y se los ofrece para ser utilizado en cualquier provocacin que tengan que realizar, mientras siguen tapando el caso AMIA, el juicio totalmente silenciado a los encubridores de la AMIA.

Tambin Macri va a seguir intentando alguna provocacin contra Venezuela por cualquier va. No es casualidad que el ao haya terminado con esa bochornosa golpiza contra la Canciller Delcy Rodrguez de Venezuela a quien la polica sacudi como si fuera un manifestante ms en la protesta por el marginamiento de Venezuela del Mercosur. Macri no dud en atropellar a la representante de la Cancillera de un pas. La buena noticia es cmo respondi Venezuela, con dignidad, con denuncias fuertes, demostrando cul es la autoestima de un pas que no se deja mancillar. Recuper la tradicin de Fidel y de Chvez de plantarse fuerte contra los provocadores de la derecha.

Me parece clave que se encuentren los caminos para una ampliacin del FIT

M.H.: Se conocieron encuestas hace pocos das que daban al Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) en la Provincia de Buenos Aires un 7% de los votos. Qu perspectivas ves en este contexto para la izquierda argentina?

C.K.: No me sorprenden esos nmeros porque el dato dominante es que la izquierda es un actor visible en el escenario actual, el acto que realiz el FIT en Atlanta es una demostracin de eso o en cualquier manifestacin multitudinaria se ve la presencia, la militancia, la envergadura de la izquierda y te dira que tambin en una representatividad indita desde los 70 no solo en dirigentes sindicales intermedios sino tambin en lderes de sindicatos, eso no lo veamos desde hace tiempo y hay una fuerte preocupacin de la burocracia sindical frente a este hecho.

La izquierda que vena creciendo en el ltimo perodo kirchnerista afianz su crecimiento durante este primer ao de Macri y me parece que en 2017 se presenta un desafo no solo sindical, de lucha, sino poltico y electoral, cmo la izquierda logra plantarse como una fuerza importante en elecciones que le son en general convenientes porque en las elecciones de medio trmino, cuando no se vota Presidente, hay una tendencia al voto legislativo ms fuerte para las fuerzas que no participan en la polarizacin y romper la triple polarizacin que muchos anuncian en la Provincia de Buenos Aires es uno de los temas claves de la izquierda.

Me parece que aqu hay un desafo de ampliacin, el FIT es sin lugar a dudas la instancia electoral ya existente que tiene representatividad legislativa con lderes que aparecen en los medios de comunicacin y que son conocidos, pero me parece clave que se encuentren los caminos para una ampliacin de fuerzas que hace muchos aos estn reclamando la apertura del FIT y de nuevas organizaciones con menor tradicin que se han aproximado al FIT y es indispensable encontrar los mecanismos, que pueden ser mltiples, que ya se han probado en la seleccin de candidatos del FIT, va acuerdos e internas, me parece clave que se encuentre la forma de no atomizar el voto de la izquierda porque sera un suicidio.

Es un momento en el que vamos a tener una gran oportunidad, llegar a las elecciones con ms de una lista de izquierda me parece que sera una tontera, un signo de inmadurez que espero sea superado, sobre todo en un momento en el que las banderas y los smbolos de la izquierda vuelven a estar presentes en sectores importantes de la militancia y tenemos que aprovechar esa buena recepcin que vamos a tener en un ao muy simblico, porque vamos a tener la conmemoracin del 150 aniversario de la salida de El Capital, el centenario de la Revolucin bolchevique y el primer aniversario de la muerte de Fidel, son tres acontecimientos importantes que van a dar lugar a encuentros, discusiones, debates e intercambios tericos, pero lo ms importante es que esto pueda expresarse en el plano poltico en un fuerte reagrupamiento unitario de toda la izquierda.



