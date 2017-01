Aloisio Baumgratz, productor de yerba ecolgica de San Martn (Misiones), cuenta cmo es posible producir sin agrotxicos

Nunca trabaj con venenos y voy a morir sin venenos

La clave es no escaparle al trabajo. Que, en el campo, es muy similar a no tener miedo a carpir. Esa prctica tan antigua como la agricultura misma. Tomar la azada, sumergirla en la tierra y retirar la vegetacin que interfiere como la planta que se quiere preservar. Aloisio Baumgratz

transitar toda la entrevista en el yerbal, con la azada en mano, por momentos ensear cmo utilizarla de la manera ms efectiva y mostrar cmo se puede producir yerba sin usar agrotxicos. Claro que el mate es otra cosa si no tiene veneno, aclara e invita a probar.

La chacra queda en el departamento de San Martn, 35 hectreas. Aloisio era techista. Trabaj durante dcadas en la construccin hasta que la crisis econmica lo dej sin el oficio. No se qued de brazos cruzados, se dijo que algo deba hacer. Fue a la chacra, baj con machete y motosierra dos hectreas de monte y plant yerba. Avisa que los plantines no crecen de un da para el otro. Se necesitan cuatro aos para, tijera mediante, dar forma a la planta. Y recin luego de eso comienza a entrar en produccin.

Aloisio tiene sombrero de ala ancha, remera gris y pantaln de grafa color claro. La vestimenta, con manchas de tierra colorada, da cuenta de que hasta hace minutos estuvo trabajando.

Explica que es productor biodinmico y forma parte de la Cooperativa La Abundancia. Y, de inmediato, confiesa que nunca haba escuchado esa palabra biodinmica. La aprendi junto a su hijo. Se trata de una forma de agricultura agroecolgica que busca el equilibrio e interrelacin entre suelos, plantas y animales, que rechaza el uso de pesticidas y que tiene en cuenta el movimiento de los astros (la luna y los planetas).

Por el sistema biodinmico se produce en ciclos, en relacin con la constelacin, que sealan cundo es mejor sembrar, podar y cosechar. Explica que incluso hay un calendario biodinmico. No lo aclara, pero da a entender que desconfiaba del sistema. Por eso hizo pruebas con lechugas. Algunas plantas las sembr cuando indicaba el saber biodinmico, otras cuando l quiso. Creer o reventar: las del sistemtica biodinmico crecieron rpido, abundantes y tiernas. Al resto tuvo que regarlas, cuidarlas por dems y an as no hubo buena produccin. Conclusin: se convenci del sistema que tiene relacin con los astros. Y realiz cursos para aprender.

Cuenta que conoce muchas personas que han probada su yerba y se muestran conformes. Reconoce que el gusto no cambia mucho, pero si otros detalles. Afirma que no hay ms acidez ni dolor de cabeza. Y no tiene dudas que siempre es ms sano un alimento sin qumico que otro con veneno.

Azada o venenos

No trabajamos con herbicida. Nosotros carpimos. Pero a muchos no les gusta carpir si no quiere carpir que no plante, sonre, mientras sostiene a la azada de mango largo, casi dos metros de longitud. Se pone ms serio y sincera: Muchos no quieren carpir. Creen ms fcil pasar con la mochila (recipiente plstico que se ata a la espalda y con un pico aspersor en la mano) con veneno. Asegura que al paso de los aos los yerbales sienten el maltrato. Ha visto rboles jvenes (diez aos) que parecen de 70 y lo atribuye al uso indiscriminado de qumicos.

Explica que otros productores suelen usar mucho herbicida, sobre todo Roundup (marca comercial del glifosato de Monsanto), sobre el que adems pesan muchas denuncias de sus efectos en la salud. Slo en Argentina hay ms de cien estudios cientficos que confirman los efectos nocivos. La Organizacin Mundial de la Salud (OMS) lo calific probable cancergeno. En la escala de 1 a 5, lo ubica en el segundo escaln de peligrosidad.

Hay muchos yerbales que son plantas raquticas por los venenos, lamenta Aloisio. Resalta que la yerba es una planta fuerte, que cada ao se la corta e igual se repone, pero el agroqumico es lo que ms le afecta. El herbicida no queda solo en el suelo, transmite hacia abajo por la planta que muere, por las races, afirma. Las hojas se ponen amarillas y retroceden hasta que no pueden ms.

De eso depende la vida y la produccin del rbol. De inmediato seala una planta que est a media metro de distancia. Con los brazos se hace lugar entre las ramas, como sumergindose en la yerba y explica que el rbol tiene que crecer desde bien abajo y abrirse, hay que cortar algunos gajos desde adentro y muestra dnde se debe aplicar el corte. Esa accin se llama, segn los tareferos (cosechadores de yerba) viruteada. Y es todo una tcnica que debe hacerse bien.

Precisa cmo debe ser el corte para que el nuevo brote crezca de manera correcta y que no nazca hacia lo alto (s a lo ancho), que lo abre. Da unos pasos haca atrs y toma a otra planta como referencia, con brotes nuevos. Pide un serrucho pequeo y curvo, de mango corto. Seala el tronco lastimado, dice que ha sido maltratado, siempre le dio el sol de manera directa al tronco y se debilit. Muestra otros brotes sanos. Lo palpa con las manos y analiza como un mdico a un enfermo, con paciencia. Hay muchas cosas para corregir en este rbol, avisa.

Corta algunos gajos grandes y viejos, para que deje crecer a los ms jvenes. Siempre se maneja con el serrucho, aunque cuando son muy gruesos debe recurrir a la motosierra.

El pulmn es la hoja, siempre, explica y seala que un gran error de muchos productores es pelar casi todo el rbol. Luego a la planta le cuesta reaccionar. Precisa que lo ideal es dejar al menos el 30 por ciento de las hojas, as el rbol se recupera ms rpido. La planta as respira mejor, es ms fuerte ante las heladas y tambin ante el calor, que en Misiones llega fcil a los 40 grados.

Muestra una rama con tronco bien verde y otra casi blanco. La ms clara indica madurez. Si corta brotes de la rama blanca, de seguro tardarn ms en crecer. Entonces le da con el serrucho a las ramas ms verde, que crecer ms rpido. Avisa que el rbol no debe pasar lo siete metros de alto.

Remarca que la clave es carpir. El cuerpo levemente inclinado hacia adelante. La azada a un metro y medio de altura, cae sobre la tierra y arranca de raz las plantas no deseadas que avanzan sobre el yerbal. Todo el trabajo se realiza alrededor de los rboles. Muestra que algunos pastos se dejarn en el suelo, pero tambin muestra qu rpido se expande lo vegetacin que queda. La base del tronco debe estar libre de pasto. Ac hay una planta que fue maltratada con la azada. La fueron raspando y la raz qued casi al aire. La carpida hay que realizarla con cuidado, ensea. Y de inmediato vuelve a carpir. La azada cae con fuera sobre la tierra, pero precisa, no toca la planta. Y arranca el pasto hacia afuera.

Otra particularidad, los pasillos en el yerbal no deben ser de tierra pelada, como sucede en la produccin convencional. Se debe dejar cubierta, algn cultivo que proteja de la lluvia y el sol. Tambin puede haber otros rboles, por ejemplo laurel, que crece rpido, da sombra a la yerba y tambin brinda madera que sirve para usos diversos de la chacra.

Nunca trabaj con venenos y voy a morir sin venenos, afirma Aloisio Baumgratz, integrante de la Cooperativa Biodinmica La Abundancia (produce la yerba Arapegu). Aunque trata de comprender al productor convencional. Afirma que el agricultor es el peor pago de la cadena yerbatero (donde molinos y mercados se quedan con la mayor parte) y tiene que inventar algo para que le den los nmeros. Pero es comida para hoy y hambre para maana. Y las empresas se aprovechan y le vende todo el paquete (qumicos, semillas), advierte.

El sol ya est bajando en Misiones. El atardecer nos quiere decir algo, avisa y comienza a despedirse. Da un apretn de manos y se interna en el yerbal, caminando despacio, con la azada al hombro, listo para seguir carpiendo.

Daro Aranda es periodista especializado en extractivismo (petrleo, minera, agronegocios y forestales). Trabaja en el diario Pgina/12, la cooperativa de comunicacin La Vaca y las radios FM Kalewche (Esquel), laCooperativa La Brjula (Rosario) y Los Ludditas (FM La Tribu). Escribe sobre pueblos indgenas, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales. Adems es autor de Argentina originaria: genocidios, saqueos y resistencias y Tierra Arrasada. Petrleo, soja, pasteras y megaminera. En el marco de la campaa de Agroecologa, escribi una serie de artculos vinculados a la temtica de la agricultura ecolgica. Todos los jueves publicaremos en nuestro blog una nota contando diferentes aspectos y testimonios sobre este tema. No te pierdas este especial sobre el futuro de los alimentos en la Argentina.

Fuente: http://www.greenpeace.org.ar/blog/agroecologia-nunca-trabaje-con-venenos-y-voy-a-morir-sin-venenos/17882/

